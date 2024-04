Posnídá i kachnu, koláž vyrobí odkudkoliv. Teď TMBK chystá vlastní gin a vyhlíží výstavu v Paříži

Uložit 0

Už několik let prakticky denně zásobuje Česko satirickými kolážemi, v nichž se trefuje do aktuálních kauz, které hýbou společností – a patří díky nim k nejsledovanějším tvůrcům tuzemského internetu. Tomáš Břínek alias TMBK je ale člověk jako každý jiný, a proto i jeho běžný den má nějaká pravidla. Tedy… jak se to vezme. Zjistěte, čím se ráno nakopne, kde se mu nejlépe pracuje, na čem je založená jeho pracovní flow a jaké plány má na následující měsíce.

„Můj začátek dne se hodně odvíjí od toho, jestli mám u sebe syna, nebo ne. Pokud ano, vstávám po šesté, protože má školu za Prahou, tak abych ho tam stihl dovézt. Pokud ne, vstávám okolo deváté, protože se mi nejlépe pracuje v noci, tak abych se trochu vyspal,“ říká TMBK v rozhovoru pro CzechCrunch. To, co se ale příliš neliší, je jeho vášeň pro ČT24, kterou zapíná každé ráno a hraje mu prý „do zblbnutí“.

Není se co divit, práce Tomáše Břínka je totiž založená na tom, že ví, co se děje, doma i ve světě. A že k tomu dokáže rychle dodat originální pohled. Pak už stačí pár desítek minut nebo hodin než se o dané věci, kterou satiricky graficky zpracuje, dozví i stovky tisíc jeho sledujících na sociálních sítí.

„Informace ale nečerpám jen z ČT24. Například se Seznam Zprávami, se kterými spolupracuji, máme hromadnou konverzaci, kde se sdílí různé zajímavé události, od kterých se také odpíchnu,“ popisuje TMBK úvod svého dne. „V mezičase se nasnídám, klidně i to, co zbyde od večeře. Třeba kus masa. Nebo rovnou kachnu,“ doplňuje se smíchem.

Vzhledem k tomu, že často funguje tak, že čeká na zajímavost, kterou by zpracoval, nemá vyloženě pracovní dobu. I přesto si ale dvaačtyřicetiletý glosátor snaží vytvářet mantinely, ve kterých funguje – a nově do toho zařadil i cvičení. „Není to každé ráno, respektive dopoledne, ale tím, že mi fitko postavili kousek od domu, mě to motivuje. Bohužel tam kousek od něj postavili i stánek s vínem, takže se to někdy zvrtne,“ říká.

Velkou část jeho pracovního dne pak tvoří schůzky s lidmi, se kterými ladí svou další práci. Ačkoliv drtivá většina populace zná TMBK jako autora vtipných aktuálních koláží, má i jiné projekty, o nichž není tolik slyšet. „Když to ale vztáhnu na koláže, tak můžu pracovat odkudkoliv. Mně stačí jen notebook a můžu odjet třeba na Antarktidu,“ dodává.

„Třeba jednou jsem dělal koláž na toaletě během vyhlašování ankety Křišťálová lupa, to bylo vtipné. Myslím, že tehdy Adam Vojtěch znovu nastoupil na místo ministra zdravotnictví. Potřeboval jsem klid na to, abych něco udělal, tak jsem se zavřel do kabinky. Pak mi volal Petr Mára, který tam byl se mnou, a říká mi, že musím na pódium – a první, co jsem tam řekl, bylo, že jsem byl celou dobu na záchodě. Než jsem stačil říct proč, už se všichni smáli,“ vzpomíná TMBK.

Chci prostě bavit lidi a bavit sebe. To je můj cíl.

Nejlépe se mu pracuje z jeho kanceláře, kde má klid a nic ho nevyrušuje. Během kreativní tvorby dokonce ani nezvládne poslouchat hudbu, i když k ní má vztah, protože dříve hrál na kytaru v kapele. Často je ale také k zastižení v kavárnách. „Někdy dělám do noci a na dovolené pod slunečníkem, někdy si ve dvě odpoledne řeknu, že končím – a jdu třeba hrát PlayStation,“ přibližuje své nastavení.

