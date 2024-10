Kapitán posledního letu ČSA hovořil o smutné povinnosti, na Ruzyni pověsili vlajku na půl žerdi

Uložit 0

Dámy a pánové, hovoří kapitán. Na palubě posledního komerčního letu Českých (a dříve Československých) aerolinií pod kódem OK zavládlo v sobotu večer ticho, když pilot oznamoval symbolické zakončení éry jednoho z nejstarších světových dopravců. V projevu kapitán letadla poděkoval nejen cestujícím, ale i všem zaměstnancům ČSA za jejich odhodlání a službu, která obstála v nespočtu historických zvratů, od okupace přes divoká devadesátá léta až po boj proti terorismu.

Pilot posledního letu OK767 v projevu popisoval, jak české aerolinie přežily různá historická období, přes rozdělení republik až po boj s pandemií koronaviru, která pro ně byla nakonec osudná. Z jeho hlasu byla cítit značná dávka nostalgie i hrdosti. „Dnes po bezmála 101 letech přistál poslední let Českých aerolinií zde na letišti v Praze,“ znělo z kokpitu.

Kapitán posledního letu promluvil i přímo k těm, kteří v ČSA našli při cestování důvěru. „Já bych chtěl jménem všech současných i bývalých zaměstnanců ČSA poděkovat vám, našim cestujícím, že jste nám vždy důvěřovali a usedali do našich letadel s pocitem jistoty a bezpečí, které jsme vám s radostí a láskou poskytovali,“ řekl s tím, že se s posledním letem ČSA pod kódem OK uzavírá celá epocha.

Kromě nostalgie dal kapitán průchod i všudypřítomnému pocitu hořkosti, který konec letů ČSA doprovází. „Bohužel historie a tradice byla přemožená rozhodnutím majitelů ukončit provozní licence společnosti, a tím je vlastně ukončení provozu pod značkou OK k dnešnímu dni,“ pronesl a dodal: „Bylo nám smutnou povinností uzavřít tuto epochu a já osobně si z tohoto dne odnáším jen posílení svého přesvědčení, jak je důležité, aby se lidé v této zemi poučili z vlastní historie a chyby, které učinili, už neopakovali.“

Na přistávací dráze už čekala i poslední rozlučka s pražskou řídící věží. Na frekvenci se ozvalo „Děkujeme za stovku let v oblacích!“, což symbolický let zakončilo. Poté, co letadlo přistálo v 21:55 na Letišti Václava Havla, cestující a posádka potleskem vyjádřili svou úctu.

Ředitel Úřadu pro civilní letectví David Jágr pak nechal u příležitosti konce ČSA stáhnout vlajky na Ruzyni na půl žerdi. „Zítra se uzavře něco, co tady bylo 101 let před námi. Byla to společnost, která něco znamenala. Nelze zasahovat do svobodného rozhodování právnických osob, ale pocity lze vyjádřit i během nastávajícího státního svátku. Nedělám to často, ale občas ta vlajka musí vlát níž,” uvedl.

ČSA, která vznikla už v roce 1923, patřila mezi pět nejstarších leteckých společností na světě. V době svého založení létaly její letouny mezi Prahou a Bratislavou, tehdy ještě s otevřeným kokpitem a poštovním nákladem. S postupem času se aerolinky rozrostly a dostaly se na světové trhy, operovaly dálkové linky do Kanady, Spojených států i destinací jako Kuba a Vietnam.

Současný zánik komerčního kódu ČSA pod legendárním symbolem OK přišel poté, co se aerolinky postupně dostaly do ekonomických potíží po finanční krizi z let 2008 a 2009. V roce 2013 sice do ČSA vstoupily korejské aerolinie Korean Air, situaci to ale jen dočasně stabilizovalo. V roce 2021 se pak aerolinky ocitly v úpadku kvůli vysokým dluhům, mimo jiné i z doby pandemie. Nakonec je převzali investoři ze společnosti Smartwings, která se následně plně vrátila pod kontrolu českých akcionářů – téměř poloviční podíl zprostředkovaně vlastněný čínskou společností CITIC koupila zpět česká firma Prague City Air podnikatele Jiřího Šimáněho, zakladatele Smartwings.

I přes konec značky v podobě, jak ji znaly generace Čechů a Slováků, bude její vizuální identita na obloze přetrvávat. Letadla ČSA od neděle 27. října přejdou pod kód QS, který používají Smartwings. Ty budou i nadále operovat s tradičními Airbusy A320 a čtyřmi menšími Airbusy A220-300. Historický kód, barvy a logo ČSA zůstanou pouze na letadlech ČSA, v systémech pro prodej letenek a na odletových tabulích budou lety pod zmíněným kódem QS.

Pro pasažéry ČSA se příliš nezmění. Letenky bude možné kupovat jak přes původní portály ČSA, tak přes Smartwings, a skupina neplánuje rušení stávajících linek. Pro řadu cestujících i zaměstnanců ale i přesto změna značí ztrátu symbolu, který reprezentoval českou leteckou historii.