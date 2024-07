Jezdí sem princ William nebo Brad Pitt. Soukromé ostrovy si platí i Češi, noc tu stojí až milion

Uložit 0

Benátky už léta praskají ve švech a město se snaží zavádět poplatky, které by návštěvníky odradily. V Barceloně je zas turistů tolik, že narážejí na odpor místních, na Mallorce kvůli tomu probíhají demonstrace… Cestou, jak se vyhnout davům, je třeba sednout na letadlo a pronajmout si na dovolenou privátní ostrov. Ano, lidí, kteří si něco takového mohou dovolit, není mnoho, jedno je ale jisté – že jsou mezi nimi i Češi.

„Pobyty na soukromých ostrovech jsou našimi klienty požadovány pravidelně. Často na nich pořádají oslavy, jako jsou narozeniny či jiná výročí. Rezervujeme je i pro menší skupiny nebo dokonce pro jednu velkou rodinu,“ líčí spolumajitel a šéf cestovní kanceláře EliteVoyage Petr Udavský.

Variant na výběr je nepočítaně. Může jít o zcela odlehlý ostrov, kde je klid zaručen, protože se sem člověk skutečně dostane jen soukromým letadlem a lodí. Jinam se dá cestovat i obyčejněji, což ale neznamená, že by to byl menší zážitek. „Různé ostrovy posuzujeme individuálně. Některé jsou lepší pro provozování vodních sportů, jiné jsou vyhlášené gastronomií nebo nabízí opravdu unikátní ubytování. Jeden klient dává přednost opuštěnému ostrovu uprostřed oceánu, kde na obzoru není nic vidět. Jiný preferuje ostrov s více možnostmi jednotlivých výletů a snadnějším přístupem,“ dodává Udavský.

Na výběr je každopádně ze tří kategorií. Zajistit lze malý ostrov spojený s hlavním ostrovním resortem, na nějž je exkluzivní přístup. Většinou je od hlavního ostrova vzdálený několik minut plavby lodí a není přístupný pro ostatní hosty. „Protože jde o nejexkluzivnější část velmi prémiového resortu, servis je zde naprosto prvotřídní. Pracuje tu nejlepší personál, klienti si mohou vyžádat kuchaře, maséra nebo průvodce s konkrétní specializací,“ líčí šéf EliteVoyage s tím, že výhodou je i to, že hosté mohou zároveň využívat vybavení hlavního resortu, ať už jde o sportovní vybavení nebo třeba bary. Ideál pro ty, kdo chtějí mít soukromí, ale na jeden večer či den zatouží po společnosti.

Několik malých privátních ostrovů se nachází na Maledivách. Třeba soukromý ostrov Cheval Blanc Randheli. Ostrov má rozlohu pouhých osm tisíc metrů čtverečních a rozlehlá vila na něm je pro osm osob. Užívat si dovolenou tu lze například v lázních nad vodou, kde probíhají rituály kosmetické značky Guerlain. Hlavní rezort je odsud vzdálený pět minut plavby rychlým člunem. Cena za takové ubytování je neveřejná.

Za sto tisíc eur za noc se lze v Maledivách ubytovat také na největším zdejším privátním ostrově, který má rozlohu 32 tisíc metrů čtverečních. Jmenuje se Ithaafushi The Private Island a provozuje ho Waldorf Astoria. „Hlavní resort je naším nejoblíbenějším na Maledivách, hlavně kvůli vybavení a možnosti stravování. Klienti jsou od něj vzdálení jen pět minut lodí. Jen pro sebe si lze pronajmout třeba také některé restaurace, klienti tak mají naprostou exkluzivitu,“ líčí marketingový ředitel luxusní cestovky Stephan Bailey.

Na dovolenou sem jezdí třeba Serena Williams, Paris Hilton či členové královské rodiny z Blízkého východu. Staveb je tu hned několik – dvoupokojová vila nad vodou, třípokojová plážová vila a hlavní rezidence se čtyřmi ložnicemi. Ostrov se hodí například pro tři různé rodiny ubytované společně. Cena závisí na velikosti skupiny, ročním období a délce pobytu.

