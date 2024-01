Peníze pro startupy zamrzly. České firmy loni získaly 11,4 miliardy, meziročně o 75 procent méně

Mezi startupy v Česku zavládla zima, investice do nich se meziročně propadly o tři čtvrtiny

Investice do startupů v Česku se loni významně snížily. Mladé technologické firmy, které založili Češi, v průběhu roku 2023 získaly na svůj rozvoj 11,4 miliardy korun. To odpovídá asi čtvrtině částky, která do takového typu společností proudila v roce 2022. Podrobná data za celý průběh roku sesbíral a zanalyzoval CzechCrunch v projektu CC25 Startupové Česko. Ukazujeme v něm nejen velmi opatrný sentiment právě proběhlého roku, ale také ty největší obchody, nejvýznamnější hráče startupového trhu i zakladatele, kteří při prodeji svého startupu získali miliardy.

Na startupy českých zakladatelů plně dolehla špatná nálada trhu ze zahraničí i domácí problémy a především neochota fondů posílat jim nové peníze. Klesala obvyklá hodnota investice do startupu (medián), která loni dosáhla částky 24 milionů korun. To je o šest milionů méně než v roce 2022. Méně bylo i investičních kol v hodnotách stovek milionů korun. A také se snížil počet startupů, které si vůbec nějakou investici připsaly – celkem jich bylo 98, oproti 112 společnostem z předchozího roku.

„Loni jsme viděli řadu investičních kol za stejné nebo nižší valuace, neboť spousta investorů má větší požadavky na metriky, které v dobrých časech startupy častokrát ignorovaly,“ dává datům za pravdu Petra Moravcová, investorka z fondu 3VC. „Když na trh přijde medvěd, tak zařve, odstraší turisty a odfoukne u toho všechny projekty ze slámy. Je jasné, že situace je nejistá a investoři obezřetní,“ doplňuje pak Roman Smola, partner deeptechového fondu Tensor Ventures.

Kolik peněz směřovalo do startupů českých zakladatelů (v Kč)

Podle dřívějších průzkumů CzechCrunche mezi investory valuace mladých firem klesaly i o čtvrtinu, někdy ale až o 40 procent. Objem investic plynoucích do startupů byl proti předchozím rokům nižší téměř v každém kvartále roku, a to až osmkrát. A proti „bohatším“ rokům byla výrazně nižší i obvyklá hodnota exitů, tedy prodejů celých společností. Mediánová částka se loni zastavila na 223 milionech a oproti roku 2022 stoupla. Ve srovnání s předchozími dvěma roky ale nedosahovala ani poloviny.

Technologické firmy loni narazily na řadu obtíží. Dolehly na ně úspory ve startupovém ekosystému v zahraničí i problémy vyvolané především kolapsem americké Silicon Valley Bank, nejvýznamnější banky pro startupy. Na domácím trhu je pak negativně ovlivňovala vysoká inflace i rostoucí úrokové sazby. I zavedené firmy ve velkém škrtaly, propouštěly, a pokud nabíraly investice, tak mnohdy nebyly podle jejich představ.

Investoři nepospíchali, víc prověřovali, a tak někdy mladé firmy CzechCrunchi popisovaly, že mají dojem, že jsou ochotni „je nechat vykrvácet“. Z druhé strany reagovali investoři, že dochází ke splasknutí startupové bubliny. „Vnímám to jako návrat k normálu po rekordních covidových letech, kdy byl trh zaplaven levným kapitálem a docházelo k inflaci valuací,“ popsal pro CzechCrunch v průběhu roku Martin Kešner, partner J&T Ventures.

Jak se mění běžná výše investice (v Kč)

Data za rok 2023 jsme analyzovali v jeho průběhu. Podobu celého startupového ekosystému, přelivy peněz a pro investory nejzajímavější obory nyní shrnujeme právě v přehledu Startupové Česko. To obsahuje i top jména proběhlého roku, tedy zakladatele, kteří získali nejvyšší investice, i ty, jimž se podařilo dojít se svým startupem k exitu, a to v několika případech i v miliardových řádech.

Nejdráž se loni prodala společnost Manta, která firmám ukazuje jejich vlastní data ve srozumitelné podobě. Za víc než tři miliardy přešla pod IBM. Cenovku přesahující dvě miliardy získal startup Smartlook, jenž pomáhá chápat chování uživatelů na internetu a který koupilo Cisco. Za hodnotu přes půl miliardy se prodával i Shoptet či UltimateSuite.

Startupové Česko ale přináší i odpovědi na otázku, kdo je vlastně český startupista. Specifika můžou překvapit. Průměrně český startupista v roce 2023 získal investici, když mu bylo 37 let. Mezi zhruba 180 zakladateli je pouze 14 žen, množství, které odpovídá osmi procentům. Přestože jsou startupy celosvětově mužskou doménou, české číslo je extrémně nízké. Ve světě se ženy jako zakladatelky objevují u 15 procent, případně podle některých studií až u 20 procent startupů. A ve Spojených státech to má být dokonce 28 procent.

Projděte si právě proběhlý rok ve startupovém světě v projektu CC25 Startupové Česko.

Startupové Česko a jeho data uveřejňujeme jako součást CC25, projektu, který tradičně mapuje český startupový ekosystém a upozorňuje na startupy, které se vyplatí sledovat. V předchozích vydáních CzechCrunch upozornil hned na několik firem, jež letos převzaly nadnárodní firmy, včetně nejvyšších investic letoška, zmíněné Manty (IBM) a Smartlooku (Cisco). Nové vydání startupů, u kterých CzechCrunch předpovídá významný růst, uveřejníme 17. ledna.

Data za jednotlivé obchody jsou dostupná v uzavřené sekci CC+, kde pravidelně uveřejňujeme stav českého startupového ekosystému, počet obchodů, komunikovanou hodnotu, investory i další podrobnosti k dealům. Součástí CC+ jsou mimo jiné i přehledy investorů s jejich zaměřením a dalšími informacemi, včetně například témat k small talku.

CzechCrunch komunitu dlouhodobě buduje a pomáhá jí s rozvojem, vzděláním i networkingem. Má vlastní startupovou akademii, které se zúčastnilo již na 125 začínajících i pokročilých projektů mladých podnikatelů a podnikatelek. Mezi největší startupové projekty v oboru pak patří Startup Awards, v rámci kterých jsme vybrali spolu s odbornou porotou i širokou veřejností ty nejlepší projekty a investory hned ve čtyřech kategoriích a pro vítěze i komunitu uspořádali za podpory partnerů finálový galavečer.

Analýzy Startupového Česka vycházejí z oficiálních zpráv i interních informací. Sestavuje je analytická část redakce CzechCrunche na základě dlouhodobého sledování finančních pohybů ve startupovém světě a podmínek a vývoje jednotlivých obchodů. Konkrétní částky jsou v některých případech kvalifikovanými odhady sestavenými na základě dodatečných informací od zúčastněných stran.