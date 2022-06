Lektoři z Netflixu, Spotify i TV Nova. Laba Czech přináší vzdělávací platformu s profesionály z praxe

Laba je mezinárodní online vzdělávací platforma, která využívá znalostí a zkušeností kapacit ve svém oboru. Funguje zásadně online formou živých kurzů, které vedou odborníci z praxe. Již několik let pomáhá lidem se profesně rozvíjet a na svém kontě má více než 91 tisíc studentů, kteří zatoužili po doplnění znalostí nebo kompletní změně své kariéry.

Online vzdělávací platforma se v posledních sedmi letech rozrostla do několika zemí Evropy a USA. Začátkem letošního roku našla Laba své působiště také v České republice, kde odstartovala velmi úspěšně. Kurzy vyučují profesionálové s dlouholetou praxí, kterou nabyli nejen ve velkých společnostech v České republice, ale i v zahraničí.

Co Laba Czech nabízí?

Kurzy Laba se zabývají oblastmi, jako je HR, marketing, finance, management a software. Pro každou z oblastí je připraveno několik kurzů s různorodou tematikou. Zájemce si může zvolit kurz podle svých aktuálních potřeb a znalostí. Přes platformu Zoom se účastníci připojí vždy v danou hodinu, nic není předem nahráno. Všechny kurzy Laba najdete na webových stránkách , kde je detailně popsán jejich program, rozvrh lekcí a samozřejmě i profil lektora, který vás jimi provede.

Vyzkoušejte bezplatný webinář

Nevíte, který z kurzů je pro vás ten pravý? Nevadí, v Labě s tím tak trochu počítají. Proto svým budoucím účastníkům nabízejí bezplatné webináře, díky nimž se na lektora a jeho téma lze krátce podívat. Všechny je můžete znovu zhlédnout prostřednictvím YouTube kanálu Laba Czech.

Kromě webinářů na vás čekají také stručné úvody k jednotlivým kurzům přímo od jejich lektorů. Pokud tedy nechcete, aby vám utekl zajímavý obsah a pozvánky na nové kurzy či webináře, můžete se přihlásit k odběru společně se zvonečkem pro zasílání upozornění při sdílení jakéhokoliv nového obsahu od Laba Czech.

YouTube, podcasty i blog

Laba Czech využívá i další kanály, kam přidává zajímavý obsah. Například blog, který najdete na webu společnosti. Ten nabízí články se zaměřením na různá témata z marketingu, HR, financí a jiných oblastí podnikání.

„Aktuálně připravujeme další novinku, kterou budeme v blízké budoucnosti prezentovat. Jedná se o Laba podcast. Do našeho virtuálního studia si plánujeme pozvat zajímavé hosty a vyzpovídat je. Dozvíte se, jaké byly jejich začátky, co jim pomohlo a čím se řídí, a poslechnete si také nejaktuálnější informace nejen ze světa byznysu,“ popisuje novinky Jan Kudláček, Editor in Chief ze společnosti Laba.

Jak živé online kurzy probíhají?

Všechny online živé kurzy fungují prostřednictvím platformy Zoom, a to formou webináře. Po celou dobu lekce máte možnost komunikovat s lektorem a ptát se na to, co vám není jasné, a klást doplňující otázky. Co když vás ale napadne zajímavý dotaz i mimo vymezený čas lekce? K tomu účelu slouží WhatsApp skupina, kde jste propojení s dalšími účastníky kurzu a také s lektorem. Můžete tak navazovat nové kontakty, které se vám v budoucí kariéře nebo podnikání budou hodit.

Kurz kromě informací a networkingu nabízí i certifikát přímo od Laba Czech. Jde o akreditaci udělenou mezinárodními organizacemi HR Certification Institute a The International Institute of Business Analysis, takže účast na kurzu bude přínosná pro další profesní růst.

Jak se přihlásit?

