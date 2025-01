Jedna z nejmodernějších budov střední Evropy, 200 lidí a 1 500 rostlin. Energetici z PKV sídlí v novém

Uložit 0

Před pár lety se společnost PKV nastěhovala do nově budovaného brněnského brownfieldu Vlněna, který se postupně mění v živoucí centrum. Byl to dobrý krok. S prvními kancelářemi, které tu pořídili, získali v roce 2020 titul Interiér roku. Rozrůstající se společnost ale časem potřebovala větší prostory, a tak se přesunula do další budovy v rámci brownfieldu. Ta byla dokončena teprve loni a PKV by s novými kancelářemi ráda znovu získala starý titul.

Soutěž zaměřující se na interiéry v roce 2020 ocenila, že se firma nevydala cestou jednoho velkého otevřeného open spacu, kde by všichni seděli na jedné hromadě. Každý zaměstnanec dostal svoje soukromí, a to i přesto, že jde v zásadě o propojený prostor. Architekti zvolili kvalitní materiály a kanceláře definují velkoformátové dýhové plochy a také spousta rostlin.

Společnosti PKV, která se zabývá energetikou a pro různé subjekty vytváří energetické audity, koncepce a také sama navrhuje instalace obnovitelných zdrojů, bylo jasné, že nemusí znovu vymýšlet kolo. Nové kanceláře tak pojala v podobném duchu. Na pomoc si přizvala studio concept.a.

„Naší ambicí je pomoci s energetickou transformací co nejvíce firmám a subjektům, ukázat jim, že nemusí vybírat mezi udržitelností a byznysovým progresem, ale že to jde ruku v ruce. Proto je nás čím dál tím víc a proto potřebujeme také čím dál víc prostoru,“ říká k tomu jednatel PKV Jiří Pech. Společnost se zabydlela v budově I, která patří k posledním dokončeným v areálu Vlněny a která platí za jednu z nejmodernějších kancelářských budov ve střední Evropě.

Ačkoli tu společnost obsadila více místa s téměř dvěma stovkami lidí, znovu se chtěla vyhnout open spacu. Vznikly tak menší pracovní skupiny, do kterých se rozdělili zaměstnanci se svými sekčními řediteli, mezi jednotlivými skupinami jsou pak menší zasedací místnosti, telefonní budky nebo květinové stěny.

Právě květin rozmístila PKV v nových kancelářích mnohonásobně víc, a vytvořila tak doslova květinovou záplavu. Dohromady je tu 1 500 různých rostlin, které jsou zasazené ve třiceti tunách substrátu. Odkazují na růst firmy i její propojení s přírodou a jejími zdroji, na které se společnost zaměřuje nejvíce. Vidět tu jsou různé pokojovky, od fíkusů přes dracény po potosy. Jsou v květináčích, visí ze stropů, plazí se po stěnách a vytvářejí i celé stěny.

Kromě květin novým kancelářím dominuje bílá barva. Ta má odkazovat na laboratorní místnosti, protože právě v nich vznikají přelomová řešení. Výhoda prostoru je pak ve všudypřítomném světle, díky konstrukci budovy i samotných kanceláří tu není ani jedna místnost bez výhledu. A ten stojí za to, PKV má totiž kanceláře, kde je výhled rovnou 360stupňový.

„Zlikvidovali jsme například chodbový efekt, není tady žádná úzká nudle ani řada zasedaček bez světla vlevo a řada dveří vpravo. Prostory jsou otevřené a dýchají,“ líčí Andrea Pastrnek ze studia concept.a. Ta na projektu spolupracovala s kolegy ze studia Acht, kteří měli na starosti i projekt celé budovy. Šedesát metrů vysoká stavba má šestnáct nadzemních pater a je nabitá technologiemi.

Dohromady kanceláře PKV zabírají čtyři patra, firma tak sídlí na ploše velké tři tisíce metrů čtverečních. Sídlí navíc v budově, která je pasivní, má inteligentní osvětlení, které se přizpůsobuje počtu lidí v místnosti, a také kontrolu kvality vzduchu. PKV si pak měří také uhlíkovou stopu vlastním energetickým managementem, který využívá i firma CTP. Tedy majitel celé Vlněny.

Brownfield, který v Brně zbyl po výrobě vlny, zabírá 42 tisíc metrů čtverečních. Na nich zůstaly jen dvě budovy – Bochnerův palác, což je jedna z nejstarších neorenesančních budov v moravské metropoli, a pak také objekt Výtopny. Nové budovy CTP pojmenovala podle písmen. Hotové jsou objekty A až I, rozjetá je také poslední fáze proměny areálu, ve které vzniknou budovy K, X a Y. V první budově budou kanceláře a obchodní prostory, budovy X a Y nabídnou byty, wellness a bazén.