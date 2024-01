Vybrali jsme startupy, které se vyplatí sledovat. Podívejte se na těch 25 nejzajímavějších z Česka

Uložit 1

I když se startupový trh potácí, řada inovativních firem nepřestává slavit úspěchy. Ať už oznamovaly ty největší letošní investice, dostaly se na nové trhy, nasměrovaly umělou inteligenci do dřív neproniknutelných oborů nebo třeba vypěstovaly maso v laboratoři – startupy jsou důležitou hybnou silou inovací v Česku. Vybrali jsme ty, které podle nás mají velkou budoucnost. Podívejte se na letošní CC25, výběr pětadvaceti startupů českých zakladatelů, které se vyplatí sledovat.

A u kterých podle pozornosti investorů, signálů z trhu, znalosti zakladatelů nebo potenciálu nápadu a jeho zpracování v CzechCrunchi předpovídáme, že se v budoucnu zařadí mezi nejvýraznější české projekty. Náš výběr startupů ukazuje jejich zakladatele, investory i ty nejdůležitější informace o jejich vývoji v předchozích letech a především v roce posledním.

Seznam obsahuje pětici zavedených firem s tržbami nad jednu miliardu korun a dvacet projektů pod touto hranicí – včetně takových, které ještě tržby nevykazují, protože svůj produkt na trh teprve uvedou. Mezi ně patří například Mewery, startup, jenž pracuje na vývoji laboratorního masa, ale stejně tak i další projekty. Cílem CC25 je hledět do budoucnosti a ukázat startupy, u kterých předpokládáme významný růst v průběhu příštích let.

Aktuální vydání i letos dává prostor matadorům, jako jsou Rohlík, Shipmonk, Productboard, Mews a Dodo v kategorii top 5 s miliardovými tržbami. V seznamu top 20 startupů pod touto hranicí nechybí datová Keboola, topenářský Woltair či na umělou inteligenci zaměřená Resistant AI. Jde o startupy, které jsou součástí žebříčku druhým, v případě Resistant AI třetím rokem. A loni získaly jedny z nejvyšších investic, které byly během roku ohlášeny. Jsou tak i součástí našeho přehledu Startupové Česko.

Mezi nováčky v CC25 pak patří například startup E2B, jenž vytváří takzvané AI agenty, kteří umějí pracovat jako virtuální asistenti, Ellio Technology, chránící před kybernetickými útoky, Filuta, ulehčující firmám vytváření služeb, a Upheal, nástroj, jenž do jisté míry rozumí tomu, o čem se lidé baví, a tak pomáhá nejen psychoterapeutům.

Naopak tři významné startupy z loňského výběru se posunuly mimo něj, když došlo k jejich prodeji. Jde o firmy Manta, Smartlook a iPrice. Všechny přitom zaujaly světové giganty, koupily je totiž společnosti IBM, Cisco a velký indonéský e-commerce hráč, firma Bukalapak. Jejich seznam najdete pod letošním výběrem a v přehledu jsou také dostupné podrobné informace o nich.

Rok 2023 přitom nebyl pro startupy nejjednodušší. Snižovaly se jejich valuace a zásadně klesly investice, které do nich směřovaly. „Ale na poli inovací se objevilo mnoho pozitivních signálů,“ hodnotí jej Tomáš Obrtáč z fondu Kaya VC. A trendy podle investorů? „Rok 2023 byl definitivně rokem umělé inteligence, což byl nejsilnější trend na celém světě za několik posledních let,“ dodává Petra Gordan z Impulse Ventures. „Tam jsme viděli boom firem rostoucích bezprecedentním tempem,“ souhlasí Karolína Mrozková z fondu Credo Ventures.

CC25 obsahuje i kategorii Na střídačce. Jde o startupy, které se do hlavního seznamu nevešly, protože neprošly tak významným posunem jako jiné. Neznamená to, že je zcela opouštíme, ani to, že by se jim nedařilo. Ve světě mladých firem může pokrok trvat dlouhá léta, prozatím je však pomyslně předběhly rychlejší projekty.

Některé startupy ze seznamu přitom nepatří mezi ty nejznámější, do veřejného povědomí se dostávají mnohdy až s miliardovými tržbami. A i tak někdy zůstávají skryté. CC25 uveřejňujeme s motivací to změnit.

Procházejte si žebříček podle názvu firem, investic i tržeb. Prohlédněte si zakladatele, investory i další zajímavosti u každého ze startupů. A ponořte se s námi hlouběji do českého startupového světa.

Chybí podle vás ve výběru některý z českých startupů nebo máte další feedback? Ozvěte se nám na iva@cc.cz.