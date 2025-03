Liquid Death končí i v Česku. Slavné plechovky pro vraždu žízně mají problémy s logistikou

Uložit 0

Za oceánem se z ní stala voda, kterou by se nestyděli pít ani ti nejtvrdší hoši v okolí. Ostatně jen málokdo by z agresivního vzhledu plechovky poznal, že je to skutečně voda, nikoliv pivo nebo něco ostřejšího. A protože v Americe šlo o miliardový hit, její výrobce se rozhodl ji představit také v několika evropských zemích včetně Česka, kde rychle vyvolala zvídavé reakce a zpočátku vysoký zájem. Teď už se ale nic dalšího dít nebude – Liquid Death v Evropě končí.

Ukončení prodeje v Česku, kam značka expandovala jako na svůj třetí zahraniční trh, exkluzivně pro CzechCrunch potvrdil její lokální distributor Green Heads, který Liquid Death do tuzemska před rokem a půl přivezl. Tehdy jeho vstup způsobil slušné mediální haló, protože plechovky dorazily v době, kdy se o nich zejména ve světě hodně mluvilo. Jednak kvůli zahraničním influencerům, jednak kvůli tomu, že dosáhly hodnoty okolo šestnácti miliard korun.

„Liquid Death zvedl laťku. Nejen designem, ale i celkovým přístupem. Byla to jízda a je nám líto, že se s touto ikonickou značkou musíme rozloučit,“ říká Tomáš Kofroň, který v Green Heads šéfuje prodeji, a dodává, že za rozhodnutím Liquid Death ukončit prodeje v Česku není poptávka zákazníků, ale především změny v dodavatelské strategii.

Když se totiž značka, z níž její zakladatel, geniální marketingový mág Mike Cessario, udělal nápojový fenomén, rozhodla vstoupit na evropské trhy, přesunula část výroby pro snazší logistiku do Rakouska. Strategie firmy se ale změnila a před časem se produkce vrátila zpět do USA. A dodávky do Evropy přestaly dávat smysl. Konkrétní důvody, proč se Liquid Death rozhodl vrátit výrobu zpátky do Spojených států, nejsou známé.

„Můžu říct, že jim chyběla potřebná logistická infrastruktura pro efektivní distribuci ze Spojených států do zámoří. Není to ale tak, že by se Liquid Death do Evropy už nikdy znovu nevrátil. Věří totiž, že během následujících dvanácti až osmnácti měsíců problémy v dodavatelském řetězci vyřeší a vrátí se s udržitelnějším formátem,“ dodává Kofroň.

Češi nicméně po omezenou dobu ještě nějaké plechovky budou mít k dispozici. Green Heads mají mít na skladě poslední zásoby z celkových sto tisíc kusů, které se jim podařilo na tuzemský trh za dobu spolupráce s Liquid Death přivézt.

Očekávají ale, že budou velmi rychle mizet ochucené varianty vod, dostupné mimo jiné na Rohlíku, přičemž ty neochucené, tedy jen čisté neperlivé a perlivé, by mohly být dostupné déle.

Už dříve oznámil Liquid Death konec prodejů také ve Velké Británii. O tom se mluvilo minimálně od začátku února, kdy zahraniční média vesměs uváděla, že nápojová firma už nemá výrobní kapacity mimo USA, proto své aktivity jinde než doma pozastavuje. I to mohlo naznačit, že se blíží konec na všech dostupných trzích v Evropě.

„Místo Liquid Death se teď před sezónou zaměřujeme na produkty, které rychle zaplňují vznikající prostor na trhu, jako je Dash Water, Living Things nebo třeba česká Něcojako H2O. Ne každý bude tak hlučný jako Liquid Death, ale kvalita si své publikum najde,“ doplňuje Kofroň.

A jaké jsou další plány pro Liquid Death jako takový? Velmi pravděpodobně to bude ještě větší soustředěnost na segment ochucených nápojů, kde chce značka prorazit skrze své slavné jméno. V její nabídce totiž už dávno není jen obyčejná voda, ale také ledový čaj nebo různé příchutě sodovek, které jsou pro ni klíčové v cílení na širší sortu zákazníků.

Soudě podle loňských čísel, kdy se značce podařilo utržit rekordních více než 330 milionů dolarů (7,6 miliardy korun) a meziročně vyrůst o zhruba pětadvacet procent, jde o dobrou strategii, ale až následující roky ukážou, jak silný dokáže Liquid Death být i tam. Výhodu má zcela jasnou: agresivní a originální marketing, který je ihned rozpoznatelný. A také velmi účinný na sociálních sítích.