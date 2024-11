Král bez marketingu. Učte se od strategie, která Viktoru Sheenovi pomohla vydělat miliony

Uložit 0

Komentář Filipa Housky: Nikdy se mi nelíbilo, když hudební umělci lákali na příchod nové desky měsíce dopředu. Až příliš dlouho se těšíte a často se dostanete do momentu, kdy na samotné vydání tak trochu zapomenete. Vyprší ono nadšení. Bývá to kontraproduktivní. Viktor Sheen je ale extrém z opačného pólu, ten své projekty oznamuje s předstihem pár hodin. A jeho nové album je dokonalou ukázkou toho, že to funguje.

Viktor Sheen, jeden z nejposlouchanějších rapperů v Česku, vydal ze čtvrtka na pátek desku Impostor syndrom, svůj šestý studiový sólo projekt. Fanouškům naservíroval dvanáct skladeb, které rozdělil do dvou disků. Prakticky jde o dvojalbum, které baví svou svižností a rozmanitostí – a ve srovnání s jeho předchozí deskou Planeta opic působí vyspělejším dojmem. Jde z něj cítit větší tvrdost, je rapovější, je melodičtější.

Jen nemělo žádné promo. Doslova žádné. Viktor Sheen ho poprvé oznámil jen pár hodin před vydáním, které nastalo o půlnoci. A to navíc velmi stroze ve stories na Instagramu. Nedal k němu žádnou fotku, nevydal z něj žádný singl, natož videoklip. Nešel do žádného rozhovoru. Neudělal nic, co drtivá většina rapperů a dalších hudebních umělců podniká, když na svých životních projektech měsíce pracují.

I když je Viktor Sheen spíš introvertem, který se před reflektory na veřejnosti příliš nehrne, neudělal to proto, že by se „styděl“. Naopak. Je za tím silná marketingová myšlenka, která okolo roku 2010 přišla z Ameriky, kde si ji osvojila řada áčkových jmen včetně Eminema, Drakea nebo Beyoncé. Dříve s ní koketoval i David Bowie. Říká se jí surprise album, a to proto, že vydání desky nikdo nečeká.

To vyvolá větší mediální pozornost, která se projeví hlavně na sociálních sítích, kde lidé jako zběsilí novinku šíří, aby byli mezi prvními, kdo ji objeví. Spolu s tím je větší šance, že budou na desku reagovat autentičtěji, spontánněji, zkrátka s čistou myslí nezatíženou jakýmikoliv nároky, které by mohly vzniknout, pokud by hudebník nový projekt oznámil s velkým předstihem.

Lidé se zároveň mohou cítit poctěni jakousi exkluzivitou, že jsou první, kdo nové skladby slyší. To buduje i hype, soutěživost. Takzvané surprise album ale může být výhodné i pro samotné umělce, kteří si tímto mohou udržovat kontrolu nad procesem vydání i marketingem. Mohou si strategii přizpůsobovat podle svého, protože nemusí plnit sliby vůči svým fanouškům.

Stavět kariéru na této metodě ale rozhodně není pro každého. Přesněji řečeno si ji může dovolit jen hrstka vybraných, kteří vědí, že je lidé poslouchají, aniž by byli marketingově aktivní na sociálních sítích, potažmo v novinách nebo kdekoliv jinde. A mezi onou smetánkou je právě Viktor Sheen, který patří mezi nejoblíbenější rappery v Česku minimálně od roku 2019, kdy vydal přelomový Černobílej svět.

Od té doby si na scéně buduje obří status a lidé chtějí sami od sebe sledovat každý jeho krok. On sám jim nemusí nic tlačit, fanoušci to udělají za něj právě tím, že sdílí i sebemenší novinku, která se k nim nějak dostane. Viktor Sheen se navíc před rokem spojil s neméně známým zpěvákem Calinem, se kterým udělal desku Roadtrip, jejíž skladby se dodnes drží v žebříčcích. To mu také kredit zvýšilo.

Že Viktor Sheen marketing navenek tolik neřeší, potvrzuje i jeho feed na Instagramu, kde má pouze přebaly svých desek. A to mu stačí k tomu, aby si udržoval okolo 350 tisíc sledujících, což je na české rapové poměry velmi dobré číslo. S oznámením Impostor syndromu mu navíc přibyly další více než tři tisíce sledujících. Stačilo mu k tomu vesměs jedno storiečko, kde napsal, že za pár hodin vydává.

Spolu s tím vydal i titulní videoklip ke skladbě Syndrom, který za necelé dva dny posbíral na YouTube přes 120 tisíc přehrání a je v první pětce trendů. Na Spotify začal Viktor Sheen velmi rychle sbírat desetitisíce poslechů na konkrétní písničky, přičemž úvodní track Ohnivej kruh už má přes sedmnáct tisíc přehrání. Na Apple Music se pak jeho deska umístila ve výběru nejnovějších projektů, tudíž hned na hlavní straně platformy.

Release nečekaného alba ovšem neudělal poprvé, ověřil si to už loni před vyprodanou O2 arenou, kde hrál s Calinem. Před lidmi zničehonic řekl, že právě vyšla Planeta opic. A způsobilo to nevídaný poprask, který se projevuje i teď, kdy se jedna z tehdy vydaných skladeb, Dopamin, drží v žebříčku jeho nejposlouchanějších tracků na Spotify s více než šestnácti miliony přehrání.

To všechno navíc přispívá k tomu, aby se Viktor Sheen mohl rapem jako takovým plnohodnotně živit a patřit k jedněm z nejvýdělečnějších rapperů, alespoň co se čísel na Spotify a dalších streamovacích službách týče.