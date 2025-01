Je průhledná tak, že lidé mohou koukat hasičům pod ruce. Požárníci v Psárech dostali nezvyklou zbrojnici

Uložit 0

V případě hasičských zbrojnic se nikdo nemůže zlobit, pokud funkce převládá nad estetikou. Studio SOA architekti ovšem ukázalo, že i tento typ budov může mít nápaditou podobu. V Psárech ji totiž navrhlo tak, aby připomínala venkovskou stodolu a souzněla s okolními budovami. Objevte více příkladů zajímavé architektury v našem pravidelném newsletteru Arch, k jehož odběru se můžete přihlásit v boxu níže.

Ukazujeme to nejzajímavější ze světa architektury a co se nejen v Česku staví. Newsletter Arch | Poslední vydání Odebírat

Nová zbrojnice leží mezi rodinnými domy a základní školou. Celý projekt by šlo vyřešit účelnou, ovšem ne příliš pohlednou kostkou, nicméně město se rozhodlo vybudovat pro místní dobrovolné hasiče zbrojnici, která nebude okolí nikterak narušovat, a naopak jej pozvedne.

SOA architekti navrhli objekt, jehož tvar a výška reagují na okolní zástavbu části obce Dolní Jirčany a stává se pomyslným přechodem od rodinných domů k nedaleké základní škole. Zatímco na domy navazuje obdélníkovým tvarem a sedlovou střechou, na blízkou školu reaguje bílým pláštěm a velkoformátovými okny.

Architekti od začátku pracovali se třemi odlišnými zónami – exteriérem, garáží a vestavbou, u kterých bylo nutné vyřešit technické řešení a provozní oddělení. Objekt byl nakonec vyřešen jako ocelová hala opláštěná průsvitnou fasádou z polykarbonátu. Ta zajišťuje vizuální propojení s exteriérem a zároveň chrání hasičskou techniku před nepřízní počasí.

Přímo do haly byla umístěna i dřevěná vestavba, která funguje jako zázemí pro samotné hasiče. Díky velkému oknu do ulice může do nové hasičárny nahlédnout každý, kdo jde zrovna kolem.

„Konstrukce haly je ocelová rámová s vazníky a sloupy obdélného průřezu. Zavětrování je zajištěno ocelovými táhly. Fasáda garáže je tvořena stěnovým polykarbonátovým systémem ve skladbě polykarbonátový panel – vzduchová dutina s vloženou tepelnou izolací – polykarbonátový panel,“ popisují architekti s tím, že střecha se skládá ze sendvičových polyuretanových panelů a nad prostorem garáže a schodiště jsou ve střeše umístěny prosvětlovací panely.

Vnitřní vestavba představuje k transparentní obálce hasičárny pevný kontrast. Byla řešena CLT panely, které jsou z interiérové strany přiznané a z vnější zateplené dřevovláknitými deskami a obložené borovicovou překližkou. Zároveň se vestavbou proplétá pevné plechové schodiště.