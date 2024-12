Kultovní horor dostane celou trilogii pokračování. Novinka 28 let poté se točila iPhonem

Uložit 0

V roce 2002 přišli Danny Boyle, režisér Trainspottingu a Milionáře z chatrče, a scenárista Ex Machina nebo Občanské války Alex Garland, s postapokalyptickým zombie hororem 28 dnů poté. A změnili žánr. Teď se k jednomu ze svých největších společných úspěchů vracejí a chtějí ukázat, jak se jejich fiktivní svět změnil o pár dekád později. První trailer na novinku 28 let poté slibuje nejen děsivé, ale také myšlenkově zajímavé pokračování.

Oficiální synopse snímku říká: „Od doby, kdy z laboratoří na biologické zbraně unikl nebezpečný virus, uběhly téměř tři dekády, a ve stále brutálně vymáhané karenténě se někteří naučili mezi infikovanými žít. Jedna taková skupina pozůstalých žije na malém ostrově, který je s pevninou spojený jedinou, přísně střeženou hrází. Když jeden z členů skupiny opustí ostrov a vydá se na misi do temného srdce pevniny, objeví tajemství, zázračné i hrůzné věci, které proměnily nejen ty infikované, ale i ostatní přeživší.“

Původní film sledoval osudy kurýra Jima, který se po měsíci probudí v nemocnici v kómatu a zjistí, že svět se radikálně změnil. Prochází prázdnými ulicemi Londýna, ve stínech naráží na lidi proměněné na krvelačné bestie, jinde se v koutech choulí přeživší, k nimž se Jim připojí. Nezbývá jim, než hledat naději ve zdánlivě beznadějné situaci.

28 dnů poté bylo novátorské ve více ohledech. Jelikož filmaři museli pracovat s velmi omezeným rozpočtem a zároveň natočit řadu scén v prostředí známých a vysoce frekventovaných částí britského velkoměsta, točilo se po malých částech vždy jen několik desítek minut o víkendu brzy ráno. Jedině tehdy bylo únosné zablokovat část ulice nebo zajistit, že na záběrech nebudou lidé a doprava. Vzhledem k omezenému času se rozhodli použít digitální kamery, které byly mnohem menší a lehčí, než ty tradiční filmové.

28 dnů poté se tak stalo jedním z prvních výraznějších snímků natočených téměř kompletně digitálně, což definovalo i jeho specifickou, dnes zastarale a nedokonale působící, vizuální stránku. Mnohem více než technickou stránkou ale snímek zaujal scénářem. Ten jednak přišel s rychle se pohybujícími zombie, což bylo tehdy stále ojedinělé, jednak se zaměřil na osobní osudy postav spíše než krvavou akci a boj o holé přežití.

Ostatně i tvůrci o svém díle neradi mluvili jako o zombie hororu, jelikož typická ikonografie tohoto subžánru v 28 dnech nehraje tak velkou roli. Vyprávění místo toho hlavně sleduje chování lidí v extrémní situaci, kdy se rozpadá tradiční morálka i očekávání budoucnosti. Také v oficiálních materiálech se psalo o „poselství o tom, jak destruktivní je ztráta přirozené lidskosti“.

Novinka, která ve franšíze navazuje ještě na druhý díl 28 týdnů poté, by v tomto duchu měla podle prvního traileru pokračovat. Upoutávka neprozrazuje nic konkrétního, obsahuje ale řadu odkazů na vznik nových společenských uspořádání, diktovaných existencí ve zničeném světě. V mezititulcích se pak objevuje otázka: „Co se s lidstvem stane?“

28 let poté naváže také na experimentální technickou stránku původního filmu – snímek se totiž kompletně natáčel iPhonem 15 Pro Max. Při štědrém rozpočtu 75 milionů dolarů to je dosud zdaleka nejdražší film natáčený smartphonem. Jelikož se donedávna jednalo o utajovanou informaci, kterou odhalil magazín Wired, filmaři se zatím nijak nevyjádřili k tomu, proč zvolili iPhone místo tradičních profesionálních kamer. Jde nicméně o výrazně jednodušší přístroj, který může umožnit svižnější a dynamičtější produkci, podobně jako přechod na digitální kamery u 28 dnů poté.

Původní snímek se ve své době dočkal skvělých příjmů z kin i velice dobrých ohlasů a dnes se těší kultovnímu statusu. Snad i proto filmaři dostali dostatek důvěry studia na to, aby vytvořili celou novou trilogii. Paralelně s 28 let poté se natáčelo i jeho přímé pokračování 28 Years Later II: The Bone Temple, které dostala na starost režisérka Nia DaCosta (Candyman: Ďábelský přízrak).

V hlavních rolích novinky uvidíme Aarona Taylora-Johnsona, Ralpha Fiennese nebo Jodie Comer. Podle všeho se má vrátit také představitel hlavního hrdiny 28 dnů – dnes oscarový Cillian Murphy. 28 let poté v českých kinech uvidíme 19. června příštího roku.