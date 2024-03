Akcie Bookingu jsem prodal za 12 dolarů a cítil se jako král. Dnes stojí 350krát tolik, směje se Vávra

Uložit 0

Málokterá skupina investorů vyvolává tak rozporuplné reakce, minimálně ze strany šéfů a zakladatelů veřejně obchodovaných firem, jako shortaři. Tedy ti, kdo zkouší vydělat na poklesech určitých akcií. Někteří je označují za parazity, jenže oni občas plní roli spíš strážců pořádku a nezřídka upozorňují na nekalosti, které se v těch kterých podnicích dějí. A tím pošlou jejich hodnotu dolů, jako se to povedlo třeba s automobilkou Nikola. „Většina short pozic je právě proti nepoctivému chování managementu,“ připomíná asi nejznámější český shortař Aleš Vávra, kterého na sociální síti X sleduje na 15 tisíc lidí.

Alex Karp, šéf a spoluzakladatel kyberbezpečnostní firmy Palantir, nedávno rozvířil vlny na Wall Streetu, když se ostře vymezil vůči shortařům, kteří sázejí na to, že akcie nějaké firmy klesnou. „To nejlepší, co se jim může přihodit, bude, že k nim domů pustíme dealery kokainu, až nebudou mít na zaplacení svých účtů,“ rýpl si CEO společnosti, která pracuje pro řadu tajných služeb a je zároveň dlouhodobě ztrátová. Velmi nevybíravě se o shortařích vyjadřuje i Elon Musk, protože jim s Teslou čelil řadu let – a nutno říct, že většina z nich u toho nakonec finančně krvácela.

Jedním z nejznámějších českých short sellerů je Aleš Vávra, manažer Metatron Capital, kde vede právě fond zaměřený na takzvané krátké pozice. „Shortaři za mě suplují roli regulátora,“ říká Vávra v investičním dotazníku ze série Money Makers, v němž se CzechCrunch snaží osobněji laděnou formou představovat známé postavy zdejšího finančního světa.

Aleš Vávra, který má podobně jako Metatron Capital profesně blízko k finanční skupině J&T, v interview popisuje, jak se dostal k investicím, že krypto, k němuž je jinak kritický, zvedlo zájem o investování, i že začínal jako programátor.

Co byla vaše první, ale opravdu první investice?

Asi to byla druhá vlna kupónové privatizace. Tehdy byla jediná moje úspěšná investice – celkem jsem investoval do čtyř podniků, ty ostatní si bohužel nepamatuji – Sklo Union Teplice. Po maturitě jsem také chodil na brigádu jako číšník, abych si mohl koupit nové silniční kolo. Nešlo o nic speciálního, jen to mělo celou výbavu od Campagnola. Ale nevím, jestli se to počítá.

Kdy jste si uvědomil, že investice jsou něco, čím se chcete živit?

Asi během své první práce, kdy jsem se živil jako programátor a přestalo mě to bavit…

Máte s nějakou akcií či nějakým dluhopisem speciální vzpomínku?

Ano. Kupoval jsem akcie s tickerem PCLN, což je dnešní Booking.com alias BKNG. Fascinoval mě jejich aukční systém, který se používal hlavně v turismu, ale dalo se přes něj prodávat cokoliv. Měl jsem pocit, že to má budoucnost. Koupil jsem akcii někde pod pěti dolary a pak to prodal mezi deseti a dvanácti dolary, přesně si to už nepamatuju. Měl jsem pocit, že jsem král s velkým K. Přes 100 procent za pár měsíců. No a mrkněte se, kolik ta akcie stojí dnes (více než 3,5 tisíce dolarů – pozn. red.). Jasně, že bych nevydržel ji mít dodnes, ale asi si to budu pořád pamatovat.

Jaká byla naopak vaše poslední investice, kterou jste učinil?

Bohužel jsem neúspěšně investoval do Venatoru, jinak mám peníze ve svém fondu a samozřejmě v ČEZu.

Jak vedete k investování děti?

Vyprávím jim o své práci a mám štěstí, že se o ni i zajímají. Takže je to pro mě jednodušší. Říkám jim příběhy, co zažívám, a následná poučení z toho.

Dala vám z pohledu investování něco škola?

Bohužel nic, ale musím říct, že formálně mám dokončené jen středoškolské vzdělání. Vysokoškolské jsem bohužel nedodělal.

Má někdo u vás v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Nikdo. Pocházím z obyčejné rodiny. Oba moji rodiče pracovali v dělnické profesi a navíc jsem vyrůstal na malé vesnici. Slovo investice jsem slyšel poprvé asi až na střední škole.

Cítíte kolem sebe, že se v posledních letech z investování stalo téma? Že se o něm lidé baví a že se vás na něj ptají i u piva?

Asi jo a je to dobře. Dost tomu bohužel pomohlo i krypto v posledních dvou až pěti letech. I když to z mého pohledu není investování, ale spekulování. To je ovšem na jinou debatu.

Máte v oboru nějaký vzor?

Jednoznačně Jima Chanose (známý short seller a zakladatel fondu Kynikos Associates – pozn. red.)

Co podle vás symbolizují short selleři, tedy investoři, kteří spekulují na pád akcií?

Lidé je obviňují z manipulace. Jenže z minulosti neznám moc případů, kdy by šlo jen o manipulaci, aniž by shortaři neupozornili i na nekalé praktiky managementu. Většina short pozic je právě proti nepoctivému chování managementu, který okrádá akcionáře. Čistě valuační shorty, tedy sázky jen na to, že cena firmy poklesne, nemají takový dopad a z dlouhodobého hlediska nejsou významné. Z mého pohledu shortaři reálně suplují roli regulátora, ten totiž vždy přichází až po nich a dost často se už hrabe ve zbytcích, co po společnostech zbylo. Ano, někdy to skončí zatknutím, ale dost často jen kapitolou 11, tedy bankrotem.

Kdybyste se neživil jako investor, co byste chtěl dělat?

Opravdu nevím, možná bych byl dál ten programátor, kterého to už nebaví. Ale kdybych si měl představit, co budu třeba dělat, až „skončím“, tak doufám, že napíšu knihu nebo alespoň nakreslím komiks. A kdybych měl nakonec skončit úplně mimo obor, tak si dokážu představit, že práce kavárníka by mě bavila, neboť už teď je mým koníčkem. Ale neplést si to s kavárenským povalečem! Nebo třeba učitel matematiky na základce zní taky fajn.