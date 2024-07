Jako vyměnit baterii v aku vrtačce. Rohlík začne jezdit s elektroauty, co jsou „nabitá“ za 3 minuty

Uložit 0

V garáži na okraji Prahy se vaří budoucnost kurýrní dopravy. Vybitý elektromobil tu jsou schopni plně „nabít“ za tři minuty. Jak? Zakladatel společnosti BattSwap Radek Janků usedá za volant kompaktního užitkového vozu, jehož baterie hlásí nabito na necelých 50 procent. S autem najede na jednoduchou kovovou plošinu, u které stojí velký plechový kontejner, v němž se dobíjí další baterie… a pak stačí pár chvil a rychlých pohybů a ukazatel hlásí plně nabito. Právě tato technologie zaujala online supermarket Rohlík, který ji chce brzy nasadit do ulic Prahy.

Elektromobilita má řadu výhod, ale také několik nevýhod. Jednou z největších je dlouhé nabíjení baterií. Radek Janků má však způsob, jak do vozu dostat množství energie stejně rychle, jako se tankuje nádrž konvenčního vozu – vybitou baterii stačí jen z vozu vyndat a během chvilky ji nahradit jinou.

Robot BattSwapu vyjme baterii z podvozku, v zásobníku s kapacitou na 18 kusů vybere jinou a rychlým manévrem ji zasune zpět do vozu. Samotný proces trvá minutu a půl a je podobně hladký jako výměna baterie v aku vrtačce. I s nájezdem a výjezdem do správné pozice to celé zabere tři minuty. „Plánem je, aby bylo časem vše autonomní, tedy aby řidič vystoupil z vozu před plošinou a o nic se nestaral,“ říká Janků.

Systém výměny celých baterií, i ten autonomní, samozřejmě není novinkou. Už v roce 2007 se o vývoj takové technologie neúspěšně pokoušel izraelský startup Better Place. Dnes ji na trhu s osobními vozy nabízí například čínská automobilka Nio, ovšem dalších společností, které se tím zabývají, zas až tolik není. BattSwap se navíc od konkurence liší v tom, na koho cílí. Se svým konceptem nechce proniknout do klasického retailu, carsharingu a přepravy osob obecně. Jeho cílem je primárně doručování zboží.

Foto: BattSwap Radek Janků, zakladatel společnosti BattSwapp spolu s vozem s vyměnitelnou baterií

Radek Janků byl původně architektem zaměřeným hlavně na urbanismus, s nímž otázka mobility úzce souvisí. Do projektu se pustil, jak sám říká, díky hecu od svých spolužáků z univerzity v Mnichově. „Když jsem je potkal deset let po studiu, říkali mi, ať vymyslím něco s elektromobilitou, protože v té viděli budoucnost. Když jsem nad tím začal přemýšlet, napadla mě možnost výměny baterií v elektromobilu a začal jsem zjišťovat, jak na to,“ popisuje Janků začátek celého projektu.

V roce 2015 se pustil do kreslení prvních návrhů a také si podal žádost o registraci prvního patentu. Začal spolupracovat s experty, mezi kterými byl i Tomáš Veselý, jenž převzal roli finančního ředitele a stal se i spoluzakladatelem společnosti. Na začátku ale měli s Janků jiné plány – technologii výměny baterií chtěli implementovat do již existujícího sériového modelu některé z velkých automobilek.

„Začínali jsme na škodovce, pokračovali na autě od Nissanu, ale vždy to ztroskotalo na tom, že velké, etablované automobilky mají těžkopádné rozhodovací procesy. U Nissanu jsme vše vyvinuli, odprezentovali a v ten moment celou divizi baterek prodali někomu jinému. Takže jsme byli zase na nule,“ vysvětluje Janků, který proto začal před necelými třemi lety pro projekt hledat partnera, se kterým by mohl vyvinout vlastní vůz navržený dle potřeb BattSwapu.

Bez čekání

Takového partnera našli v čínské společnosti Nextem, se kterou vymysleli a pro evropské silnice již i homologovali vozítko odpovídající požadavkům kurýrních služeb. „Celkově se skládá z přibližně 316 dílů, což je podstatně méně než u konvenčních vozů, které jich mají tisíce,“ vysvětluje Janků a dodává, že se tak ušetřili náklady na vývoj, které se pohybovaly kolem sta milionů korun. Jednoduchost navíc nahrává rychlejšímu servisu a opravám.

BattSwap garantuje, že jeho dodávky bez problému ujedou 100 kilometrů, ať už jsou tropy, nebo padá sníh. Takový rozsah dle slov Janků pokryje valnou část objednávek, po jejichž vyřízení se kurýr stejně musí vracet do skladu pro další nákupy. A ve chvíli, kdy je zboží do vozu doplňováno, může být zároveň rychle vyměněna baterie. Kurýr pak může pokračovat dál, aniž by trávil čas čekáním u nabíječky nebo přesedal do jiného vozu.

Foto: Vojtěch Sedláček / CzechCrunch Spoluzakladatelé společnosti BattSwap, Radek Janků (ve voze) a Tomáš Veselý

Vybitá baterie se zařadí k ostatním do nabíjecí stanice, kde je možné akumulátory nabíjet pomalým proudem, a tedy i větší množství baterií pro větší počet vozidel zároveň. „Přípojkou s výkonem 100 kW lze nabíjet maximálně dva Renaulty Kangoo s kapacitou baterie 45 kWh. My nabíjíme průměrně 3,3 až 5,1 kW, takže se stejnou přípojkou nabijeme desetkrát víc aut při stejném příkonu, protože máme čas několik hodin, než se kurýr vrátí,“ vysvětluje Veselý.