Soukromý ostrov Four Seasons na Voavahu je také na Maledivách, ovšem přímo v biosférické rezervaci UNESCO. To zaručuje neuvěřitelný mořský život a zahlédnout lze například i mantu obrovskou, jednoho z největších rejnoků. Tento ostrov už je o něco odlehlejší, i rychlý člun to zvládne do hlavního resortu za 25 minut. „Klienti tak mají silnější pocit Robinsona Crusoe,“ dodává Udavský. Na ostrově je sedm samostatných ložnic s vlastními bazény, někdo bydlí nad vodou, jiný na pláži. K tomu všemu tu je také obrovský plážový dům, který slouží pro setkávání. Dá se tu potápět, šnorchlovat, jít se najíst. Je to prý jako miniletovisko, kde může člověk dělat cokoli, co chce. Podle EliteVoyage je to dobrá volba pro páry, které sdílejí dovolenou, nebo pro rodiny. Ceny jsou opět pouze na vyžádání.

Ostrovy pro ty, kdo nechtějí být viděni

Variantou k malému soukromému ostrovu s hlavním střediskem je nezávisle provozovaný soukromý ostrov. Soukromí je tady opravdu ryzí. Jde většinou o opravdu odlehlé lokality, kde je všude okolo jen oceán. „Ačkoli je takových ostrovů po celém světě mnoho, jsme s našimi doporučeními opatrní, protože ne všechny mají úroveň služeb odpovídající kráse ostrova. Hlavní výhodou je ale naprosté soukromí, kdy díky soukromým letadlům, hydroplánům a rychlým člunům ani nikdo nepozná, že jste přijeli,“ popisuje Udavský s tím, že soukromé ostrovy jsou velmi exkluzivní a velmi uvolněné, ideální pro ty, kdo nechtějí být viděni a nechtějí, aby někdo věděl, kdo jsou.

Takové soukromí poskytuje například ostrov Thanda v Tanzanii. Jestliže první malý ostrov měl osm tisíc metrů čtverečních, ten na Tanzanii má 82 tisíc metrů čtverečních. Ubytovat se tady může deset dospělých a děti, pro které je tady deset ložnic, k dispozici jsou ale i rustikální dvoupatrové plážové domečky, ideální pro teenagery. Ostrov je odlehlý, v mořské rezervaci a u pobřeží. „Ostrov disponuje velkým katamaránem, nabízí tak možnost úžasných mořských aktivit. Návštěvníci ostrova jsou povzbuzováni, aby během pobytu chodili bosky. Je to místo připravené na úplné odpojení a trávení kvalitního času s blízkými,“ líčí spolumajitel cestovní kanceláře. Minimální délka pobytu je pět nocí, pokud přijede dvanáct lidí, pak je cena s all inclusive 42 500 dolarů, tedy bezmála milion korun za noc, a to včetně katamaránu, transferu vrtulníkem a všech aktivit včetně potápění.

Odlehlý ostrov lze najít i na Britských Panenských ostrovech. Necker je nejznámějším z nabídky sítě Virgin Limited Edition miliardáře Richarda Bransona. Ubytuje se tu až 48 lidí, a to ve 24 pokojích. Jedenáct ložnic se nachází ve velkém domě, další jsou rozmístěny v deseti domech v balijském stylu. Všude kolem je pak vidět nejrůznější zvířata od lemurů, přes želvy až po plameňáky. Spíš než na rodinnou dovolenou se ostrov hodí na elitní obchodní výjezdy. Pokud bude plný dům, pak vyjde noc na 140 tisíc dolarů, tedy tři a čtvrt milionu korun.

„V EliteVoyage každopádně dáváme přednost druhému ostrovu Richarda Bransona. Je menší a zajímavější,“ uvádí Udavský. Ostrov Mosquito má tři různá sídla, která jsou skoro vlastními miniresorty. Každý má jiný architektonický styl. Dohromady pojmou domy 24 osob. Vhodný je pro tři rodiny nebo tři skupiny cestující společně. Celé sídlo vyjde na 31 750 dolarů za noc, tedy zhruba třičtvrtě milionu. Pokud si navíc člověk zaplatí tři noci, čtvrtou získá zdarma.

