Ethan Hunt naposledy? Vyšel první trailer na akční jízdu Mission: Impossible – Poslední zúčtování

„Naše životy jsou součtem našich rozhodnutí.“ „To, kdo jste, všechno, co jste udělal, vedlo až sem,“…je jasné, že filmového agenta Ethana Hunta čeká vyvrcholení celé jeho kariéry a Toma Cruise zase možná poslední příspěvek do kultovní akční série Mission: Impossible. Téměř třicet let od premiéry prvního dílu přichází osmý, který má propojit vše, co se dosud stalo a akčního hrdinu poslat na misi, jež rozhodne o osudu celého lidstva.

Mission: Impossible se poprvé objevilo už v 60. letech jako seriál, dnes se ale ve spojení s tímto názvem vybaví hlavně jméno Toma Cruise, ikonický hudební motiv Dannyho Elfmana a scéna, v níž se agent Hunt na lanech spouští do bílé místnosti se zdánlivě neprolomitelným bezpečnostním systémem. Mise, které mají být neproveditelné, a ohrožení milionů nebo miliard lidí se od té doby staly zcela typickými prvky filmové série, tvůrcům se ale zatím téměř pokaždé dařilo držet diváky na hranách sedadel.

Totéž slibuje i první upoutávka na novinku s podtitulem, který ještě donedávna měl znít „Odplata – Druhá část“, ale změnil se na „Poslední zúčtování“. Cruisův hrdina se v ní bude stále snažit vypořádat s hrozbou představenou v předchozím filmu, totiž pokročilou umělou inteligencí schopnou předvídat každý jeho krok. Pokud se dostane do špatných rukou, může znamenat konec světa tak, jak ho známe.

V Odplatě – První části se Hunt snažil, co mu síly stačily, seskočil na motorce z vysokého útesu, přežil katastrofickou havárii vlaku, ale úkol se mu nepodařilo splnit. Nebezpečná technologie se nachází na palubě staré ruské ponorky, kam paralelně s hrdinou míří také jeho nepřítel z minulosti. Slavný agent přitom bude znovu čelit rozhodnutí, zda ochránit své blízké i za cenu ohrožení milionů jiných lidí.

Přestože zápletka s umělou inteligencí část diváků příliš nenadchla, hlavní úlohu v Odplatě hrály akční scény na motorkách, v autech, ve vlaku a samozřejmě mnoho záběrů neúnavně běhajícího Cruise. Poslední zúčtování v tom bude pokračovat, počínaje nekonečným sprintováním, přes psí spřežení, ponorku, letadlovou loď či auta, až po děsivou akrobacii na dvouplošníku, která svou autenticitou (natáčelo se samozřejmě ve skutečnosti, ne na zeleném pozadí) připomene napínavé letecké scény z Top Gun: Maverick.

Jelikož Poslední zúčtování dějem přímo navazuje na Odplatu, původně se mělo natáčet hned po ní, nejdřív ale přišlo na řadu přepisování scénáře, pak produkci přerušila marketingová kampaň sedmého filmu a následně ještě rozsáhlé stávky v Hollywoodu. Natáčení proto probíhalo od března loňského roku až do druhé poloviny roku letošního, přičemž štáb se vydal do Spojeného království, na Maltu, do Jižní Afriky, Norska nebo Itálie.

Sedmé Mission: Impossible, vydané loni, se dočkalo skvělých reakcí kritiky i diváků a v kinech vydělalo 570 milionů dolarů, při rozpočtu 291 milionů dolarů to ale ani zdaleka nestačilo. Snad také proto se studio rozhodlo pro změnu názvu, který teď dává jasněji najevo vyvrcholení celé série. O tom, že osmým filmem příběh Ethana Hunta skončí, se mluví už pár let, ačkoliv oficiálně to nikdo nepotvrdil ani nevyvrátil.

Naposledy se k tématu oklikou vyjádřil sám Tom Cruise, když v předloňském rozhovoru pro Sunday Morning Herald chválil Harrisona Forda v posledním Indianu Jonesovi. „Harrison Ford je legenda. Doufám, že sám budu pokračovat, má přede mnou dvacet let náskok. Snad budu točit další Mission: Impossible až do doby, co budu v jeho věku,“ řekl tehdy herec. To ovšem nutně neznamená, že tím neměl na mysli akční filmy obecněji, kterých má v repertoáru celou řadu. Jak to s Mission: Impossible nakonec bude, se každopádně dovíme 22. května příštího roku, kdy Poslední zúčtování vstoupí do kin.