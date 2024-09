Kdo naváže na Čestmíra Strakatého nebo Snuggs? Nominujte své favority v Czech Social Awards

Uložit 0

Ceny Czech Social Awards otevírají druhou dekádu své existence. V minulých letech v nich uspěla velká jména české social media scény, jakými jsou Čestmír Strakatý, Karel Kovy Kovář nebo značka Snuggs, letošní vítěze budeme znát za dva měsíce. Projekt, který začínal v komorní podobě jako Blogerka roku, se za jedenáct let proměnil v prestižní událost českého online světa. Přibyly nové kategorie a roste počet veřejných hlasů, které rozhodují o vítězích. „V loňském roce jich přišlo celkem 45 800, letos očekáváme ještě vyšší počet,“ říká zakladatelka iniciativy Michaela Derynková.

Co musí splňovat social media projekt, aby měl šanci na vítězství? Každý uživatel má svá vlastní kritéria a závisí to také na zaměření konkrétního mediálního produktu. Zatímco u podcastů lidé hledají inspiraci, rozšíření obzorů nebo čistě zábavu, u aplikací se rozhodují spíš podle uživatelské přívětivosti nebo praktičnosti. I proto vznikly nové kategorie, aby bylo oceňování co nejpestřejší a zároveň nejspravedlivější.

Kategorie cen Czech Social Awards 2024

Přihlášení v těchto kategoriích je pro projekty bezplatné. Osobnost – Ocenění jednotlivců, kteří se významně podíleli na formování a obohacení prostoru na sociálních sítích během uplynulého roku. Podcast – Tato kategorie si klade za cíl ocenit podcasty výrazně se vymykající svou kvalitou, originalitou i schopností oslovit a zapojit své posluchače. Generace Z – Ocenění pro mladé tvůrce na sociálních sítích, kteří věkově patří do generace Z a zároveň generaci Z oslovují. Digitální tvůrce – Ocenění pro talentované jednotlivce nebo týmy, jež vynikají v tvorbě digitálního obsahu a kreativních projektů. Média – Kategorie sleduje práci českých médií na sociálních sítích, a to bez ohledu na velikost či zaměření redakcí, aby reflektovala pestrost a inovativnost mediálního prostředí. Projekt – Tato oblast je určena pro projekty a značky, které využívají sociální sítě a digitální platformy k dosažení pozitivního dopadu ve společnosti. Ty mohou zahrnovat různé iniciativy, jako jsou charitativní kampaně, ekologické nebo sociální projekty a inovativní iniciativy, které se zaměřují na zlepšení života lidí nebo ochranu životního prostředí. Veřejná správa – Ocenění v této kategorii podtrhuje význam moderní a otevřené státní správy, která aktivně využívá digitální platformy k budování důvěry, zapojování veřejnosti a poskytování aktuálních a důležitých informací. Tato kategorie zároveň inspiruje další veřejné instituce k inovativnímu a efektivnímu využívání digitálních nástrojů.

Kromě těchto kategorií otevírají organizátoři dalších osm komerčních. Přihlášení do nich je zpoplatněno. Za jedenáct let se podle Michaely Derynkové v oceněních změnilo i mnoho dalšího. Zmíněný první rok byl zaměřený čistě na blogerky, postupující ročníky pak sledovaly růst popularity osobností na YouTube a Instagramu. Letošní vyhlášení si všímá také komunikace firem a veřejných institucí na sociálních sítích. I to odráží nové trendy a pestrost online světa.

„Chceme dál inspirovat a podporovat kreativitu a spolupráci mezi tvůrci, značkami a institucemi. To nás motivuje nepřestat. Chceme být platformou, která oceňuje smysluplnou práci jednotlivců i týmů a pomáhá formovat budoucnost digitálního prostoru,“ vysvětluje Michaela Derynková, která je zároveň zakladatelkou agentury Imedium, kde se specializují na spolupráci s influencery a vytváření kampaní s vybranými značkami.

Komerční kategorie Czech Social Awards 2024

Přihlášení v těchto kategoriích je pro projekty zpoplatněno. Značka – Ocenění značek, které se vynikajícím způsobem angažují na sociálních sítích, vynikají ve svém contentu, komunikaci a schopnosti zapojit uživatele. Startup – Tato kategorie je určena pro inspirativní brandy, které se na sociálních sítích pohybují maximálně dva roky a dokázaly plně využít svou sílu k růstu a budování své pozice. Oceňuje dynamiku a průbojnost mladých značek, které i přes své krátké působení dokázaly na sociálních sítích zaujmout. Influencer marketing – Tato kategorie vyzdvihne nejlepší spolupráce a kampaně mezi značkami a influencery, kteří vynikají ve své kreativitě. Kampaň – Kategorie pro úspěšné a inspirativní kampaně, které excelují v dosažených výsledcích na sociálních sítích. Firemní podcast – Pro inspirativní podcasty vytvořené komerčními subjekty, vyčnívající v originalitě tématu, kvalitě obsahu a schopnosti oslovit cílovou skupinu. Aplikace – Oceňuje mobilní aplikace, jež vynikají svou uživatelskou přívětivostí, inovací a schopností zapojit uživatele. Video – Tato kategorie ocení komerční videa, která díky svému originálnímu zpracování, autenticitě či kreativitě dosáhla v propagacích či organicky výjimečných výsledků. Agentura – Tato kategorie oceňuje agentury, které excelují ve strategii a tvorbě obsahu pro sociální sítě.

„Být výjimečným v digitálním prostoru.“ Tak zní claim akce, která vyvrcholí slavnostním vyhlášením během galavečera 28. listopadu 2024. Z projektů, které může veřejnost navrhovat online až do konce září 2024, odborná porota vybere v každé kategorii pětici nominovaných. Porotu tvoří odborníci z akademického prostředí společně s profesionály z marketingu, médií, neziskových organizací a mediálních agentur. „Tato různorodost v porotě zajistí široké spektrum pohledů a odborných znalostí pro objektivní a vyvážené hodnocení všech nominací,“ dodává Derynková.

O tom, kdo doplní řadu jmen vítězů minulých ročníků, jako je Čestmír Strakatý, Petr Mára, Karel Kovy Kovář, projekt Svoboda zvířat nebo značka Snuggs, nakonec v online hlasování rozhodne opět veřejnost.