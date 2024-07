George Clooney i Hollywood opouštějí Joea Bidena. Přešlapy mění prezidentské volby

Uložit 0

Přešlapů a zmatených přeřeků udělal Joe Biden poslední dobou více než dost. Aktuálně na summitu NATO ve Washingtonu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského nazval Vladimirem Putinem. Na jiné tiskové konferenci, když mluvil zřejmě o své viceprezidentce Kamale Harris, zase omylem řekl „můj viceprezident Donald Trump“.

Americká veřejnost už delší dobu spekuluje, zdali je na tom prezident zdravotně dobře. Největší pochyby se vynořily koncem června po televizní debatě Joea Bidena s Donaldem Trumpem, ve které současný prezident působil unaveně a občas měl problém dokončit větu. On sám odstoupit z volebního klání odmítá, přitom se už objevil i první demokrat, který ho k tomu vyzval. A dělají to také další, mezi mnohými Američany populárnější osobnosti než politici, a sice filmaři. Naposledy se po bok hollywoodských celebrit vystupujících proti Bidenově kandidatuře přidal George Clooney.

„Mám Joea Bidena rád. Jako senátora, viceprezidenta a prezidenta. Považuji ho za svého přítele a věřím v něj. Věřím v jeho charakter, v jeho morálku. Během posledních čtyř let vyhrál spoustu bitev, kterým čelil. Jedinou, kterou vyhrát nemůže, je ta proti času. To nemůže nikdo z nás,“ napsal tento týden v komentáři pro deník The New York Times americký herec, režisér, producent, scenárista, filantrop i dlouhodobý podporovatel Demokratické strany Clooney.

„Joe Biden, kterého jsem potkal před třemi týdny na fundraisingové akci, nebyl ten, který s Barackem Obamou prosadil Obamacare v roce 2010. Nebyl to ani Joe Biden z roku 2020. Byl to stejný muž, kterého jsme viděli v debatě,“ napsal.

Zmiňovaná fundraisingová akce přitom měla být triumfální událostí, které se zúčastnili kromě George Clooneyho i velcí dárci, důležití lidé z filmového byznysu a hvězdy jako například herečky Julia Roberts a Barbara Streisand, moderátor Jimmy Kimmel nebo Jack Black.

Joe Biden si užil velký potlesk, atmosféra se ale změnila, když mu lidé začali pokládat otázky. Měl údajně problém dát dohromady odpovědi. Projevilo se to, co o něco později viděli i diváci televizní debaty. Nakonec se z akce stal večer, kdy Joe Biden přišel o George Clooneyho, píše The Wall Street Journal.

Sociální sítí X se šíří video, na kterém bývalý prezident Barack Obama prakticky za ruku odvedl Bidena z pódia. Ten působil, jako by nevěděl, kde je. Blízcí spolupracovníci prezidenta podle listu namítají, že Clooney nestrávil na akci s prezidentem dostatečné množství času, aby se mohl přesvědčit o tom, že je prezident v pořádku. Hlasy z okolí herce ale tvrdí opak.

O tom, jak moc je komentář Clooneyho důležitý a jakou váhu mu přikládají minimálně v Demokratické straně, svědčí i fakt, jaký poprask podle The New York Times vzbudily už jen informace o tom, že má Clooneyho text v novinách vyjít. Filmový magnát a bývalý výkonný ředitel Walt Disney Studios Jeffrey Katzenberg, který je aktuálně zapojený do Bidenovy kampaně, se údajně snažil Clooneymu, se kterým se dlouhé roky společně věnují dobročinným aktivitám, publikování rozmluvit, ale neuspěl.

Je zároveň fér dodat, že The New York Times jsou aktuálně společně s týdeníkem The Economist, který použil na obálce v souvislosti s Bidenem obrázek chodítka, médii, jež nejvíce tlačí na to, aby Joe Biden rezignoval. Zajímavou informaci pak přinesl server Politico, který tvrdí, že o úmyslu George Clooneyho uveřejnit komentář věděl bývalý prezident Barack Obama. Podle listu se nesnažil v publikování komentáře Clooneymu zabránit.

