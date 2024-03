Fiala: Jsem si jistý, že příští volby vyhrajeme. Pro mladé děláme hodně, únava z války na Ukrajině není

Uložit 0

Česká vláda zažívá v zahraniční politice hvězdnou hodinku. Iniciativu na dodávky munice pro Ukrajinu chválil minulý týden britský list The Telegraph, podle něhož pravděpodobně již nyní pomohla zachránit celá ukrajinská města. Premiér Petr Fiala (ODS) také zaujal silnější postoj vůči slovenské vládě Roberta Fica, jejíž ministr zahraničí se sešel se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem – a zrušil společná zasedání české a slovenské vlády.

„Jestliže někdo navrhuje v mezinárodním prostředí věci, které podle mého názoru nahrávají spíš zájmu Vladimira Putina, ať už to myslí jakkoliv, tak je mojí povinností mu říct: Roberte, pane premiére, tohle není cesta, s tím nesouhlasíme,“ komentuje vyslaný signál Fiala. Nicméně dodává, že Česko stojí se Slovenskem o co nejlepší vztahy „v praktických věcech“.

„Robert Fico zatím nezablokoval, a já věřím, že to ani neudělá, žádné společné rozhodnutí na evropské politické rovině – ať už šlo o podporu Ukrajiny, sankce, nebo kritiku Ruska,“ připomíná český premiér v podcastu Crunch. Pusťte si celý rozhovor v úvodu článku, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

Petr Fiala také nedávno přivítal v Praze francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, se kterým prosazují rozhodnější postoj vůči Rusku. „Tady není žádná únava z konfliktu na Ukrajině,“ odmítá předseda vlády tezi, že společenská podpora Ukrajiny v jejím boji proti Rusku napříč Evropou uvadá.

Průzkumy? Já jsem si úplně jistý, že vyhrajeme. Protože alternativa jsou populisté.

„Státy od toho nechtějí dát ruce pryč, ale přemýšlejí, jak pomoc ještě zintenzivnit. I ty země, které na začátku přemýšlely, jak moc Ukrajinu podporovat a jestli se s Putinem nedá domluvit, dnes mají jednoznačný názor: a to zesílit pomoc Ukrajině. Proto taky podpora české iniciativy,“ říká.

Na domácí scéně se nicméně vláda potýká s propadem voličských preferencí. Dva odlišné průzkumy v minulých dnech přisoudily jasné vedení hnutí ANO Andreje Babiše. Koalice se ukázala jako nejednotná v tématu manželství pro všechny. Kampaň do sněmovních voleb už oficiálně odstartoval šéf Starostů Vít Rakušan, zatímco premiér Petr Fiala dává přednost poklidnějším videím, kde odpovídá na dotazy občanů ze sociálních sítí a na platformě X místo úderných tweetů publikuje dlouhé posty, kde apeluje na obranu demokratických hodnot.

„Já jsem s tím, co se nám podařilo, spokojený. Dva a půl roku jsme vládli v podstatě neustále tak, že jsme museli čelit nějakým výzvám,“ tvrdí Fiala. Mezi největší úspěchy předseda kabinetu řadí integraci bezprecedentní vlny ukrajinských uprchlíků či „zvládnutí inflace“. Ta se přitom přesně před rokem, tedy už za vlády pětikoalice, pohybovala nad 16 procenty. „Ozdravný balíček, tlak na ceny potravin a vyřešení problémů s energiemi – to všechno vede k tomu, že inflace nyní dosahuje dvou procent,“ tvrdí Fiala.

Foto: CzechCrunch Premiér Petr Fiala byl hostem podcastu Crunch

Na zlepšení ekonomické situace před sněmovními volbami předseda vlády evidentně spoléhá. „Když lidé mají pocit, že jejich budoucnost není moc optimistická, platí vysoké ceny a ještě jim říkáte ‚tady musíme zvýšit daně a škrtneme některé výdaje‘, tak to pro ně není příjemné,“ domnívá se premiér.

„Až se budou blížit volby, tam nám voliči řeknou ‚ano, udělali jste to dobře‘ nebo ‚mohli jste to udělat lépe‘ a bude to dělat někdo jiný – ale já jsem si úplně jistý, že vyhrajeme. Protože alternativa jsou populisté s radikálními nacionalisty, což by pro Českou republiku žádná dobrá zpráva nebyla,“ tvrdí.

Předvolební průzkumy nicméně ukazují, že k opozičnímu hnutí ANO se přiklánějí zejména mladí lidé. Podle vyjádření analytika Kantaru Pavla Ranochy je vidět, že se hnutí Andreje Babiše na mladé voliče, u kterých dříve ztrácelo, speciálně zaměřilo – mezi respondenty do 30 let se jeho preference nyní pohybují těsně pod 30 procenty.

„Pro mladé lidi děláme hodně. Jsou to věci, které si možná v první chvíli neuvědomí – to je i tolik diskutovaná důchodová reforma. Děláme změny ve vzdělávacím systému, pracujeme na tom, abychom měli moderní a kvalitní školství. Podporujeme dětské skupiny, snažíme se zjednodušit pravidla pro zrychlení výstavby školek. A nakonec – celý můj program Restart Česka je pro mladé lidi,“ tvrdí Fiala o své vizi, jak z Česka udělat dopravní, energetickou a kulturní křižovatku Evropy.

Odborníci – včetně hostů minulých vydání Crunche jako sociolog Daniel Prokop nebo ekonom David Marek – ovšem kritizují, že strategická část této agendy není odpracovaná. Otázkou také je, jak mladí, aktivní a hodnotově orientovaní voliči budou reagovat na rozpačitý průběh hlasování o manželství pro všechny, který vládní koalici rozdrobil do několika táborů. Nakonec zvítězil omezený návrh, upírající stejnopohlavním párům název manželství a společnou adopci dětí.

„Výrazně jsme se posunuli. Netvařme se, že tady politici brzdí něco, co všichni chtějí – ta debata uvnitř společnosti není jednoduchá. My jsme udělali to, co jsme udělat měli: nezablokovali jsme to nikde ve vládě, poslali jsme to do Poslanecké sněmovny. Mrzí mě, že někteří odpůrci manželství pro všechny během debaty použili výrazy a argumenty, které jsou podle mě urážlivé a nepřípadné,“ prohlašuje předseda vlády. Ten dříve ve své knize Petr Fiala od A do Z uvedl, že po něm nikdo „nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené“.

