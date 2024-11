Hollywood si zamiloval podvodníky. Apple chystá film o zakladateli kryptoburzy FTX Bankmanu-Friedovi

Uložit 0

Chcete, aby o vás Hollywood natočil film? Jeden z nejspolehlivějších způsobů, jak toho dosáhnout, je zřejmě někoho podvést, okrást nebo případně zabít. Tak se k poměrně dlouhé řadě titulů o podfucích ze Silicon Valley má připojit také ten, který vznikne o Samu Bankmanu-Friedovi a jeho burze kryptoměn FTX. Ještě před pár lety jeden z nejbohatších lidí na světě si teď ve vězení odpykává 25letý trest.

Sam Bankman-Fried v roce 2019 spoluzaložil kryptoměnovou burzu FTX, která se v horizontu dvou let stala třetí největší na světě a peníze jí svěřilo přes milion lidí. O další rok později se na FTX aktivně obchodovalo s deseti miliardami dolarů a hodnota celé platformy se pohybovala kolem 32 miliard. Pak se ovšem ukázalo, že finance firmy jsou ve velmi špatném stavu, velké množství lidí se v panice neúspěšně pokusilo vybrat svoje peníze a téměř ze dne na den nastal bankrot. Celé to byl velký podvod.

O tom, jak se Bankman-Fried dostal na vrchol a jak se z něj propadl až do cely, má pojednávat film vznikající ve spolupráci Applu a studia A24. Podle informací serveru Variety na něm má coby scenáristka pracovat Lena Dunham, která bude vycházet z knihy Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon od Michaela Lewise. Oficiální synopse monografie, která se dostala na seznam bestsellerů New York Times, říká:

„Když se s ním Michael Lewis poprvé setkal, Sam Bankman-Fried byl nejmladším miliardářem na světě a Gatsbym kryptosvěta. O jeho čas se poté, co se takřka přes nos vyhoupl na seznam miliardářů Forbesu, ucházeli ředitelé, celebrity a lídři menších zemí. Jeho vzestup a pád představuje příležitost ke vzdělání v oblasti obchodování s velkými obnosy, kryptoměn, filantropie, bankrotu a justičního systému.“

Knihu má adaptovat Lena Dunham, známá především jako scenáristka, režisérka a jedna z hlavních hereček vychvalované komedie Girls od HBO. Za práci na šesti řadách seriálu si vysloužila osm nominací na cenu Emmy a Zlatý glóbus. Nedávno pak napsala i režírovala filmy Sharp Stick a Catherine Called Birdy. Oblast finančnictví a podvodů pro ni bude nové téma, motiv nesympatické, ale zajímavé postavy nikoliv.

Poslední necelá dekáda byla na různé podvody pocházející ze Silicon Valley zvlášť bohatá a mluví se o toxickém prostředí glorifikujícím úspěch za každou cenu nebo příliš doslovné interpretaci mantry „předstírej, dokud to nedokážeš“. Totéž platí o filmech a seriálech na stejné téma – předloni vyšly minisérie Kauza Theranos, Super Pumped: Válka o Uber nebo WeCrashed o podivném zakladateli co-workingového gigantu WeWork.

Už předloni, jen pár týdnů po krachu FTX, oznámil plány natočit o jejím zakladateli minisérii také Amazon a Variety uvádí, že na vlastním projektu má pracovat ještě další streamovací služba. O podvodníky a kriminálníky je v Hollywoodu jednoduše zájem.