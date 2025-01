Jak spolehlivé jsou předpovědi investičních celebrit? Zoufale, je lepší si hodit korunou

Jim Cramer, kterého někteří investoři považují za poměrně spolehlivý kontra-indikátor, dosáhl na 47 procent a Abby Joseph Cohenová totálně propadla s 35 procenty.

Podobně si tito experti vedli i v další studii několika akademiků, kteří se dívali na to, jak přesní jsou vybraní finančníci v prognóze budoucího vývoje indexu S&P 500. Ani tady se nepotvrdila bezmezná důvěra veřejnosti. Marc Faber skončil na 39 procentech, Jim Cramer na 37 procentech a Abby Joseph Cohenová taktéž na 37 procentech.

Proč tomu tak je? Předpovídat budoucí vývoj něčeho tak komplexního, jako jsou finanční trhy, je z definice extrémně složitá disciplína a pokud to někdo trefí, je to spíš šťastná shoda okolností. Tím neříkám, že je to ztracená disciplína: jsou i finančníci (např. David Dreman nebo Louis Navellier), kteří skórovali nad 60 procent. Jenže jejich tváře v médiích uvidíte mnohem méně často.

Ponaučení? Lednové předpovědi budoucího chování trhů berte jen jako zábavné vodítko ve stylu „co by se dít mohlo, kdyby se všechno povedlo“. A ušetřený čas raději věnujte studiu chování trhů nebo péči o svoje investiční portfolio.

Jedná se o osobní názory Petra Žabži, které neodráží postoj Air Bank a.s. Nejedná se o investiční radu ani o jiné doporučení konkrétní investice.