Relaxuje ale i jinak než hraním her (tomu se věnuje zejména se synem, se kterým dává Fortnite). Rád si zajde i na výstavu, rád objevuje nové restaurace, rád chodí za kamarády. Není příliš velkým fanouškem filmů a seriálů, ale i tak si občas něco pustí, naposledy třeba pohled do drogového podsvětí v sérii Griselda, detektivku Temný případ nebo Vládce nebes o letcích za druhé světové války. „Čtení knih? Ty jo, na to úplně nemám čas teda,“ zamýšlí se.

U čtení se vrací zpět ke svému povolání, protože podobně jako novináři nebo bloggeři i TMBK čte prakticky neustále, a to den co den, snad už od roku 2008. V tomto období publikoval na Facebook, který se v Česku teprve rozrůstal, první koláž a založil stránku Stay Zmrd, od níž se pak řada věcí v jeho profesním životě odvíjela. A pořád si zanechává svůj punc punkové tvorby, jehož grafická struktura se s postupem let příliš nemění.

Už několikrát se k TMBK dostala zpětná vazba, že jeho tvorbu na sociálních sítích lidé konzumují jako zdroj nových informací. „Jsem taková brána. Nechci své vtipy nijak vysvětlovat, nic. Ať si to lidé pak z mého Instagramu, Facebooku nebo X dohledají sami,“ zmiňuje.

„Chci prostě bavit lidi a bavit sebe, to je můj cíl. Mám ale samozřejmě lidské hranice, za které nechodím, na druhou stranu často ty hranice teď určují samy sociální sítě,“ říká TMBK a naráží na čím dál přísnější podmínky, které stanovují algoritmy na Instagramu a Facebooku. A jako příklady uvádí použití provazu coby symbol sebevraždy, karikaturu Hitlera nebo body shaming.

I on ale někdy přestřelí. V poslední době třeba ve chvíli, kdy zachytil střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z konce loňského roku. Na tehdejší koláži vyobrazil zkrvavené logo a po vlně kritiky, že tentokrát překročil hranice, koláž stáhl a omluvil se za ni. Interakci s veřejností ale považuje pro svou práci za zásadní. „Čtení komentářů je snad něco, co mě na mé tvorbě nejvíce baví. Někdy je to vtipnější než ta tvorba sama. Od lidí navíc čerpám i inspiraci, je to super,“ doplňuje.

Gin, Budvar, Paříž

Pouze o kolážích na sociálních sítích ale profesní život Tomáše Břínka není. Na letošní rok chystá několik nových projektů včetně výstavy v Paříži, o které se mluvilo již dříve. „Odsunul jsem ji na prosinec s tím, že někdy v říjnu bych se tam na chvíli přestěhoval, ať jsem přímo v centru dění. Mám připravenou sochu Putintina, který utíká před světem, tak uvidíme. Plus začínám řešit i velkou výstavu v Česku,“ láká TMBK.

Pokračovat má i ve spolupráci s Budějovickým Budvarem, se kterým loni navrhl vlastní designovou plechovku, v níž zužitkoval nápady od svých fanoušků. „To je ale ještě tajemství,“ říká. Ladí se také speciální gin s oblíbeným lihovarem Žufánek, kde mu zbývá dokončit vzhled lahve. „Už jsem ho chutnal, je to fakt dobré, nepálí to v krku, nic,“ dodává. A stejně jako předchozí roky i pro letošek opět nachystá ročenku svých nejzajímavějších koláží.

A možná… přijde i autobiografie. „Řekl jsem si, že bych zkusil i trochu odbočit,“ láká. A i když pro něj budou v práci stále hrát prim satirické koláže, chtěl by i s nimi zkusit něco nového – zaujmout i zahraniční publikum, tudíž by se o něco více chtěl věnovat tvorbě v angličtině.