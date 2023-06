Miroslav Uďan rozbíhá nový startup a prodal část Shoptetu. Svůj podíl navýšil Ondřej Tomek

Miroslav Uďan z funkce ředitele Shoptetu, na jehož řešení aktuálně funguje přes třicet tisíc e-shopů, odešel před dvěma lety a nyní hlásí, že se pustil do budování vlastního startupu s názvem Out of Dark. Firmám v e-commerce má sloužit k mapování a zlepšování celého životního cyklu zákazníka.

„Díky Shoptetu jsem detailně poznal všechna zákoutí a úskalí podnikání. Znám nejen pohled zákazníků, ale i to, co trápí samotné podnikatele. A to je jeden z důvodů, proč rozjíždím vlastní startup, který pomůže firmám s monitorováním a vyhodnocováním kompletní cesty zákazníka skrz jejich produkt, tedy od akvizice až po retenci v jednoduchém a přehledném prostředí za využití umělé inteligence,“ přibližuje Uďan.

Kapitál na rozjezd nového startupu třiačtyřicetiletý zakladatel Shoptetu získal prodejem části svého podílu, který byl ve výši třicet procent. Zbylých sedmdesát donedávna vlastnil miliardář a investor Ondřej Tomek skrze svůj fond Impulse Ventures. Nyní podíl ve firmě navýšil na pětaosmdesát procent. Cena transakce není známá.

„Získané finance mi umožní stavět Out of Dark od začátku přesně podle mých představ, bez nutnosti hledat externí peníze. Vzhledem ke globálním ambicím, ale s investory v dalším rozvoji počítám,“ doplňuje Uďan.

„Mirek je skvělý vizionář se schopností excelentně vizi realizovat a uchvátit pro ni lidi, což nejlépe prokazují úspěchy, kterých se Shoptetem dosáhl. Mám mnoho důvodů věřit, že i další jeho podnikatelská etapa bude stejně úspěšná. Projekt Out of Dark jsem již viděl a moc se mi líbí,“ doplňuje pro Forbes Tomek, jenž má do budoucna právo odkoupit i zbývající Uďanův podíl.

Uďan zakládal Shoptet v roce 2009, fond Impulse Ventures do něj investoval v roce 2014. Před dvěma lety pak Uďan odešel z postu ředitele, kam zasedl Samuel Huba. Podle posledních publikovaných dat řešení firmy využívá třiatřicet tisíc e-shopů, jejichž celkový obrat loni dosáhl 59 miliard korun. Samotný Shoptet navýšil své tržby na 415 milionů.