Clooneyho názor ale v Hollywoodu sdílí více lidí „Toto je město, které se zajímá hlavně o tržby, a čísla prezidentské kampaně momentálně nevypadají povzbudivě,“ řekl The New York Times Billy Ray, scenárista mimo jiné prvního dílu Hunger Games, který v minulosti spolupracoval s demokratickými kandidáty. „Myslím, že teď budou mít problém získávat peníze na předvolební kampaň,“ dodal.

That’s a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Biden’s reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Biden’s hand to lead him offstage following 40-minute… pic.twitter.com/xbE2jf3jdz — Chris Gardner (@chrissgardner) June 16, 2024

Herec a producent Michael Douglas řekl v televizním pořadu The View, že George Clooney má na věc oprávněný názor a že on se nebojí dneška nebo zítřka, ale toho jak bude situace s prezidentem vypadat například za rok. Ari Emanuel, vlivný hollywoodský agent a zároveň bratr Rahma Emanuela, bývalého šéfa poradců prezidenta Baracka Obamy, napsal tento týden v komentáři pro The Economist, že představa Bidena, že jedině on dokáže zastavit Donalda Trumpa, je mylná.

„Myšlenka, že pan Biden to dokáže napravit sám, je sebezveličující iluze v trumpovském měřítku,“ uvedl. Reed Hastings, spoluzakladatel Netflixu, byl jeden z prvních velkých dárců Demokratické strany, který veřejně požadoval nového kandidáta. „Joe Biden byl dobrý prezident, ale už je čas, v zájmu Ameriky, kterou očividně má rád, aby oznámil, že už kandidovat znovu nebude,“ napsal na svůj účet na sociální síti X i spisovatel Stephen King.

„Můj přítel George Clooney jasně vyjádřil to, co říká spousta z nás. Všichni máme rádi a respektujeme Joea Bidena. Uznáváme vše, co udělal pro naši zemi. Ale demokracie čelí existenční hrozbě. Potřebujeme někoho mladšího, aby za ni bojoval. Joe Biden musí odstoupit,“ podpořil herce na sociální síti X i americký režisér Rob Reiner, který má mimochodem na kontě film podle Kingova románu Misery musí zemřít. „Vyměnit. Bidena. Teď,“ napsal tamtéž hned po prezidentské debatě režisér a producent mimo jiné i katastrofické komedie K zemi hleď! Adam McKay.

On je na úrovni Toma Hankse a Stevena Spielberga. To je kategorie lidí, kteří jsou velkými kulturními osobnostmi s velkou politickou mocí.

Nějací podporovatelé ale navzdory všem obtížím prezidentovi zatím zůstali i ve filmovém světě. Například bývalý výkonný ředitel stanice HBO a bývalý velvyslanec USA ve Španělsku James Costos, který na zmiňované akci byl, Bidena dál podporuje. Napsal to na svůj instagramový účet.

Z Hollywoodu, místa, kde se tradičně těší demokratičtí kandidáti podpoře i finanční, se stalo díky komentáři George Clooneyho obrazně místo odporu. I když část dárců Demokratické strany odradila od financování Bidenovy předvolební kampaně už samotná debata zmíněná v úvodu článku a není jisté, zdali se budou konat další akce na získávání financí. Podle deníku The New York Times se už desítky dárců rozhodly přestat Bidenovu předvolební kampaň financovat.

Komentář George Clooneyho může mít ale mnohem větší dopad než jen odrazení některých dárců. „Clooney je víc než jen celebrita,“ říká pro deník The New York Times Brian Goldsmith, mediální konzultant v Los Angeles. „On je na úrovni Toma Hankse a Stevena Spielberga. To je kategorie lidí, kteří jsou velkými kulturními osobnostmi s velkou politickou mocí. Jeho vyjádření nepodpory se dostane i k lidem, kteří sledují influencery a čtou časopis People. To je mnohem větší skupina lidí než ti, kteří sledují politické zprávy,“ dodává.