Hollywoodští skladatelé v Praze podpoří spálené Los Angeles. Přijedou autoři hudby z Frozen a Gladiátora 2

Uložit 0

Jedna událost, tři koncerty s nádechem Hollywoodu. Už v dubnu Prahu rozezní akce Composers Summit Prague, která do Česka přiláká ty největší osobnosti filmové a herní hudby – tentokrát v čele s mužem, jenž je podepsaný pod hudbou disneyovského Ledového království a marvelovskými filmy a seriály.

Bude to velký svátek fanoušků filmové, ale i videoherní hudby. Od 17. do 22. dubna do Prahy zamíří skladatelé jako Christophe Beck, Harry Gregson-Williams nebo Jung Jaeil. Možná vám jejich samotná jména tak moc neřeknou. Ale hudbu, kterou stvořili, znáte.

Beckovým nejznámějším dílem je hudební doprovod animovaného Ledového království, jako producent se podílel i na oscarovém hitu Let It Go neboli Najednou. Pracoval také na všech třech Ant-Manech a některých marvelovských seriálech. Gregson-Williams zase složil hudbu pro Shreka i pro druhého Gladiátora. Jung Jaeil a jeho tvorba jsou pak možná ve vaší paměti nejčerstvější, kromě filmového Parazita je totiž i skladatelem netflixovské Hry na oliheň.

Tyto a další osobnosti – mimo jiné i Rupert Gregson-Williams, Harryho mladší bratr – přivítá Composer Summit Prague ve svém už čtvrtém ročníku. „Ten letošní je nabitý hvězdami, řadíme se mezi nejlépe obsazené události filmové a gamingové hudby na světě,“ říká ředitel summitu Alexandr Smutný.

Zahajovací koncert Composer Summitu Prague rozezvučí pražský Obecní dům 17. dubna. Na programu jsou skladby z tak rozdílných děl, jako jsou superhrdinský Aquaman, zmíněný zlobří Shrek, romantická komedie 500 dní se Summer, ale i temné tóny videoher ze sci-fi univerza Warhammeru 40 000 od Jespera Kyda.

Následovat bude koncert Hry na oliheň, na kterém se Jung Jaeil ukáže ve svém vůbec prvním evropském představení. Prostor Nová spirála na holešovickém výstavišti při něm využije otáčivé jeviště a divákům přinese nejen muzikální zážitek, ale i vizuální show spojenou s hitem od Netflixu.

Trojice koncertů v doprovodu Českého národního symfonického orchestru vyvrcholí 22. dubna ve Velké dvoraně Veletržního paláce. „Vystoupí ty největší hvězdy letošního summitu. Osobně se představí slavné rodiny skladatelů Hollywoodu – bratři Gregson-Williamsové, taktéž bratři Dannové a hlavní hvězda Christophe Beck. Na dramaturgicky jedinečném koncertě zazní řada známých melodií, včetně živé premiéry hudby k filmu Gladiátor 2,“ říká ředitel akce.

Hollywoodský odkaz nicméně koncerty ponesou i mimo samotné tóny soundtracků. Nedávné ničivé požáry v Los Angeles zasáhly domovy i některých účinkujících, akce – která nabídne i možnost setkání s účastníky nebo workshopy – se proto ponese v benefičním duchu.

„Vzhledem k tragickým událostem v Los Angeles jsme se rozhodli, že celý výtěžek ze závěrečného koncertu věnujeme na podporu postižených kolegů hudebníků, muzikantů a pracovníků v hudebním sektoru, které velký oheň připravil o domovy,“ uzavírá Smutný.