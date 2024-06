It’s not coming home aneb Kde se vzal slogan anglického nároďáku, ze kterého má legraci celý svět?

Is it coming home?

Jak to, že sázkové kanceláře favorizují Anglii na zisk titulu mistrů Evropy? Kdo viděl nedělní fotbalový zápas proti Srbsku, musí si trošku ťukat na čelo. Ale žerty stranou, trenér Gareth Southgate přivezl do Německa kvalitní výběr mladých a hladových hráčů, kteří zabojují o prestižní cenu. Spolu s nimi přijeli i jejich fanoušci, kteří už desítky let doufají, že trofej „is coming home“. Slavný fotbalový slogan ale poslední dobou spíše baví internet, než povzbuzuje.

Angličtí fotbaloví fanoušci patří k těm nejhlasitějším v Evropě, o čemž se svět mohl přesvědčit už nesčetněkrát. Například před čtyřmi lety, kdy dav tisíců příznivců Three Lions vtrhl před stadion ve Wembley, kde jejich tým hrál finálový zápas proti Itálii – a prohrál. Fanoušci pak rozpoutali peklo, kde šlo o zdraví. Ostatně Netflix o tom před nedávnem natočil dokument, který zběsilou jízdu lidí bez vstupenek vyobrazuje. Angličtí fans se toho zkrátka nebojí.

Ještě něčím jsou ale známí napříč kontinenty, a tím je skandování písně It’s Coming Home. Toto slovní spojení se v britské fanouškovské obci zakořenilo natolik, že se z něj stal hlavní slogan jejich nároďáku. Je jednoduché, snadno zapamatovatelné a úderné. Vyjadřuje pocit vlastenectví, pýchu a vzrušení, zároveň do tohoto fotbalového koktejlu míchá i notnou dávku cynismu, zoufalství a zmaru. A důvod je velice prostý.

Spojení „it’s coming home“ se do češtiny překládá jako „vrací se to domů“. A byť se za „to“ dá dosadit cokoliv, myslí se tím hlavně trofej, ideálně z velkého evropského nebo světového šampionátu. To je ovšem Achillova pata všech Angličanů – národnímu týmu se na mezinárodním poli dlouhodobě nedaří a je až neuvěřitelné, že to trvá takovou dobu. Poslední velký turnaj, tedy mistrovství světa, vyhráli v roce 1966, to je skoro šedesát let. A od té doby prakticky nic.

Lze namítat, že se dvakrát v historii dostali do semifinále mistrovství světa (v letech 1990 a 2018) a před čtyřmi roky na mistrovství Evropy skončili druzí, což může být bráno jako úspěch, ovšem ne pro Anglii. Ta považuje fotbal za svůj sport a odmítá se spokojit s čímkoliv jiným než s prvními místy. A protože si země říká „kolébka kopané“, úryvek „it’s coming home“ má zdůrazňovat, že velká trofej musí konečně putovat do Anglie. Ale kdy?

Minimálně měla přijít už v roce 1996, kdy Anglie hostila fotbalové Euro. A právě k tomuto velkému momentu dvojice David Baddiel a Frank Skinner nahrála skladbu Three Lions, která ony úryvky obsahovala. Ostatně přišla s podtitulem Football’s Coming Home, což odkazovalo na pořádání mistrovství Evropy právě v zemi fish & chips a špatně načepovaného piva. Původně ani nešlo o písničku určenou pro skalní fanoušky, postupem let se ale uchytila.

Co se však neuchytilo, byly anglické výsledky. A proto vždy, když se blíží velký turnaj, je Anglie ve středu pozornosti a řeší se, jestli jí to teď skutečně vyjde. V souvislosti s It’s Coming Home je to ale spíše úsměvné – a kreativní internetoví uživatelé mají nabito k tomu, aby vytvářeli všemožné grafické vtípky. Nedobrovolně se tak z fanouškovské hlášky stal meme, který bude bavit do té doby, než se Anglie konečně dostane na vrchol. Může to trvat několik týdnů, ale také několik (desítek) let.

England fans right now.. pic.twitter.com/FmqmfRk3MS — The Football Arena (@thefootyarena) June 29, 2021

For anyone who ever wondered about the origin of our name…#ItsComingHome pic.twitter.com/CWxuVurPgC — Tesco (@Tesco) July 6, 2021

It’s Bean a long time coming, well done to @England fully deserved over the 120 minutes. Time to bring it home. #ItsComingHome pic.twitter.com/gmtBYpjrYx — Matthew Driver (@matthewdriver07) July 7, 2021

„No babe, I’m not coming home, its coming home!“ pic.twitter.com/kyfYGFZ8WS — 𝕏 /🥷🏽 (@Prateekbuzz) June 29, 2021