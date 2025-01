Sušené maso z pštrosa? Proč ne. Jihoafričan začínal v obýváku, teď chce Čechy naučit jíst biltong

Uložit 0

Narodil se v jihoafrické Pretorii a vyrůstal u svého dědečka, který byl svého času jedním z největších tabákových farmářů v zemi. „Naše rodina ale byla početná, a tak byl děda kromě farmáře i lovcem, aby zajistil potravu na většinu roku. Díky tomu jsem se už od mládí setkával s různými způsoby přípravy masa, protože jsem často musel vypomáhat s porcováním a zpracováním ulovené zvěře,“ vzpomíná Andries Jacobus van Staden, kterému všichni říkají André. A tak když se přestěhoval do Česka, rozhodl se využít svoje znalosti o masu naplno.

V jeho češtině je sice slyšet mírný přízvuk, jinak ale mluví naprosto plynule. Poprvé se do Česka vypravil v lednu roku 2004, ve svých 21 letech tehdy poprvé viděl sníh a zažil opravdovou zimu. Česky uměl jen tři slova a kromě své české přítelkyně, kterou poznal v Africe, tu nikoho neznal. Začátky tak nebyly jednoduché – van Staden pracoval jako učitel angličtiny a příležitostný fotograf, občas vypomáhal i na stavbách. Po čase se sice vrátil do Jihoafrické republiky, po české kultuře se mu ovšem stýskalo natolik, že se rozhodl přestěhovat se do Prahy. Tentokrát už natrvalo.

Jedna věc mu tu ale pořád chyběla – pravý biltong, tedy africká varianta sušeného masa. Tento pokrm ho provázel už od narození. Malým dětem se v zemi dávají žvýkat kousky sušeného masa s minimem soli, aby jim lépe rostly zuby. „A v mládí a pubertě byl kus biltongu v kapse často mým jediným, ale výživným jídlem na celý den,“ líčí André. A neodmyslitelným snackem je biltong i během zápasů ragby, což je v Jihoafrické republice sport číslo jedna. „Biltong je pro nás něco jako sýr pro Francouze nebo sushi pro Japonce.“