Pro srovnání – zmíněný Renault Kangoo Van E-Tech je možné standardním výkonem 22 kW dobít za hodinu a 10 minut.

Rohlík a BattSwap jako Amazon a Rivian

Nápad, který v BattSwapu vyvíjejí, se zalíbil i online supermarketu Rohlík, který vozy s vyměnitelnou baterií zkoušel od minulého podzimu. Společně vychytávali detaily, jako je například posunutí pedálu vozu o pár centimetrů doprava pro co největší pohodlí kurýrů, ladilo se odpružení, světlomety či povrchová úprava přístrojového štítu, aby se méně leskl. Zároveň byl přesně navržen box pro automatické naskladňování, ve kterém může kurýr kontrolovat, jaké podmínky v něm panují.

„BattSwap nám poskytuje možnost až několikanásobně zvětšit flotilu elektromobilů a podpořit záměr skupiny realizovat čistě bezemisní rozvozy. Navíc je BattSwap přímo výrobce vozidel, oproti etablovaným značkám umožňuje výjimečný rozsah a rychlost zákaznických úprav. To jako firma značně ceníme,“ řekl na adresu spolupráce mezi BattSwapem a Rohlíkem Filip Boháč, ředitel takzvané Last Mile Delivery skupiny Rohlík, zatímco podle Erwina Brunnera, COO skupiny, může kombinace bezemisního doručování, zkrácené doby nakládky a slibné ekonomiky raketově podpořit expanzi do nových evropských lokalit.

Obě společnosti chtějí vytvořit vzájemnou symbiózu podobnou té, která panuje mezi Rivianem a Amazonem, kdy americká automobilka pro jeden z největší zasílatelských řetězců světa vyvinula a vyrábí elektrické dodávky šité na míru potřebám jeho kurýrů. Cílem Rohlíku je do konce letošního roku dostat celé řešení, tedy pár desítek vozidel a měnicí stanici, do ostrého provozu v Česku. V horizontu dalšího roku až dvou chce začít vozy BattSwapu nasazovat do své flotily – dnes čítající přibližně dva tisíce vozů – ve větším měřítku.

BattSwap by tak měl Rohlíku pomoci naplnit zmíněný závazek do roku 2030 nabízet bezemisní služby, nicméně řešení může být zajímavé i z hlediska nákladů. „Jde o čas. Samotný kurýr něco stojí, stejně jako veškeré průtahy v nakládce. Tento proces se dělá minimálně třikrát za den, takže čím bude rychlejší, tím bude vše dávat i větší ekonomický smysl,“ vysvětluje Janků s tím, že pro klienty jsou výhodou i menší výdaje týkající se infrastruktury, kdy nemusí kupovat více vozidel ani příliš řešit prostor, protože stanice pro dvacet aut zabere dvacet metrů čtverečních.

Vzhůru do Afriky

Pořizovací cena vozu od BattSwapu nyní činí 35 tisíc eur, tedy přibližně 890 tisíc korun, s tím, že vždy záleží na objemu dodaných vozů. Pronájem samotné stanice je vyčíslen na částku za počet najetých kilometrů, která se však liší na základě řady faktorů, jako je region, inflace a podobně. Jaké konkrétní podmínky má vyjednané Rohlík, nechtěla ani jedna ze stran prozrazovat. Nicméně Radek Janků k tomu dodává že BattSwap razí filozofii poskytování celkových nákladů na kilometr pod úrovní vozů se spalovacími motory, respektive jiných variant na trhu, a to bez zohlednění jakékoliv dotace.

BattSwap nyní aktivně pracuje na navazování dalších partnerství. „Kapacita naší výroby je asi dvě stě stanic a pět tisíc aut vyrobených v Číně za rok, tedy dvacet pět aut na jednu stanici. Do roku 2030 chceme být volbou číslo jedna v oblasti last mile delivery služeb v Evropě, ale třeba i v afrických zemích, jako je Etiopie, kde probíhá obměna všeho. Mění se mobilita i infrastruktura, země zakázala dovoz spalovacích vozů… a přesně tam můžeme expandovat,“ popisuje Janků jeden z vyhlédnutých trhů.

Jeho kolega Tomáš Veselý k tomu dodává, že řešení BattSwapu je velmi jednoduše škálovatelné, protože se jedna kurýrní nástavba vymění za jinou. Vozítko může jít podle něj vstříc potřebám municipalit, řešit například problematiku svozu komunálního odpadu, případně lze know-how využít i v dalších oblastech

„Může to být v rámci partnerství se společnostmi, které hledají alternativy k tomu, s čím aktuálně pracují. Každá strana dodá to, co umí,“ přibližuje svou vizi Veselý s tím, že by v tomto ohledu BattSwapu dávaly smysl například autobusy.

„Ty jezdí třicetikilometrové trasy neustále dokola. Tak proč by to nemohly být elektrické s vyměnitelnou baterií?“ dodává s tím, že pro BattSwap není problém nabízet i vyměnitelné baterie, které vystačí na trasy přesahující garantovaných 200 kilometrů.