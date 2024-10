Udělal z Liverpoolu milovaný tým, teď jde změnit fotbal v Red Bullu. Jürgen Klopp se stane jeho šéfem

Uložit 0

Devět sezón byl trenérem fotbalistů Liverpoolu, které dovedl k titulu v britské Premier League i prestižní Lize mistrů. Po konci v anglickém klubu si chtěl dát chvíli pauzu a nabrat nové síly, nakonec si ale příliš neodpočine. Hvězdný fotbalový trenér Jürgen Klopp totiž vzal novou nabídku, kterou mu předložil přímo Red Bull.

Jürgen Klopp se od 1. ledna stane šéfem globálních fotbalových aktivit Red Bullu a bude dohlížet na kluby, které výrobce energetických nápojů vlastní. Z jeho dlouholetých zkušeností mají těžit hlavně německý RB Leipzig, rakouský FC Red Bull Salzburg, američtí New York Red Bulls a brazilské mančafty Bragantino a Brasil.

„Po téměř pětadvaceti letech na pozici trenéra jsem se nemohl do takového projektu zapojit s větším nadšením. Role se možná změnila, ale moje vášeň pro fotbal a lidi, kteří dělají hru takovou, jaká je, nikoliv. Chci rozvíjet, zlepšovat a podporovat neuvěřitelné fotbalové talenty, které máme k dispozici,“ řekl Klopp.

Jak se vliv sedmapadesátiletého ostříleného manažera projeví v praxi, se teprve ukáže. Kluby pod hlavičkou Red Bullu by měly od něj dostávat rady ohledně správné herní filozofie a přestupových strategií, stejně tak by měly čerpat know-how týkající se koučování. Každodenní operace klubů ovšem Klopp řídit nemá.

“…this could not excite me more.” Jürgen Klopp

