Grandhotel Evropa se znovuotevírá pod luxusní značkou Marriottu. Na Václavském náměstí bude i s přístavbou

Je to samozřejmě otázka vkusu, i tak lze ale říct, že Grandhotel Evropa patří k nejhezčím stavbám na pražském Václavském náměstí. Kdysi věhlasný hotel Karla Šroubka se v jednadvacátém století dočkal rekonstrukce, jež přinesla výstavbu ve dvoře a proměnu na luxusní pětihvězdičkový hotel. Teď se znovu otevírá.

Rekonstrukce secesní perly začala už v roce 2017, a to s cílem proměnit ji na jednu z položek seznamu sítě hotelů Marriott International. Ta zavedla značku W Hotels, v tomto případě W Prague, která má nádech luxusního životního stylu. A právě v takovém duchu se ponese i znovuotevřený Grandhotel Evropa.

„Projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci a renovaci památkově chráněné budovy, která pochází z roku 1905, při níž byl kladen důraz na pečlivé řemeslné práce při zachování a obnově původních prostorů. V nádvoří byla postavena nová oválná budova, která hotelu přidává moderní nádech a rozšiřuje jeho kapacitu,“ shrnula pro CzechCrunch ředitelka marketingu W Prague Rebecca Renée.

W Hotels na projektu pracovali s architekty z ateliéru Benoy, s transformací hotelu pomáhal kromě londýnského designérského studia Avroko také ateliér Chapman Taylor. Výstavba ve dvoře je dílem architektonického studia DaM, které navrhlo do dvora osmipatrový dům ve tvaru elipsy. „Eliptický tvar novostavby vychází rovněž ze secesní tematiky, a je tak – vedle své moderní formy – zároveň reminiscencí tvarů prostorů interiéru historického domu,“ popisují architekti. Elipsovitá je například galerie proslulé kavárny.

Nová oválná budova přinese hotelu navíc 123 pokojů, podzemní parkoviště, ale také spa s rozlohou 600 metrů čtverečních. V přístavbě přibudou rovněž restaurace a bary, přičemž otevřená by měla být také její střecha. Mezi starou a novou částí hotelu povede přechodová chodba, která bude zdobená výšivkovým designem s motivem zahrady a doplní ji lustry Preciosy.

„Přinášíme s W Hotels odvážný, moderní a hravý přístup k luxusnímu pohostinství. Odlišujeme se v zaměření na design, restaurace a bary a také různé programy. W Prague bude vynikat tím, že nabídne svěží a energickou alternativu,“ míní Renée.

Design W Prague je opřený o historii Grandhotelu Evropa, to znamená, že neopomíjí secesi, ale staví na ní, motivem se ale stal také elixír, který vychází z tradice Rudolfa II., a narážky na tekuté zlato. Zahrada je pak inspirovaná Alfonsem Muchou. V hotelu bude dominovat zlato a zeleň, které zasáhnou nejen do veřejných částí, ale i do pokojů.

Na programu nejen pro hosty pak staví celá síť W Hotels. Součástí má být například vystoupení známých DJ. Patří k němu ale i barre cvičení, které propojuje prvky baletu, pilates a vytrvalostního tréninku. V neposlední řadě by v hotelu mohly probíhat také různé barmanské show.

W Prague chce do Prahy přinést i kulinářské zážitky. K tomu by měl dopomoci šéfkuchař Nenad Jovanovic, který prošel hotely i michelinskými restauracemi. V Praze chce spolupracovat s místními kuchaři, stejně jako s dalšími svými zahraničními kolegy z W Hotels. Vše doplňuje mixolog, který připraví koktejlové menu. V Grand Cafe ve staré části hotelu, které bylo ve dvacátých letech dvacátého století centrem pražské společenské scény, se usadí světový Le Petit Beefbar, do kterého bude přímý vstup z Václavského náměstí.

„Usilujeme s W Hotels o to, abychom se stali průkopníkem a hráčem v nově vznikajících luxusních destinacích. Grandhotel Evropa je ohromující secesní objekt, který se stal kdysi svědkem mnoha historických okamžiků a byl také průkopníkem. Teď se znovu vrací ve velkém stylu pod značkou W. Je to ikonické znovuzrození,“ uzavírá Renée.