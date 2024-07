Kde se v létě podívat na blockbustery a kam za artem? Tohle je přehled streamovacích služeb v Česku

Uložit 0

Žijeme v éře streamovacích služeb. Na jedné straně to znamená, že stačí kdykoliv otevřít web nebo aplikaci a hned máme na vyžádání přístup k mnohdy tisícům filmových a televizních titulů, od klasiky po nejnovější, nejdražší blockbustery. Zároveň je ale snadné spadnout do výběrové paralýzy a strávit tolik času přemýšlením, co si pustit, až na samotné sledování nezbude čas – s tímto naneštěstí nepomůžeme, náš přehled streamovacích služeb si ale klade za cíl nasměrovat diváky k obsahu, který je zajímá.

V Česku je dnes dostupná naprostá většina hlavních globálních platforem s tunami původní i licencované tvorby, a navíc domácí služby, které se zaměřují na populární tituly, nebo artovou tvorbu pro náročné publikum. V seznamu jsme vše rozdělili do několika kategorií podle toho, co primárně nabízejí. U každé je navíc uvedená cena, krátká charakteristika nebo odhad počtu dostupných titulů, vycházející z informací webu Filmtoro.cz. Seznam neobsahuje všechny streamovací služby u nás, vybrali jsme ty nejzajímavější.

Nablýskaná původní tvorba pro široké publikum

Přes 8 tisíc pořadů, 199 Kč měsíčně za HD, 259 za FullHD, 319 za 4K

Netflix jistě netřeba představovat. Největší streamovací služba na světě nabízí tisíce vlastních i licencovaných titulů, přičemž v její knihovně nalezneme většinou novější snímky, seriály a další typy pořadů se zaměřením na širší publikum. Ty, kteří nahlédnou hlouběji, ale překvapí i mnoha skrytými poklady od zajímavé mimoamerické produkce až po artové záležitosti. Netflix jednoduše stále razí filozofii snahy nabídnout pro každého něco.

Foto: Netflix Jenna Ortega jako Wednesday Addamsová v seriálovém hitu Netflixu

Zhruba 3 tisíce pořadů, 219 Kč měsíčně

Max je oproti Netflixu o něco vybíravější, stále se však chlubí rozsáhlou knihovnou. Samozřejmě zde nechybí naprostá většina produkce HBO a Warner Bros., ať už jsou to fantasy hity Hra o trůny a Rod draka, dramata Euforie a Boj o moc nebo klasiky jako Přátelé či Rodina Sopránů, která odstartovala trend tzv. quality TV s bohatší produkcí a komplexními zápletkami. Je zde také většina tvorby studia Warner Bros. zahrnující (vyjma Oppenheimera) kompletní filmografii Christophera Nolana, komiksové filmy a seriály podle DC a bezpočet dokumentů či nezávislých snímků zaměřených na artovější publikum. Od spuštění služby Max je zde také nabídka z produkce Discovery, obsahující převážně populární dokumenty a reality show.

Cca tisíc pořadů, 79 Kč měsíčně

Jedna z nejdéle operujících streamovacích služeb, avšak s o poznání užší nabídkou než u těch předchozích. I zde je nicméně snadné si vybrat od mainstreamových akčních filmů přes vysokorozpočtové fantasy typu Kolo času a Pán prstenů: prsteny moci, které v srpnu dostanou druhou řadu. Zaujme i oceňovaná komedie Potvora či umělecké drama Podzemní železnice. Samozřejmě nesmíme zapomenout na černou superhrdinskou parodii Banda, vychvalovanou videoherní adaptaci Fallout a postupně přidávanou knihovnu studia MGM.

Přes 200 pořadů, 199 Kč měsíčně

Apple je na poli streamování filmů a televize jednou ze slabších značek, podařilo se mu ale vydobýt status platformy, kde nalezneme kvalitní tvorbu. Například drama V rytmu srdce před pár lety vyhrálo Oscara za nejlepší film, o Zabijácích rozkvetlého měsíce a Napoleonovi se psalo měsíce a satirické sci-fi Odloučení od Bena Stillera patří k nejvychvalovanějším seriálům posledních let. Vedle toho nechybí velkolepé sci-fi jako Nadace či skvělé komedie typu Ted Lasso. Apple TV+ má díky tomu jeden z nejlepších poměrů množství obsahu ke kvalitě na tomto seznamu.

