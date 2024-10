Ferrari představilo svůj nejvýkonnější silniční model všech dob. Hypersport F80 trhá asfalt pohledem

Uložit 0

Ferrari představilo svou doposud nejvýkonnější bestii. F80 je stroj na potíže, který pod svou kapotou ukrývá stáj s 1 200 koňmi. Jedná se o nejsilnější a nejrychlejší vůz v dějinách Ferrari, za který chtějí v Maranellu neuvěřitelnou částku.

Inženýři italské legendy napjali všechny své síly a za použití veškerého know-how, které automobilka za bezmála 80 let své existence nabrala, zhmotnili v jednom celku rychlost, adrenalin a řidičskou vášeň. Výsledkem je model F80, dvoumístný hypersport s excentrickým designem, který v sobě spojil veškeré poznatky o aerodynamice i historii Ferrari.

Světlomety novinky si tak například došly pro inspiraci k modelu Daytona, podběhy zadních kol zase k F40. Karoserie vozu byla tvarována i na základě poznatků, které automobilka nabrala během závodů formule 1. Podle Ferrari vůz dokáže během rychlosti 250 km/h vyvinout přítlak jeden tisíc kilogramů a zadní křídlo s difuzorem přihazuje ve stejné rychlosti dalších 590 kilogramů.

To vše proto, aby se F80 nevznesla jako pták a nezmizela i s řidičem kdesi v dáli. Nebyl by to problém. Automobil váží i díky použití karbonu 1 525 kilogramů a pohání jej vidlicový šestiválec o objemu tří litrů, posilněný elektrickým turbodmychadlem. Ten nabízí výkon 900 koňských sil a navíc mu sekundují tři další elektrické motory – dva u přední nápravy s celkovým výkonem 286 koní a jeden s výkonem 80 koní v zadní části vozu.

Dohromady tak F80 nabízí 1 200 koňských sil a bere na sebe titul nejvýkonnějšího silničního vozu, jaký kdy ve Ferrari postavili. Z 0 na 100 km/h dokáže vystřelit za 2,15 sekundy, na 200 km/h se dostane za 5,75 vteřiny a jeho maximální rychlost činí 350 km/h. Řidiči s ním mohou vyjet na běžné komunikace, ale samozřejmě i na okruh. Zde si mohou vyzkoušet funkci Boost Optimization, která dokáže podle profilu trati nabídnout v ten správný moment pořádné nakopnutí.

Celkem by v Maranellu mělo vzniknout 799 kusů tohoto inženýrského skvostu. Výroba začne koncem příštího roku a potrvá až do roku 2027. A cena? Držte si klobouky, startujeme na částce 3,6 milionu eur, v přepočtu tedy 90,9 milionu korun.