Zaujala vás platforma a chcete se některého z nabízených kurzů zúčastnit? Stačí se registrovat. Ozve se vám kontaktní osoba, která s vámi vše probere a zodpoví případné dotazy. Účastníci dostanou během kurzu materiály, které jim pomohou v přípravě. Jednotliví lektoři přispívají zpětnou vazbou. V průběhu kurzů se nesází jen na teorii, ale také na praktická cvičení nebo domácí úkoly, na nichž si všichni procvičí získané informace a vychytají případné chyby.

„Naše kurzy jsou jedinečné tím, že je vyučují špičky vrcholového managementu působící v předních českých nadnárodních firmách. Veškeré lekce a případové studie tedy vycházejí z reálné praxe a nejsou pouhou teorií. Při výběru jednotlivých lektorů se zaměřujeme jednak na jejich zkušenosti a odbornost, jednak na soft skills v podobě ochoty, empatie a skvělých řečnických či vůdčích dovedností. Naše webináře tak studentům nejen poskytnou skvělé praktické informace, ale měly by je rovněž bavit,“ říká Dominika Janíková, Country Manager Laba pro Českou republiku.

Začátek s kurzem finančního řízení

Svou cestu Laba Czech odstartovala online živým kurzem s názvem Řízení financí. Tento kurz pod vedením Tomáše Vahalíka ze společnosti Valeo se rychle stal jedním z nejúspěšnějších a přitáhl velký počet zájemců. Druhým spuštěným kurzem v pořadí bylo Agilní řízení projektu, které vedl Martin Fiala, Senior Engineer PMG Manager ve společnosti Honeywell. V květnu by spuštěn kurz pod názvem Projektový management, který si vzal pod svá křídla Marian Navrátil ze společnosti Ideaware.

Červnové kurzy přinesly čtveřici online živých streamů vedených skutečnými profesionály. Červnovou nálož odstartoval Tomáš Sýkora se svým kurzem na téma PPC Marketing. Hned vzápětí následoval kurz Produktový management v praxi, o jehož prezentaci se postaral David Rektorys, Product Lead ve společnosti Creative Dock. Předposledním lektorem měsíce červen je Jakub Folauf, Senior Digital Brand Manager z televize Nova. Dávku kurzů pro tento měsíc završí Power BI, a to pod vedením Jakuba Fabiana ze společnosti Deloitte.

Kurzy od vedoucích pracovníků Netflixu nebo Spotify

V červenci budou spuštěny dva kurzy Laba Black. Prvním je kurz Mezinárodní produktový management, který vede Manish Sirdeshmukh ze společnosti Netflix. Druhým, neméně atraktivním, je Brand management, a to od Gerryho Randolpha z nejznámější hudební streamovací platformy Spotify.

„Měníme zajeté způsoby vzdělávání v České republice. Poskytujeme online kurzy vedené českými profesionály s praxí. Spolupracujeme i se zahraničními lektory, kteří zastávají manažerské posty ve světoznámých společnostech, jako jsou například Spotify či Netflix. Tyto kurzy jsou pochopitelně vyučovány v anglickém jazyce. Nabízíme jedinečné možnosti vzdělávání, které našim absolventům pomáhají dosahovat vysněných profesních cílů,“ uvádí Jan Kudláček.

Jaké kurzy připravuje Laba Czech do budoucna? Po velkém úspěchu v podobě prvního streamu se na scénu opět vrací kurz Řízení financí. Tomáš Vahalík je tak prvním lektorem, který povede v Česku už druhý stream. Je určený těm, kteří první termín promeškali nebo jimž časově nevyhovoval. Dalším kurzem je Úvod do SAP, jímž provede David Karlíček.

Navíc má Laba během následujících týdnů či měsíců v plánu spuštění registrací do nových kurzů, konkrétně soft skills, HR Manager, SMM a UX Design. Informace k jednotlivým lekcím můžete najít na webových stránkách Laba Czech. Doporučujeme sledovat i sociální sítě, aby vám nic neuteklo.