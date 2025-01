Mocní magnáti v předklonu. Posílají Trumpovi peníze, nabírají jeho blízké, ruší vlastní pravidla

Jenže krátce před listopadovými volbami Bezos novinám a zpravodajskému portálu zakázal publikovat komentář, v němž by formálně podpořil Kamalu Harrisovou coby vhodnější adeptku na prezidentský úřad. V liberálnějších kruzích to způsobilo pozdvižení, ovšem s ohledem na pozdější jasné Trumpovo vítězství to byla z Bezosovy strany nejspíš správná kalkulace.

Důvodů, proč chce Bezos s Trumpem narovnat své vztahy, je víc – klíčovou roli ale nejspíš hraje také Elon Musk, který se stal nepostradatelným poradcem příštího prezidenta, má na něj velký vliv a zároveň je jeho společnost SpaceX přímým konkurentem Bezosovy vesmírné firmy Blue Origin, jelikož se obě ucházejí o kontrakty jak u Pentagonu, tak u NASA.

„Zdá se mi, že je klidnější, než byl dřív,“ prohlásil Jeff Bezos na Trumpovu adresu během prosincové konference pořádané deníkem New York Times. Další kroky směrem k usmíření s vrtošivým magnátem, který další čtyři roky povládne Spojeným státům, následovaly: v polovině prosince za ním vyrazil na oběd do jeho floridského sídla Mar-a-Lago, Amazon také oznámil, že zakoupil práva na filmový dokument o Melanii Trumpové a společnost už věnovala milion dolarů na Trumpovu inauguraci.

Zrovna inaugurační ceremonie se stala populární cestou, jak si u Trumpa částečně vyžehlit pověst a zajistit aspoň zdání přízně – peníze mu na ni poslal už třeba šéf Applu Tim, Cook, zakladatel OpenAI Sam Altman nebo ředitel Uberu Dara Khosrowshahi. Celkem už se na oslavu jeho nástupu – zhusta právě od byznysmenů ze Silicon Valley či z Wall Street – vybralo přes 200 milionů dolarů. Ty se použijí nejen na organizaci akce, ale případně i vybudování Trumpovy knihovny.

Kromě Jeffa Bezose je ale hodně aktivní směrem k Trumpovi také Mark Zuckerberg. Tedy další technologický magnát, který má složité vztahy s ním i s jeho pobočníkem Muskem.

Trumpa si nahněval tím, že mu vypnul účet na Facebooku a otálel jej pozvat zpět, zároveň byla Meta, tedy mateřská společnost Facebooku či Instagramu, velmi agilní v moderaci obsahu. Což je téma, kterým Musk i Trump dost pohrdají a všude zdůrazňují, že oni bojují za svobodu projevu.

Big congratulations to our 45th and now 47th President on an extraordinary political comeback and decisive victory. No nation has bigger opportunities. Wishing @realDonaldTrump all success in leading and uniting the America we all love.

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 6, 2024