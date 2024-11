Češi na lovu nejlepších kaváren. Stačí pár kliknutí a výbornou kávu si dáte kdekoliv v Evropě

Uložit 0

Dát si dobrou kávu pro mnoho lidí znamená jeden z vůbec nejlepších prožitků. Zatímco ve svém městě máte o kavárnách přehled, při cestách do zahraničí je situace mnohem složitější a například ani hodnocení na Google Mapách často neodpovídá požadované kvalitě, protože uživatelé mohou oceňovat například jídlo, prostor či třeba dobrou obsluhu. Kde tedy dobrou kávu najít? Pomoc nabízí český projekt European Coffee Trip, který letos slaví deset let od založení, každý měsíc jeho aplikaci využívají desítky tisíc lidí po celém kontinentu a počet jeho fanoušků na YouTube dosahuje téměř 350 tisíc.

Samotná aplikace hledá dobré kavárny jen po Evropě a nejlepší ukázkou toho, jaký typ podniků v ní najdete, jsou konkrétní příklady – z těch pražských jde například o EMA espresso bar, Hrneček, Kavárna Místo, Mazelab a Můj šálek kávy, z brněnských pak o Industra Coffee, Monogram Espresso Bar, QB coffee roasters či Stav se.

Já osobně jsem měl možnost aplikaci v posledních letech v praxi otestovat kromě několika českých měst doslova po celé Evropě – od Londýna přes Řím po Sarajevo a Bělehrad, či od Tallinnu a Rigy přes Barcelonu po Lisabon. Dohromady jde o desítky podniků a ani jednou jsem volby nelitoval. Na rozdíl od Google Map, kde hodnocení nebývá známkou opravdu dobrého kafe.

Aleš Pospíšil se do výběrové kávy zamiloval během brněnského festivalu Týden Kávy na jednom z workshopů Jaroslava Tučka, spoluzakladatele známé pražírny Doubleshot. Jak Pospíšil vypráví pro CzechCrunch, v roce 2012 měl čerstvě vystudovaný obor teleinformatiky na VUT a kariéru si rozběhl v technologických startupech jako brněnská Safetica, švýcarský Better či pražské Brand Embassy.

Foto: Ondřej Jarolím/European Coffee Trip Aleš Pospíšil, zakladatel European Coffee Trip

Koncem roku 2013 se Pospíšil vracel ze zahraničních štací zpátky do České republiky a přemýšlel o vlastním podnikání. „Popravdě spíše shodou okolností to vyhrála právě výběrová káva,“ usmívá se. European Coffee Trip tehdy společně s Radkem Nožičkou zakládal jako magazín.

„Důvodem byla absence média, které by tvořilo obsah o výběrové kávě v angličtině a nezaměřovalo se jen na Londýn, případně velká města. Z osobní zkušenosti jsme viděli, že trh roste, otevírají se zajímavé kavárny a pražírny, ale možnost se o nich dozvědět přes hranice jednotlivých států byla malá,“ popisuje Pospíšil s tím, že v začátcích magazín bral jako vzdělávání, ale po pár měsících se do projektu pustili naplno a hledali cesty, jak projekt přetavit do podnikání.

„Po deseti letech stále existujeme a tvoříme, takže se to asi povedlo,“ směje se a doplňuje také čísla – aplikace ukazuje celkem 4600 kaváren ve 43 zemích, měsíčně se registruje 80 až 100 nových kaváren a dalších 500 až 800 jako tipy přidají uživatelé, kterých je každý měsíc aktivních 60 tisíc. Celkem prý Coffee Trip zaznamenal 195 tisíc stažení, v ještě v listopadu očekává překročení hranice 200 tisíc.

Průvodce je silný i na sociálních sítích, jeho profil na Instagramu sleduje téměř 130 tisíc lidí a počet odběratelů YouTube kanálu atakuje hranici 350 tisíc. Zajímavostí je, že nejpopulárnější video má 8,5 milionu zhlédnutí. „Je natočeno v Brně a je to jedno z nejsledovanějších kávových videí na světě vůbec,“ chlubí se Pospíšil.

Samotnou aplikaci přitom European Coffee Trip pro iOS představil teprve v září 2021 a pro Android pak v červnu o rok později. Předtím fungovala jen jako web, což ale některým uživatelům vadilo. „European Coffee Trip jsem používal primárně při cestování několik let. A mapa kaváren na webu ECT se tenkrát na telefonu používala dost kostrbatě. Takže jsem buď trpěl, nebo jsem si kavárny z ECT ukládal jako záložky do Google Map v telefonu a obrážel tak různá města,“ popisuje Radek Mika.

