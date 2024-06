Je tu fotbalové Euro 2024! Kdy hrají Češi, jak na šampionátu dopadnou a kdo titul mistrů Evropy vyhraje?

Uložit 0

Od pátku 14. června do neděle 14. července se odehraje mistrovství Evropy ve fotbale. Na turnaji pořádaném v Německu nebude chybět ani česká reprezentace, kterou ve skupině čeká silné Portugalsko, nebezpečné Turecko a nevyzpytatelný výběr Gruzie. Kdy hraje česká reprezentace? Jak dopadnou obhájci titulu Italové? A kdo UEFA Euro 2024 vyhraje?

Šampionát odstartuje v pátek 14. června ve 21 hodin zápasem domácího Německa se Skotskem. Celkem se ho účastní 24 týmů, ty jsou rozdělené do šesti skupin po čtyřech, hraje každý s každým a do vyřazovacích bojů o finále postupují vždy dva nejlepší. K těm se přidá čtveřice nejlepších týmů ze třetích míst. Postoupí i výběr kouče Ivana Haška? To záleží na tom, jak se mu povede ve skupině F.

Euro 2024: Kdy hrají Češi?

Česko – Portugalsko, úterý 18. června od 21.00

Nejtěžší soupeř na začátek. Mistři Evropy z roku 2016 nejenže patří k celkům, které v kvalifikaci na Euro neprohrály, ale Portugalci jako jediní dokonce všech deset utkání vyhráli – se skóre 36:2! Hvězda týmu Cristiano Ronaldo sice za rok oslaví čtyřicítku a kope za ropné miliony v saúdské lize, ale v kvalifikaci byl nejlepším střelcem. S Portugalskem navíc Češi nemají úplně skvělou bilanci, dva roky nazpátek od něj schytali debakl 0:4 a z pěti zápasů ho porazili jen jedenkrát… v roce 1996.

Česko – Gruzie, sobota 22. června od 15.00

Podle papírových předpokladů musí Česko gruzínské soupeře porazit. Jinak nemá na turnaji co dělat. Gruzie v kvalifikaci skončila na nepostupovém čtvrtém místě, na turnaj se dostala až skrz Lucembursko a Řecko v play off Ligy národů, ve které ale hrála až třetí nejvyšší soutěž. Pro Gruzínce to mimochodem bude první účast na evropském šampionátu. Nicméně úplné nazdárky nečekejte, třeba takový Chviča Kvaracchelija z Neapole má po slavném argentinském vzoru přezdívku Kvaradona.

Česko – Turecko, středa 26. června od 21.00

Na Turky nemají čeští fanoušci dobré vzpomínky. V roce 2008 i 2016 byli důvodem českého odjezdu domů už po skupinové fázi. V posledních letech a kvalifikačních cyklech se turecká reprezentace spíš hledala, ale souboj o Euro 2024 ovládla s jedinou porážkou od silného Chorvatska. Za sledování budou stát teprve devatenáctiletí forvardi Arda Güler z Realu Madrid a Kenan Yildiz z Juventusu.

Češi nepostoupí ani ze skupiny, protože jsou naprosto marní. Soupiska je děsivá, stejně jako herní styl.

Jak na mistrovství Evropy dopadne česká repre?

Ondřej Holzman, šéfredaktor a sparťanský chuligán: „Ze skupiny se s odřenýma ušima prokoušeme úspěšnými standardkami, aby nám ve čtvrtfinále vystavila stopku Anglie.“

Adriana Lejsková, příležitostný fanoušek s ohledem na výkon a výsledky: „Letos má hodně dobrý tým a hráče, co za sebou mají skvělou sezonu. Myslím si, že se dostane do čtvrtfinále.“

Jiří Blatný, sveřepý slávista trpící pod šéfem-sparťanem: „Vidím to podobně jako Ondra. Postup ze třetího místa jen tak tak, pak prohra ve čtvrtfinále. A je jedno, s kým budeme hrát.“

Filip Houska, fanoušek plážového volejbalu: „Češi nepostoupí ani ze skupiny, protože jsou naprosto marní. Soupiska je děsivá, stejně jako jejich herní styl. Škoda, no.“

Hana Němečková, která ráda sleduje sváteční sportovní události, ale jinak se o to absolutně nezajímá: „Obávám se, že dopadneme jako Sadílek na tříkolce. Nepostoupíme ani ze skupiny.“

Michal Mančař, expert díky Football Manageru: „Dvě porážky s Portugalskem a Tureckem, nějaké vydřené tři body s Gruzií, málo gólů, pak srážka s lepším týmem a konec.“

Kdo může jedině mile překvapit? Podle mě především ČT Sport.

Kdo vyhraje UEFA Euro 2024?

Ondřej Holzman: „Anglie, protože ‚football is coming home‘ se musí jednou vyplnit, stejně jako Harry Kane nemůže ostrouhávat navěky. Nebo ano?“

Adriana Lejsková: „Vyhraje Anglie. Mají hodně kvalitní tým s věkově mladšími hráči ve formě, jako je Cole Palmer. Ten by mohl být i nejlepší střelec turnaje.“

Jiří Blatný: „Francie. Ve finále porazí Angličany.“

Filip Houska: „Vyhraje Francie, která je po trofeji namlsaná ještě z mistrovství světa a má jednoznačně nejkvalitnější tým na šampionátu. A nemyslím jen Mbappého, Pavarda, Griezmanna nebo Girouda.“

Hana Němečková: „Kamarádi říkají, že Anglie.“

Michal Mančař: „Francie, ale ať se neopičím, tak diváci. Protože to bude měsíc fotbalu a objeví se nějaká pěkná story jako Island v roce 2016 anebo nečekaná jízda typu Dánsko před čtyřmi roky.“

Čím šampionát v Německu překvapí?

Ondřej Holzman: „Kdo může jedině mile překvapit? Podle mě především ČT Sport.“

Adriana Lejsková: „Překvapí Chorvatsko, jejich forma je po poslední přípravě super. Jsou rychlí, přímočaří. Ronaldovi se dařit nebude, neprosadí se střelecky.“

Jiří Blatný: „Možná množstvím lidí a aktivistů, kteří během turnaje vniknou na hrací plochu!“

Filip Houska: „Překvapí Anglie, která – doufejme – selže hned ve skupině.“

Hana Němečková: „Fandím Itálii, mají nejhezčí hymnu a dresy, ale nedostane se přes čtvrtfinále. Slováci se na 99 procent dostanou dál než my. A ve finále bude Portugalsko.“

Michal Mančař: „Tím, jak špatná bude Anglie, která to zase nějak zazdí. Ale bude to vlastně překvapení?“