Jezero, sklo a stavení. Severočeský ráj turistů se odráží v prosklených stěnách dřevěné chaty

Uložit 0

Vůně borovic, stříbřité odlesky hladiny jezera a bezbřehý klid, to všechno nabízí severočeská obec Hamr na Jezeře. Mezi kmeny jehličnanů nedávno vyrostla dřevěná chata, která svému okolí otevírá prosklenou náruč. Objevte více příkladů zajímavé architektury v našem pravidelném newsletteru Arch, k jehož odběru se můžete přihlásit v boxu níže.

Načítám formulář...

Není to tak dlouho, co byl Hamr na Jezeře znám především pro těžbu uranové rudy. Horníky tu však doplňovali i rekreanti, kteří si na břehu místní vodní plochy budovali chatové kolonie. S příchodem nového milénia důlní činnost utichla, a oblast se tak stala výhradním teritoriem všech milovníků krásné přírody a ranních mlh povalujících se nad hladinou jezera.

Pro účely odpočinku byla postavena i chata nazvaná Spiegelbaude am See. Její název vznikl ze spojení německých výrazů pro zrcadlo a budovu a jasně vystihuje charakter místa. Odraz okolních borovic čnících do modrého nebe se zrcadlí na hladině jezera i ve stěnách „Zrcadlovky na Jezeře“, které jsou z velké části tvořeny velkoformátovými okny.

Sklo je celoživotní vášní investorů a architekti z A1 architects ve spolupráci se studiem 1:1 architekti tento fakt ve svém návrhu plně reflektovali. Sklo se objevuje na fasádě, jako vsyp v podlahovém terazzu, bylo zakomponováno do betonového schodiště a je také součástí pece, která je centrem celého obytného prostoru.

Ten se nachází v přízemí domu. Kromě kamen, která svou svébytností mohou působit jako umělecké dílo, se v tomto prostoru nachází také kuchyň, koupelna a dva pokoje. Jeden nabízí výhledy na jezero a druhý do lesa.

Do druhého patra se stoupá po betonovém schodišti stáčejícím se do spirály. Vede do galerie otevřené do převýšeného obytného prostoru. Kromě něj je v patře i jeden malý pokojík nabízející houpačku a zázemí.

Chata stojí na pozemku, který se svažuje směrem k jezeru. Díky tomu se z objektu otevírá nádherný výhled na vodní plochu. Vzhled chaty byl zvolen tak, aby působila, jako by byla součástí tohoto místa od nepaměti. Tomu kromě prosklení napomáhá i použití dřeva, které tvoří plášť chaty a objevuje se i na částečně přiznaném krovu sedlové střechy.

Její přesahy byly využity pro krytí velkoryse řešené terasy před sluncem i nepřízní počasí. Zajímavým detailem je velké kruhové okno, které vpouští světlo do otevřeného stropu a dává objektu lehce skandinávský charakter.