Mikovi jako spoluzakladateli vývojářského studia Cookielab to nedalo a říkal si, že dostat průvodce do telefonu je jednoduše nutné. „V roce 2019 jsem se ozval Alešovi, a tak to celé začalo. Bylo mi jasné, že v rámci Cookielabu, kde výběrová káva je něco víc než jen palivo pro velkou část lidí, to bude srdcovka,“ doplňuje.

Jak se hledá nejlepší kavárna

Aplikace podle Pospíšila funguje s jasným cílem – umožnit uživatelům najít nejbližší dobrou kavárnu kdekoliv v Evropě na pár kliknutí. V začátcích přitom tým jednotlivé podniky navštívil osobně, s postupným růstem trhu se museli rozhodnout, zda zůstanou pouze cestovatelským projektem nebo databázi otevřou lidem a stanou se spíše kurátory kaváren. S tím se pojilo také rozhodnutí vytvořit administrační rozhraní pro správu kaváren, kterou před dvěma lety aktualizovali a mají do ní přístup i samotné kavárny.

„Tím se nám zjednodušil způsob sběru informací, takže dokážeme i na dálku podle interních kritérií rozhodnout, jestli tam kavárna patří nebo ne. A hlavně – s čím mají podobné projekty problém – máme systém, jak udržovat profily kaváren i aktualizované,“ popisuje Pospíšil, jenž jako hlavní kritéria výběru označuje podávání výběrové kávy (dle spolupracujících pražíren nebo popisu káv na menu).

Pomocnými informacemi jsou pak technické vybavení kavárny, fotogalerie, popis od majitele a osobní doporučení návštěvníků. „Obecně chceme přidávat kavárny, kam bychom sami rádi zašli, a raději jich budeme mít méně, než aby byli naši uživatelé zklamaní,“ říká Pospíšil s tím, že zpětná vazba od lidí je pro něj a desetičlenný tým velmi cenná: „Na jedné straně jde o doporučování nových kaváren, které v databází chybí. A na straně druhé i reportování kaváren, které změnily majitele, zavřely nebo zhoršily kvalitu a měli bychom je vyřadit.“

Z byznysového pohledu jsou pak pro European Coffee Trip hlavním pilířem reklamní partnerství se značkami z kávového průmyslu, nejčastěji výrobci zařízení do gastro provozů nebo na domácí přípravu kávy. Mezi další výrazné zdroje příjmů pak patří reklama zobrazována u YouTube videí či platba za prémiové profily, které umožňují kavárnám lépe se prezentovat a zvýšit tak šanci přilákat zákazníky. Doplňkem jsou pak příspěvky od uživatelů či prodej dokumentu AeroPress Movie.

Foto: Ondřej Jarolím/European Coffee Trip Aplikace European Coffee Trip

To vše loni podle oficiální závěrky firmě přineslo obrat 2,9 milionu korun s nepatrným ziskem dvanáct tisíc korun. „Letos se sice budeme blížit čtyřem milionům tržeb, ale většinu financí investujeme do rozvoje našich mobilních a webových aplikací a posilování značky skrze obsah. Teď po deseti letech fungování jsme ale na jakési křižovatce a musíme určit směřování na další roky, kdy chceme lépe monetizovat pěkně rostoucí čísla uživatelů, kaváren a dosahu našich mediálních kanálů,“ přibližuje Pospíšil.

U příležitosti desátých narozenin si European Coffee Trip nadělil i menší dárek, kdy spustil vlastní ocenění, v němž uživatelé hlasují pro nejlepší kavárny v Evropě – zde je top desítka za Česko. V dalším roce pak Pospíšil s týmem plánuje rozšíření aplikace a webu i o výběrové pražírny kávy, eventy a pracovní nabídky: „A tím vším ještě lépe pokrýt celý ekosystém výběrové kávy v Evropě.“

Dalším velkým cílem má být zlepšení interakce mezi kavárnou a návštěvníkem – konkrétně pro uživatele možnost zaznamenat a uložit si návštěvu, psaním poznámek a feedbacku, pro kavárny možnost prezentovat v profilu více informací a umožnit dát uživatelům vědět o změnách či novinkách. „Rádi bychom, aby aplikace nebyla užitečná jen na cestách a při objevování nových měst, ale aby sloužila i ke komunikaci a interakci s domácími kavárnami na každodenní bázi,“ říká Pospíšil.

Častou otázkou pak je, zda se uživatelé dočkají i průvodce kavárnami mimo Evropu. „Tím, jak budujeme celé technické zázemí a procesy, to začíná dávat větší smysl. Pořád ale platí, že je stále dost práce v Evropě a aktuálně není geografické rozšíření v plánu. V rámci obsahu už jsme ale svět procestovali, naposledy jsme se vrátili z natáčení v Brazílii a na našem YouTube kanále jsou videa z Asie, Afriky, Austrálie i Ameriky,“ dodává Pospíšil.