Soukromé ostrovy uzavřeme jednou bližší lokalitou, nachází se totiž na Ibize a jde o ostrov Tagomago. „Je to soukromý ostrov v Evropě a jako takový je velmi vzácný. Zařízení připomíná spíše venkovské sídlo s jednou hlavní vilou a rozsáhlými pozemky, které jsou udržovány v přírodním stavu,“ popisuje Bailey. Ostrov má rozlohu 600 tisíc metrů čtverečních, je tedy dvakrát větší než zmiňovaný Necker, míst k přespání je tu ovšem jen deset. Hodí se tak ideálně pro jednu úzkou skupinu lidí. Kromě ostrova je doporučení pronajmout si také ostrovní jachtu, která představuje jedinou možnost pohybu kolem ostrova. A kdo sem jezdí? Mezi hosty je Cristiano Ronaldo, Justin Timberlake nebo Elizabeth Hurley.

Pronajmout si celý rezort

Poslední možností, jak si užít nerušené dovolené, je vykoupit soukromé ostrovní letovisko na určitou dobu. K dispozici tak člověk bude mít všechno, co je tu běžné, jen bez dalších hostů. „Kromě vašich vlastních,“ říká Udavský s tím, že pro exkluzivní využití lze vykoupit většinu soukromých ostrovních rezortů. Rezervovat celý rezort je ale potřeba hodně dopředu, navíc je něco podobného obtížné udělat ve špičce. I tak je to ale možné. U kterých to tedy dává smysl?

EliteVoyage říká: North Island na Seychelách. „Už dlouho je považován za jeden z nejexkluzivnějších ostrovních rezortů na světě. Jde o ostrov pro ty, kdo nechtějí být viděni. Chtějí mít možnost koupat se bez plavek ve svém bazénu a mít skutečné soukromí,“ popisuje Bailey. Pronajmout si exkluzivně tento ostrov je výhodné i proto, že jde pouze o jedenáct vil, celý ostrov přitom měří přes dvě stě hektarů. Každý z domů má dvě ložnice, je tu také prostor pro děti na hraní.

„Je to tu odlehlé a těžko dostupné, není to tak ideální volba pro pořádání velkých večírků, zato je to fantastická volba pro dovolenou se čtyřmi až deseti různými rodinnými skupinami či páry,“ dodává Bailey. Obrovský ostrov nabízí například procházky do džungle, jsou tu také čtyři pláže a stovky želv. Ostrov si v průběhu času zamluvilo už spoustu celebrit, které si s sebou přivezly i vlastní zaměstnance. Mnoho jich přijelo třeba i na líbánky. Čas tu trávil princ William s Kate, George Clooney s manželkou, Brad Pitt nebo Jennifer Aniston. Ceny jsou na vyžádání.

Mezi ostrovní rezorty, které si je možné pronajmout pouze pro sebe, je také Mamula Island Hotel v Černé Hoře. Mamula je historická pevnost přestavěná na moderní ostrovní hotel s 32 pokoji a s centrálním nádvořím, kde se mohou lidé scházet. „Může to být zajímavá volba pro svatbu nebo soukromou oslavu, protože je to pro cestovatele v Evropě snadno dosažitelné místo. Nebudete se však cítit jako Robinson Crusoe, protože místo se nachází v oblasti rušné lodní dopravy,“ uvádí Udavský. Mamula se i tak stala velmi oblíbenou, a tak je tu těžké najít vhodný termín. Ceny jsou na vyžádání.

Sbírku uzavřeme v Panamě, na Islas Secas. Není to ostrov, ale souostroví v Tichém oceánu se čtrnáctkou ostrovů. Byť ubytování se nachází na jednom z nich, k prozkoumání jsou vhodné všechny. K dispozici jsou domy se čtyřmi nebo dvěma ložnicemi či menšími domečky pro páry. „Styl je poměrně rustikální a převládají v něm přírodní vlivy. Pokud máte velmi smíšenou skupinu, kde jsou páry, rodiny, starší lidé i malé děti, je to celkově úžasná možnost. I když ostrov ceny nezveřejňuje, podle nás jde o vynikající poměr ceny a kvality,“ míní Udavský.