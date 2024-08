Hrozil homosexuálům, potrestán byl i Clash of the Stars. S bizarní organizací končí Fortuna a Prima

Fortuna i Prima končí spolupráci s Clash of the Stars

Foto: Clash of the Stars / Fortuna / Prima / CzechCrunch

Lidé milují bizár, kuriozity, překračování hranic a vyvolávání dramat. A když se k tomu připojí boje v ringu nebo kleci, je z toho recept na velkou sledovanost. Platí to i v Česku, kde na tomto principu fungují zápasy Clash of the Stars. Jenže i tady už pohár přetekl, protože červené linie nelze překračovat donekonečna. Populární zápasnická organizace dostala košem od svého největšího partnera, sázkové kanceláře Fortuna, a ruce pryč od ní dává i televize Prima. A může za to především jedno velmi kontroverzní vystoupení.

Český internet včera zaplavily reakce na to, co veřejně pronesl Samir Margina. Jeho jméno nemusí být v kruzích profesionálního smíšeného bojového umění příliš známé, je to ale hvězda Clash of the Stars, zápasnické organizace, která si vybudovala byznys na tom, že pořádá zápasy influencerů. A kvůli celkovému kurioznímu a kontroverznímu duchu ji sledují desetitisíce lidí.

Relevanci celému podniku, který před třemi roky rozjel někdejší zápasník Tomáš Linh Le Sy se svými polskými kolegy, dodala i sázková kancelář Fortuna. Ta se ke Clash of the Stars připojila hned při jejím zrodu a dosud pokryla osm galavečerů. Devátý ale už z pozice jednoho ze stěžejních partnerů nepřidá. Se zápasnickou organizací nyní rozvázala spolupráci – a primárním důvodem se stal právě Margina.

Ačkoliv je Clash of the Stars hlavně show, která má s profesionálním bojovým uměním – na rozdíl například od Oktagonu – jen pramálo společného, i bizár má své hranice. A Margina je teď překročil, když na tiskové konferenci, která měla nalákat na jeden z dalších galavečerů, hrozil svým soupeřům smrtí a rovnou se pustil i do komunity LGBT, kterou nevybíravým, homofobním způsobem slovně napadal. Za to ho nyní vyšetřuje policie.

Vyjádření Fortuny k situaci okolo Clash of the Stars:

Jeho veřejné, silně kontroverzní chování překročilo přípustnou hranici, na což ostře reagovala nejen veřejnost, ale také hlavní partneři organizace. Především pak Fortuna. „Aktuální události musíme rezolutně odmítnout, a i v jejich kontextu další pokračování spolupráce není možné,“ napsal v tiskové zprávě sázkové kanceláře její manažer sponzoringu Marek Janoušek.

„Chápeme, že bizár, hledání červené linie a její posouvání je principem, na kterém je organizace Clash of the Stars postavena. I přesto, že jsme se v minulosti v některých otázkách neshodli, názor Fortuny byl brán v potaz. V poslední době ale vnímáme, že směřování organizace se s našimi vlastními hodnotami neslučuje,“ dodal Janoušek a potvrdil, že Fortuna již součástí dalšího galavečera, naplánovaného na 7. září, nebude.

Jen o Fortuně to ale není – v podobném tónu se včera vyjádřila i skupina Prima, který uvedla, že se „plně distancuje od kontroverzního průběhu tiskové konference Clash of the Stars a od výroků některých účastníků“, a od veškeré spolupráce také odstupuje. Konkrétně se rozhodnutí týká stanice Prima COOL, která zápasy pokrývala. „Překročit hranici, která by jakkoliv podporovala násilí a agresivní projevy, není cool,“ napsala.

Na celé rozuzlení musí reagovat i Clash of the Stars, respektive Le Sy, který organizaci vede. I on se už ke slovům Marginy vyjádřil a jasně se proti nim ohradil a plánovaný zápas mu zrušil, více se ale diváci dozví dnes v osm večer, kdy je naplánované živé, objasňující vysílání na Instagramu bojového podniku. Jak se kauza dotkne finanční situace Clash of the Stars, je otázkou, podle všeho ale může přijít o miliony korun.

Kauza nicméně znovu vyvolala vlnu pozornosti – tak, jak to organizace skvěle umí. Záznamy veřejných vystoupení bojovníků čítají i stovky tisíc zhlédnutí na YouTube, přičemž velmi dobře Clash of the Stars funguje i na sociálních sítích. Ostatně jen na Instagramu má přes tři sta tisíc sledujících. Důvodem pro růst popularity je hlavně to, že dokáže přilákat zajímavá, polarizující jména. Vždyť na jednom z galavečerů bojoval také… Jaromír Soukup.