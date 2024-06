Hřib: Parkování zdražíme, asfalt neopravujeme za buráky. A přesvědčíme řidiče, ať přesedlají na MHD

Uložit 0

Hlavní cíl pražského pirátského náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba? Zdražit rezidenční parkování. Jeho ceny jsou podle něj nastaveny moc nízko. „Asfalt neopravujeme za buráky. Pokud chcete konzumovat parkovací místo pro uložení svého soukromého majetku, tak si myslím, že je fér, abyste za to zaplatil férovou cenu,“ říká v podcastu Crunch. Celý rozhovor si můžete pustit ve videu výše, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

Hřib hovoří o „dotovaném“ systému parkování – nyní vyjde rezidenční parkovací oprávnění prvního auta na 1 200 korun ročně, podle výpočtu společnosti Deloitte by férová cena včetně inflace měla činit téměř 10 tisíc korun. Minimálně má cena stoupnout na 2 400 korun ročně s tím, že městské části budou mít možnost tuto částku dále navýšit.

„Připravujeme reformu zón placeného stání, která umožní městským částem si cenu určit ve vlastní režii. Cena nemůže být po celém městě stejná. Městské části už nyní rozhodují o tom, jestli budou mít modré zóny, a tím zásadně ovlivňují dostupnost parkovacích míst,“ říká Hřib. Sám ale odmítá specifikovat, jaká částka by to průměrně měla být. „Mělo by to stát tolik, kolik řekne městská část, aby dokázala vyřešit problém svých občanů,“ opakuje.

Městská část Praha 7, kde vládne Praha 7 Sobě, například spojila evropské volby s lokálním referendem. Občané Letné, Holešovic a Bubenče rozhodovali o tom, jestli a o kolik cenu parkovného chtějí navýšit. Jedna z otázek mířila i na to, zda má městská část vybrané prostředky využít jako motivační příspěvek pro občany, kteří auto nemají. Proti zdražení se nakonec vyslovilo 5 287 lidí, tedy skoro dvě třetiny hlasujících.

Foto: CzechCrunch Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib

Hřib odmítá, že by město stavělo proti sobě majitele aut a uživatele MHD. „Lidé často používají oba způsoby dopravy, a ty mají nějaké externality. Ten správný pravicový způsob, jak to vyřešit, je, že externality jdou za člověkem, který danou věc využívá,“ hlásí.

V koaliční smlouvě Spolu, Pirátů a STAN, kteří na magistrátu od loňska společně vládnou, ovšem jasně stojí, že MHD bude v rozvoji města prioritou. To se podle Hřiba ukazuje i tím, že tam, kde dochází ke zpoždění veřejné dopravy, zavádí město ve spolupráci s městskými částmi vyhrazené pruhy pro MHD. Hřib věří, že rychlejší MHD přesvědčí více lidí, aby přesedli z aut do tramvají a autobusů.

„Ve městě auto na spoustě tras nemusí být nejrychlejším způsobem dopravy. Když se nám podaří motivovat více lidí k tomu, aby přesedli do MHD, tak se uvolní silnice pro ty, kteří autem nezbytně potřebují jet, například proto, že vezou vercajk nebo materiál,“ tvrdí Hřib.

Politici jsou tu od toho, aby komunikovali s občany. Pokud je to na někoho moc, není nic jednoduššího než mě přestat sledovat.

Ačkoliv je „pouze“ náměstkem pro dopravu, Zdeněk Hřib je aktuálně zřejmě nejviditelnějším pražským politikem – na sociální síti X má téměř 77 tisíc sledujících, zatímco primátor Bohuslav Svoboda (ODS) má lehce přes tři tisíce. Pirátský náměstek nevynechá příležitost k vyfocení se v opravených stanicích metra, přidává fotky rostoucího Dvoreckého mostu, který rozšíří tramvajový provoz přes Vltavu, nebo točil videa na podporu Pirátů kandidujících do Evropského parlamentu.

Přezdívku „náměstek pro sebepropagaci“ ale odmítá. „Politici jsou tu od toho, aby komunikovali s občany. Pokud je to na někoho moc, není nic jednoduššího než mě přestat sledovat nebo si mě dát do blokace,“ kontruje Hřib.

„Pokud se jedná o akce typu Dvorecký most, tam jsem pozval i Petra Dolínka, tehdejšího náměstka pro dopravu, za kterého most začal vznikat. Mám takové pravidlo, že pokud jsem s tím člověkem klepal na základní kámen, tak ho zvu i na stříhání pásky. To je otázka slušnosti,“ namítá Hřib na kritiku, že jen sklízí plody předchozích dopravních náměstků, zejména Adama Scheinherra, který nyní za Praha Sobě sedí na pražském magistrátu v opozici.

