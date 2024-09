Investice do nemovitostí dostupná pro každého: Jak funguje crowdowning v realitách?

Uložit 0

Češi jsou velmi konzervativní a rádi investují do nemovitostí. S přehřátým trhem si ale koupi bytu už může dovolit čím dál tím méně lidí, a proto přichází na trh novinka v podobě crowdowningu. Díky ní si investor nekupuje celou nemovitost, ale jen její podíl v podobě tokenů a vlastní ji společně s dalšími investory. Jak tento princip funguje a na co si dát pozor? O tom jsme mluvili v novém díle podcastu BrandStories se zakladatelem společnosti InvestBay Danielem Rajnochem.

„Byl jsem na procházce s dětmi a při té příležitosti jsem uvažoval, jak by si mohl člověk dovolit vlastnit rezort na vzdáleném ostrově, třeba na Maledivách. A jak to udělat přístupné pro lidi, kteří nemají tolik peněz, aby si mohli koupit celý ten ostrov,“ popisuje Rajnoch první myšlenky za vznikem InvestBay.

„Začal jsem proto hledat, jaká technologie by k tomu byla vhodná, a zjistil jsem, že na trhu je možnost tokenizovat neboli zdigitalizovat nemovitost. Její digitální obraz má hodnotu spojenou s danou nemovitostí a celé je to zapsané na blockchainu. K nemovitosti se vydá sada tokenů, které my následně prodáváme našim investorům,“ vysvětluje Rajnoch v podcastu BrandStories, ve kterém nahlížíme do zákulisí českých firem. Podcast si můžete pustit na Spotify, v Apple Podcasts, na YouTube nebo v přehrávači výše.

Zatímco dříve byl proces tokenizace tak trochu v šedé zóně, protože neexistovaly žádné zákony, které by ho upravovaly, letos Evropská unie schválila Nařízení o trzích s kryptoaktivy neboli MiCA (Markets in Crypto-Assets). To má přinést lepší ochranu uživatelů a přísnější dohled nad byznysem, který je kolem světa tokenizace postaven.

Jaký je rozdíl mezi crowdfundingem a crowdowningem? Crowdfunding – Několik lidí půjčuje peníze někomu, například na stavbu bytů. (Vlastníte část dluhu, který si někdo vzal na výstavbu. A vyděláváte na úrocích z půjčky.) Crowdowning – Několik lidí se skládá a všichni zároveň vlastní danou věc. (Vlastníte část konkrétního domu, který jste si vybrali, a vyděláváte průběžně na nájmu a poté i na zhodnocení domu.)

„My jsme moc rádi, že to konečně dospělo do aktuálního stádia. Vždy jsme se snažili mít vše právně co nejlépe ošetřené. Nyní bude ale celý projekt jasně regulovaný, a ještě lépe zabezpečí garanci pro naše investory. Podle regulace máme vyčleněný majetek oddělený od nás a naší společnosti a ten slouží jako garance k vydaným tokenům,“ shrnuje Rajnoch s tím, že se trh s tokenizovanými nemovitostmi může díky regulaci nyní rozvíjet ještě rychleji.

„Projektů, jako jsme my, je nyní třeba dvacet. Jde určitě o nový trend a realitní trh se posune směrem k tokenizaci. Vznikne sekundární trh a na real estate exchange se bude s kusy nemovitostí obchodovat jako s akciemi,“ popisuje Rajnoch s tím, že sami v rámci InvestBay už sekundární trh pro své klienty plánují. Takže by si mohli prodávat a nakupovat části nemovitostí mezi sebou.

Od jaké částky je možné si podíl v nemovitosti koupit? A jaké jsou benefity, ale i rizika sdíleného vlastnění nemovitostí? To si poslechněte v novém díle podcastu BrandStories, který si můžete pustit již nyní na Spotify, v Apple Podcasts nebo na YouTube. Dozvíte se v něm také:

Jak probíhá výběr nemovitostí, které má InvestBay v nabídce?

Jak firma s nemovitostmi pracuje a kdy je prodává?

Jaká je likvidita podílu v průběhu investice?

Jaká rizika jsou spojená s crowdfundingem?