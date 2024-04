První veganské rtěnky vyráběly v kuchyni. Teď mají úspěšnou značku a chystají se i na make-upy

Uložit 0

Přírodních značek, které vznikají na česko-slovenské půdě a zaměřují se na líčidla, je jako šafránu. Iniciativy se proto chopily dvě ambiciózní Slovenky Mariana Kováčová a Adriana Pristaš. Na trhu jim totiž chyběly kvalitní rtěnky z přírodních a veganských surovin, tak si před čtyřmi lety řekly, že je začnou vyrábět. Pod rukama jim za tu dobu prošly desetitisíce vlastních produktů, své kosmetické portfolio chtějí nyní rozšířit také o make-upy a v plánu mají i vykročení za slovenské a české hranice. Název značky – Fraela – přitom zasvětily ženám, které se nebály jít svou cestou.

Obě Slovenky se znají již přes dvě dekády. A ačkoliv se každá z nich věnovala v pracovní oblasti něčemu jinému, spojovala je záliba ve výrobě domácí přírodní kosmetiky. Kováčová působila v marketingu a Pristaš se zabývala videotvorbou, ve volném čase pak vytvářely krémy, balzámy na rty a tuhé šampony. Když se pustily do domácí rtěnky z přírodních a veganských surovin, došlo jim, že našly díru na slovenském kosmetickém trhu.

„Na Slovensku nám chyběl brand, které by vyráběl kvalitní veganskou dekorativní kosmetiku s obsahem aktivních ingrediencí a v tom jsme viděly potenciál. Finální formulace rtěnek ale trvala asi devět měsíců a až poté jsme se mohly začít bavit o založení značky. Našetřily jsme si kapitál, posbíraly všechny zkušenosti z marketingu, Mariana si udělala odbornou rekvalifikaci na výrobu kosmetiky a založili jsme firmu,“ vypráví Adriana Pristaš.

Foto: Jana Martišková Zakladatelky značky zatím vyrábějí vše samy

Vývoj prvních produktů probíhal v kuchyni. Experimentovaly s poměrem ingrediencí, u kterých věděly, že musí pocházet z přírodních zdrojů, nesmí mít živočišný základ a zároveň musí pečovat o rty. A také chtěly, aby se jejich rtěnky staly základem dekorativní kosmetiky, která bude co do aplikace vhodná pro všechny – tedy i pro ty, kdo nemají s líčením velké zkušenosti a budou se i po použití produktů chtít cítit přirozeně.

„Složení rtěnek a dalších produktů je moje parketa. Ráda experimentuji s různými surovinami a zkouším jejich vlastnosti. Při formulaci jsem tak trochu perfekcionistka a vymyslím vždy milion variací, než produkt uvedeme na trh. Konkrétně při výrobě rtěnek jsem hledala složení, které by nezanechávalo na rtech lepkavý pocit, nevysoušelo a zároveň by umožnilo rtěnce dlouhou výdrž. Vyrobila jsem tak přibližně sto různých bází, než jsme vybraly tu finální,“ vysvětluje Mariana Kováčová.

Název značky Fraela zakladatelky odvodily ze starobratislavského označení pro ženu, která byla v minulosti odsuzovaná za to, že se jinak obléká či líčí. Chtěly tím dát najevo, že jejich kosmetika má ženám pomoci v tom, aby byly spokojené samy se sebou v tom, jak se vyjadřují právě prostřednictvím módy či používáním make-upu. Podle nich totiž i dnes ve společnosti existují určité předsudky vůči tomu, jak by „správná“ žena měla vypadat a jak by se měla prezentovat.

I proto jednotlivé produkty ve svém portfoliu pojmenovávají po ženách, které je inspirují, jako je například herečka Aňa Geislerová, autorka veganské kuchařky Slovegán Nikoleta Kováčová či známá kadeřnice a podnikatelka Tereza Vlasáková. Aktuálně mají v nabídce 23 odstínů rtěnek, přidaly ale také méně pigmentované lip tinty, multisticky, které se dají použít na rty i tváře, rozjasňovače a nově také šest lesků na rty. Výrobní proces mají zakladatelky značky stále ve svých rukách, jen se výrazně zvětšil objem produktů, který vyprodukují – počítají, že už do oběhu poslaly přes 30 tisíc kusů.

Nyní by chtěly do portfolia zařadit také přírodní make-upy. „S tím nám ale pomohou už externí technologové, protože jde o složitější formulace, na které je potřeba mít specifické znalosti. Výroba je mnohem komplikovanější, protože musejí mít bezchybnou texturu, výdrž a je potřeba, aby na pleti vypadaly přirozeně,“ popisuje Kováčová.

Kromě vývoje nových produktů se chtějí Mariana Kováčová s Adrianou Pristaš zaměřit také na expanzi do zahraniční. Aktuálně je Fraela k dostání na Slovensku, v Česku a také v Belgii, potenciál má ale i v dalších evropských státech. Podle zakladatelek značky je ale nutný krok zajistit produktům nejprve certifikaci Leaping Bunny. Ta zaručuje, že jsou netestované na zvířatech, zahraniční spotřebitelé na ni tak podle dvojice podnikatelek hodně dají.

„Určitě bychom chtěly naše produkty uvést i do sítí drogérií, abychom posílily distribuci a naše značka byla dostupnější. Musíme však říct, že už aktuální nastavení je náš splněný sen. Před pěti lety by nás vůbec nenapadlo, že budeme mít tolik produktů a možností, kam portfolio posouvat. Je skvělé, že jsme si samy vybraly, čemu se věnujeme. Zároveň máme velkou zodpovědnost samy za sebe, ale je super, že nám pod rukama vzniká vlastní beauty značka,“ uzavírá Adriana Pristaš.