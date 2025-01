Konec nahánění zásilek. Česká pošta za tisíce nabízí schránky na balíky do domů i bytovek

Uložit 0

Ve švýcarském Bernu mají domy něco jako poštovní schránky. Jsou venku u dveří a jsou větší než ty klasické na dopisy. Lidé si tak do nich nechávají doručovat balíky, případně v nich nechávají věci, které potřebují někomu předat, když zrovna nejsou doma. Něco podobného nyní nabízí i Balíkovna – schránku na rodinný či bytový dům, do které by doručovala balíky.

Ve Švýcarsku jsou tyto boxy na dobré slovo – nemají žádný zámek. V Česku ho mít musí, klíček ale potřeba není, jsou na PIN. Ve Švýcarsku je tento box standardní součástí domu. V Česku stojí novinka několik tisíc. „Poptávka po domovních boxech pro rodinné domy roste, reagujeme tak na změnu v potřebách našich zákazníků. Hlavní výhodou je, že zákazník nemusí pro svůj balík nikam chodit, ani čekat na příjezd doručovatele. Tím ušetří především svůj čas,“ popisuje pro CzechCrunch Ivo Vysoudil, mluvčí společnosti Balíkovna, která spadá pod Českou poštu. Konkrétní počet již prodaných boxů ale nezmiňuje.

Ušetření času ale něco stojí. V případě České pošty, respektive Balíkovny, vyjde malý box na 6299 korun, bezmála sedm tisíc pak stojí box velký. Oba slouží pro rodinné domy. Box je vyrobený z bytelné pozinkované konstrukce, lak ho má chránit před povětrnostními podmínkami a UV zářením, má také antikorozní a antigraffiti povrchovou úpravu. V nabídce je v antracitové barvě.

„Aktuálně se zaměřujeme na prodej boxů pro rodinné domy, jejichž výhodou je, že ho klienti mohou sdílet s rodinou, přáteli nebo sousedy. S kýmkoli, komu se jeho majitel rozhodne poskytnout PIN kód k boxu,“ dodává Vysoudil.

Pošta má ale v nabídce rovněž větší box, který je primárně určen pro bytové domy. Ten vypadá v podstatě jako běžné boxy Balíkovny na veřejnosti, jen má o něco méně přihrádek. Balíkovna k němu dodává rovněž kameru, mobilní aplikaci a administrátorský přístup pro jeho správu. Ten má cenu podle velikosti a příslušenství, začíná každopádně na 99 tisících korunách s tím, že se platí měsíční poplatek za správu a údržbu. „Boxy pro bytové domy, mají takzvané modulární řešení, kdy se rozsah boxu dá přizpůsobit velikosti či dispozici bytového domu a potřebám jeho obyvatel,“ dodává Vysoudil.

A jak to přesně funguje? Když si člověk objednává zboží z e-shopu, kde je možnost zvolit jako dopravce Balíkovnu, pak může zvolit doručení přímo do boxu. PIN se kurýrovi objeví v detailu objednávky. Kód k boxu si do webové aplikace Balíkovny zadá člověk sám, je také možné ho pravidelně měnit, stejně jako je možné ho sdělit svým příbuzným či přátelům, ale i doručovatelům jiných společností. „V zahraničí tento typ doručování úspěšně funguje, proto jsme chtěli nabídnout doručování do vlastního balíkového boxu i našim zákazníkům v Česku,“ říká Vysloužil.

Boxy byly podle něj vyrobeny v Česku a dodává je společnost OX Point. Balíkovna je objednává průběžně podle vývoje poptávky. Za kolik je společnost pořídila, ovšem Vysoudil nesdělil. „Částka, za kterou Balíkovna boxy nakupuje, je předmětem obchodního tajemství,“ komentoval mluvčí s tím, že cena je stanovena standardním tržním způsobem. Vychází z nákupní ceny a je k ní přepočítaná marže, která zahrnuje náklady spojené s prodejem. OX Point má každopádně v nabídce dva malé boxy – jeden vychází na 6 420 korun, druhý na 8 140 korun. U větších není cena uvedena, záleží totiž na jejich modulaci.