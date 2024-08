Intel ostře šlape na brzdu. Nestíhá konkurenci a musí zásadně šetřit, propustí proto přes 15 tisíc lidí

Uložit 0

Zatímco Nvidia vydělává miliardy na horečce kolem umělé inteligence, díky které od ní největší technologické firmy odebírají výkonné čipy, konkurenční Intel strádá. Tradiční a jeden z největších světových výrobců procesorů totiž zatím do světa umělé inteligence nestihl pořádně naskočit a zásadně to ovlivňuje jeho byznys. Jeho výsledky za poslední čtvrtletí zůstaly významně za očekáváním, investory nepotěšil ani výhled na další měsíce a Intel v rámci proměny svého byznysu bude propouštět patnáct procent svých zaměstnanců. Akcie na burze Nasdaq reagovaly po uzavření trhů pádem o více než osmnáct procent.

„Je to pro mě bolestná zpráva, o kterou se musím podělit. Vím, že pro vás bude ještě těžší ji číst. Pro Intel je to neuvěřitelně těžký den, protože provádíme jedny z nejzávažnějších změn v historii naší společnosti,“ oznámil ve zprávě zaměstnancům šéf Intelu Pat Gelsinger a představil plán na zásadní snížení nákladů napříč celou firmou. „Do roku 2025 plánujeme dosáhnout úspory nákladů ve výši 10 miliard dolarů, což zahrnuje snížení počtu zaměstnanců o zhruba 15 tisíc pozic, tedy o 15 procent naší pracovní síly. Většina těchto opatření bude dokončena do konce tohoto roku,“ doplnil muž, který je v čele Intelu od roku 2021.

Příjmy Intelu v jeho druhém čtvrtletí činily 12,8 miliardy dolarů, což představovalo meziroční pokles o jedno procento. Analytici přitom podle agentury Bloomberg očekávali 12,95 miliardy dolarů. Nepotěšil je pak ani výhled výrobce procesorů na aktuální kvartál, v němž Intel očekává tržby mezi 12,5 až 13,5 miliardy dolarů. Předpoklady analytiků se proti tomu pohybovaly v průměru kolem 14,4 miliardy dolarů.

Firma se sídlem v kalifornské Santa Claře se navíc propadla do ještě hlubší ztráty. Zatímco v prvním kvartálu reportovala minus 437 milionů dolarů, za poslední tři měsíce to bylo už 1,6 miliardy dolarů. V červených číslech by se měla pohybovat i v právě probíhajícím čtvrtletí.

Foto: Google Finance / CzechCrunch Vývoj ceny akcií společnosti Intel od začátku letošního roku

„Musíme sladit strukturu nákladů s naším novým provozním modelem a zásadně změnit způsob fungování. Naše příjmy nerostou podle očekávání – a ještě jsme nedokázali plně využít silné trendy, jako je umělá inteligence. Naše náklady jsou příliš vysoké a naše marže příliš nízké. Potřebujeme odvážnější kroky k řešení obojího – zejména s ohledem na naše finanční výsledky a výhled na druhou polovinu roku 2024, který je těžší, než se dříve očekávalo,“ uvedl dále v oficiálně zveřejněné interní zprávě Pat Gelsinger.

Šéf Intelu také připomněl, že zatímco tržby firmy v roce 2020 byly o 24 miliard dolarů vyšší než loni, počet zaměstnanců je proti tomu o deset procent větší. Ke 29. červnu letošního roku měl Intel přes 125 tisíc zaměstnanců a mluvčí společnosti potvrdil, že propouštění se bude týkat více než patnácti tisíc lidí.

Vedle toho plánuje Intel do roku 2026 snížit každoročně o miliardy dolarů výdaje na výzkum a vývoj i marketing, letos chce snížit kapitálové výdaje o více než pětinu, v rámci restrukturalizace „zastaví nedůležité práce“ a přezkoumá všechny aktivní projekty, zda v rámci nich neutrácí příliš mnoho peněz.

„Nedělám si iluze, že cesta, kterou máme před sebou, bude snadná. Ani vy byste neměli. Dnešní den je pro nás všechny těžký a čekají nás další těžké dny. Ale jakkoli je to všechno nepříjemné, provádíme změny nezbytné k tomu, abychom navázali na náš pokrok a zahájili novou éru růstu,“ doplnil Pat Gelsinger. Firma, kterou vede (a kde působil už mezi roky 2001 a 2009 jako technologický ředitel), patřila v posledních dekádách k dominantním hráčům v polovodičovém průmyslu.

Přestože řada jejích produktů je stále profitabilní, pálí velkém peníze právě na výrobě čipů, kde investuje do nových továren nebo extrémní UV litografie (EUV). Zásadní jsou nyní výkonné grafické čipy pro rozvoj umělé inteligence, kde si prozatím dokázala dominantní postavení vybudovat konkurenční Nvidia, jejíž akcie díky tomu neustále rostou a které se zároveň daří přetahovat některé klienty Intelu. Proti němu má Nvidia více než dvojnásobné čtvrtletní tržby a největší technologické firmy v čele s Microsoftem od ní plánují dál nakupovat.

Probouzí se navíc také další konkurent v podobě společnosti AMD, jejíž aktuální valuace na burze činí 214 miliard dolarů, což je o 90 miliard více, než kolik má aktuálně Intel. Také AMD naskočilo do vývoje čipů pro umělou inteligenci a eviduje rostoucí zájem, přičemž v posledním kvartálu oznámilo lepší výsledky, než se očekávalo. Šéfka firmy Lisa Su uvedla, že jen v letošním roce očekává příjmy z těchto produktů ve výši 4,5 miliardy dolarů, což je o jedenáct procent více, než firma předpokládala původně. AMD v uplynulém čtvrtletí jen z čipového byznysu poprvé vygenerovalo přes miliardu dolarů.