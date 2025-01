Jízda GymBeamu pokračuje. E-shop vyrostl na pět miliard a láká i na medvídky s ašvagandhou

Uložit 0

Začalo to docela nevinně. Dalibor Cicman už od mládí a při škole programoval webové stránky a e-shopy. Jednoho dne ho napadlo, že si vytvoří i vlastní internetový obchod. A to, co z původně malých snah vzniklo, je nadnárodní hráč, který je dnes rozkročený v 16 zemích. Původem slovenský GymBeam se již delší dobu pyšní titulem největšího fitness e-shopu v regionu celé střední a východní Evropy, přičemž vůbec nejsilnější je v Česku. A svou pozici nadále upevňuje.

Ostatně loňský rok byl pro tento fitness e-shop poměrně úspěšný. GymBeam vyrostl o téměř 30 procent a překročil obrat 200 milionů eur s DPH (přes pět miliard korun). Nejvýraznější růst firma zaznamenala v německy mluvících zemích (region DACH), kde její tržby meziročně vzrostly o 1104 procent. Dařilo se jí také v Itálii, Polsku i Česku. Napříč všemi trhy, kde už působí, se e-shopu podařilo získat téměř 1,5 milionu nových zákazníků – stejně jako předloni.

V loňském roce se GymBeam soustředil hlavně na inovace – například díky nově spuštěnému automatizovanému skladu Autostore se mu daří navyšovat počet expedovaných objednávek. „Autostore nám umožňuje výrazně zefektivnit procesy. Do budoucna očekáváme, že přes něj denně zvládneme odeslat více než 20 tisíc objednávek,“ věří Cicman.

Kromě toho se GymBeam zaměřil rovněž na rozšiřování svého sortimentu, kdy jen loni uvedl na trh víc než 400 nových suplementů a různých potravin, například gumové medvídky s kreatinem a ašvagandhou (withanií snodárnou) nebo proteinový croissant. V oblasti vlastního oblečení představila firma 15 nových kolekcí, především nové bundy a overaly. Mezi další značky pod hlavičkou GymBeamu patří VanaVita, BeastPink, Strix a Xbeam, které vesměs nabízejí výživu pro sport, zdravé potraviny či sportovní oblečení a příslušenství.

Společnost, který loni oslavila desáté narozeniny, momentálně působí na 16 trzích – kromě Česka a Slovenska i v Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Bulharsku, Slovinsku, Polsku, Německu, Itálii či na Ukrajině. V nejbližší době by se Cicman rád podíval na burzu, přičemž si tento cíl původně stanovil právě na letošek. „Zájem pořád platí, akorát bych neřekl, že je to pro nás cíl, ale milník. Vstup na burzu nemůže být cíl, to bychom pak museli skončit,“ prohlásil během loňského rozhovoru pro CzechCrunch.