Cca 2 tisíce pořadů, 239 Kč měsíčně

Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic – to jsou hlavní značky Disney+. Služba je nabízí spolu s novějšími pořady i velkou knihovnou starších titulů přímo z produkce Disney. To znamená hrané i animované filmové blockbustery, ale také nákladné seriály jako Loki, Mandalorian nebo vychvalovaný Andor. Je zde ale také řada obsahu výhradně pro dospělé publikum, například loňský artový hit Chudáčci nebo drama o holokaustu Měli jsme štěstí.

Reprofoto: Searchlight Pictures/YouTube Emma Stone ve filmu Chudáčci

Cca 800 titulů, 159 Kč měsíčně

Pokud chcete streamovat Oppenheimera, musíte na SkyShowtime. Je zde ale také řada tvorby z produkce studií Universal a Paramount nebo televizí Showtime a Peacock. To znamená filmy jako Super Mario Bros. ve filmu, Dungeons & Dragons: Čest zlodějů, série Rychle a zběsile nebo Mission Impossible. Ze seriálů stojí za zmínku třeba kompletní Dexter, Star Trek Discovery a Podivné nové světy, Král Tulsy se Sylvesterem Stallonem nebo videoherní adaptace Halo.

Cca 900 pořadů, 216 Kč měsíčně

Nepočítaje Max, u nás nejnovější streamovací služba, tentokrát původem z Francie. Nabízí americkou i evropskou produkci různých žánrů, české tituly a vlastní tvorbu a je zde dostupná také část knihovny Apple TV+ včetně Zabijáků rozkvetlého měsíce, Napoleona nebo seriálů Ted Lasso, Vládcové nebes a Nadace. A mnohé zaujmou práva na vysílání Premier League, a to včetně archivů. Canal+ tak představuje velice zajímavou nabídku ve stylu od každého něco.

Evropský a světový art

Přes tisíc titulů, 199 Kč měsíčně

MUBI je možná nejlepší streamovací službou pro cinefily, která je dnes v Česku dostupná. Jsou zde tituly napříč filmovou historií z celého světa, přičemž nabídka se soustředí na kvalitu, ne množství. Jsou zde jak nové indie hity jako Všechno, všude, najednou, klasické filmografie Akiry Kurosawy či Davida Lynche, ale také nejlepší populární filmy, od Matrixu po Pána prstenů. Se zorientováním se pomáhají ručně vybírané kolekce podle mnoha témat. Jsou vytvářené jak lidmi z MUBI, tak aktivní komunitou filmových fanoušků z celého světa. Jedinou nevýhodou je, že většina titulů má jen anglické titulky.

Cca 800 titulů, předplatné 160 měsíčně pro vybrané tituly, zbytek samostatně za 65 až 110 Kč

Česká streamovací služba vycházející z programové nabídky distribuční společnosti Aerofilms. Zaměřuje se převážně na artovější filmovou či dokumentární tvorbu, objevuje se zde ale i mnoho populárních českých filmů od BANGERu po Tři oříšky pro popelku. Ze zahraniční nabídky je zde mnoho festivalových titulů nedostupných na větších streamovacích službách, od americké přes evropskou až po vybranou asijskou (korejskou či japonskou) tvorbu.

Cca 1500 titulů, 145 Kč měsíčně pro většinu nabídky, část titulů samostatně za 39-110 Kč

Pokud vás zajímají hlavně dokumentární filmy, zamiřte na DAFilms. Jelikož mezi zakládající členy patří festival MFDF Ji.hlava, značnou část nabídky představují autorské dokumenty o mnoha různých tématech a z mnoha různých zemí, od světové politiky po environmentalismus a přírodu, od Afghánistánu po Zimbabwe. Je zde ale také široká nabídka hraných filmů podobného zaměření jako na KVIFF.TV. Rovněž zde se lze orientovat prostřednictvím kurátorovaných kolekcí.

Foto: Aerofilms Skvělý feel-good film Dokonalé dny je na KVIFF.TV

Cca 500 titulů, 155 Kč měsíčně, zvýhodněné tematické balíčky

Streamovací služba a zároveň filmové kanály české distribuční společnosti Film Europe, zaměřené na světovou festivalovou tvorbu. Opět to znamená výhradně filmovou nabídku, tentokrát zaměřenou primárně na současnou uměleckou tvorbu z různých zemí. Jsou zde ale k nalezení také starší díla jako třeba filmografie Ingmara Bergmana či němé švédské filmy. Rozhodně to ale neznamená pouze pomalé snímky o obskurních tématech. Můžeme zde zhlédnout tituly jako oscarovou komedii Chlast, Bastarda, Faunův labyrint, Město bohů či drama Snowden.

Česká televizní tvorba

Cca 1600 titulů, 159 Kč měsíčně (sedm dnů zdarma)

Streamovací služba televize Nova v zásadě umožňuje si cokoliv z její nabídky pustit online, na vyžádání a bez reklam. Očekávat tak lze populární tituly televize, mnoho starších zahraničních filmů a seriálů či aktuálních pořadů včetně zpravodajství a sportu. Voyo produkuje také vlastní obsah, kam patří velice dobře přijatý seriál Metoda Markovič: Hojer či kriminálka Matematika zločinu. Najdeme zde i americký seriálový hit Yellowstone.

Přes 1500 pořadů, 89 Kč měsíčně (zdarma s reklamami)

Podobně jako u Voyo i Prima+ nabízí obsah kanálů televize Prima na vyžádání. To znamená populární původní tvorbu a trochu starší filmy a seriály, jak české, tak zahraniční, většinou mířící na široký okruh publika. Najít zde lze mnoho zajímavého od Forresta Gumpa, Kolju a Princeznu zakletou v čase, po náročnější tituly jako Parazit, Prokletý ostrov, Jack staví dům nebo Love.

Zdarma

iVysílání je jednak živý přenos kanálů České televize online, jednak rozsáhlý archiv starších pořadů. Lze zde ale také nalézt mnoho filmů či seriálů ke zhlédnutí kdykoliv a zdarma. Z většiny se jedná o tuzemskou tvorbu, objevují se však i zajímavé zahraniční tituly. A to v závislosti na aktuálním programu televize.

Něco speciálního

Přes 30 tisíc epizod, 149 Kč měsíčně

Zde není třeba detailního vysvětlování, Crunchyroll je zkrátka streamovací služba zaměřená na milovníky japonského anime s nejrozsáhlejší (tedy alespoň legální) nabídkou tohoto formátu na celém internetu. Crunchyroll má také vlastní aktivní komunitní část, velkou sbírku mangy a přehled novinek ze světa anime. Většina obsahu je ale dostupná pouze s anglickými titulky.

Foto: Voyo Seriál Metoda Markovič na Voyo

Cca 500 titulů, 99 Kč měsíčně

České kino je unikátní v tom, že nabízí výhradně domácí produkci – jeho tvůrci si položili za cíl nabídnout co možná nejkompletnější knihovnu toho, co u nás vzniklo a vzniká, a samotnou tvoru doplnit i o zákulisní informace z natáčení, rozhovory s tvůrci a podobně. Nalezneme zde převážně trochu starší tvorbu, nejnovější české tituly většinou distributoři nabízejí primárně jinam.

Cca 300 titulů, 299 Kč měsíčně (polovina putuje participujícím divadlům)

Tato streamovací služba jako jediná na seznamu nabízí výhradně záznamy divadelních představení. Ačkoliv se sledování záznamu nemůže vyrovnat sezení ve skutečném hledišti, Dramox umožňuje zhlédnout tvorbu divadel napříč Českem i z mnoha zemí po celém světě. Lze tak objevit mnoho pokladů, které bychom jinak neměli šanci kdy vidět – a navíc podpořit divadla.

Desítky titulů, 90 Kč měsíčně

Podobně jako Dramox také MírPlay nabízí záznamy divadelních představení. Je ovšem unikátní v tom, že se zaměřuje výhradně na tvorbu jednoho divadla – ostravského Divadla Mír. Kromě inscenací původních i klasických her zde jsou přitom dostupné také populární skeče ze série Tři tygři či dokonce původní filmy. Prim u většiny titulů hraje nenáročná, mnohdy nekorektní zábava.