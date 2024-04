Vytvořily aplikaci na pomoc lidem v nouzi. Teď jsou za ni nominované na mezinárodní cenu

Uložit 0

Přes mobilní aplikace se v současnosti dá zařídit leccos. Přes tu s názvem Fandimat, kterou provozuje platforma Fandi mámám, za níž stojí moderátorky Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná, mohou lidé pomáhat konkrétním osobám s konkrétními materiálními věcmi. To je totiž filozofie, kterou dámy razí už osm let. Začínaly s matkami samoživitelkami, teď se ale snaží podporovat každého, kdo je v nouzi. A propojování lidí napřímo považují v rámci sociální pomoci za to nejefektivnější.

Uživatel si aplikaci bezplatně stáhne do mobilu a pak si může z mapy nebo seznamu vybrat komu, kde a s čím by rád pomohl. Fandimat je mladší bratr a další krok ve vývoji původně většího projektu – platformy Fandi mámám. Tu zmiňované dámy založily před osmi lety.

Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná se potkaly kdysi v maskérně televize Barrandov. Obě v tu dobu pro televizi pracovaly jako moderátorky. O nějaký čas později, když už jedna měla dvouletého syna a druhá zrovna dítě čekala, se rozhodly, že chtějí společně pomáhat mámám samoživitelkám. A tak vznikl projekt Fandi mámám. „Tehdy jsme si dělaly rešerši a moc podpor pro matky samoživitelky tu ještě nebylo. Ani v mediálním prostoru se o nich moc nemluvilo,“ říká Žaneta Slámová.

Lidé v nouzi v aplikaci přesně popisují, co by potřebovali, jestli jarní oblečení pro dítě, případně jakou velikost, nebo zda nakoupit potraviny či obstarat plenky. Funguje to ale i obráceně. Pokud má člověk doma věci, které by rád podaroval, sepíše nabídku. Do Fandimatu se už přihlásilo přes sedm tisíc lidí. Zároveň si letos vysloužil nominaci na rakouskou cenu Sozial Marie, která vyzdvihuje technické inovace v sociální sféře. Není to ale jejich první ocenění. Doma na poličce už jich mají víc. V roce 2019 vyhrály první místo kategorie Mecenáš ceny Český Goodwill, o rok později pak získaly cenu od Nadace Via v kategorii Srdcař.

Aplikace Fandimat

„Hned na začátku jsme si řekly, že chceme pomáhat jednoduše, transparentně, aby mohli pomáhat všichni. Princip je takový, že lidé podporují konkrétní osoby, konkrétní hmotnou pomocí, o kterou oni požádají,“ říká Žaneta Slámová. Autorky už teď ale svou aplikaci posouvají dál. „Byly bychom rády, kdyby ji začala používat města a obce například ve chvíli, kdy se stane nějaká přírodní katastrofa,“ doplňuje ji druhá ze zakladatelek Petra Květová Pšeničná.

„Ono totiž i pomáhat je potřeba efektivně. Například při povodních by mohly jednotlivé obce na Fandimat napsat, co přesně aktuálně potřebují, co určitě nevyužijí, kam se pomoc má vozit, na koho se lze obrátit. Pak obec skutečně získá to, co jí v tu chvíli nejvíc pomůže a nebude muset řešit, jak naložit se stovkami balíků kompotů, když zrovna nejvíc potřebuje čistící prostředky,“ říká Petra Květová Pšeničná. Aktuálně domlouvají spolupráci například se Středočeským krajem.

V televizi Barrandov už nepracují ani jedna, aktuálně se obě pohybují na mediální volné noze. Fandi mámám se mezitím za posledních osm let o dost rozrostlo. „Situace se nejspíš změnila bohužel i kvůli covidu a ekonomické krizi, která na matky samoživitelky samozřejmě dopadá také,“ říká Petra Květová Pšeničná.

Fandi mámám funguje podobně jako aplikace. Platforma zveřejňuje na webu příběhy jednotlivých maminek, společně s tím, co by potřebovaly od dárců pořídit. „Dárce tak přijde na web, vybere si, komu chce pomoct, a spojí se přímo s dotyčnou samoživitelkou,“ popisuje Žaneta Slámová.

Někdy se jim stane, že se ženy zdráhají své příběhy zveřejňovat. „Někdy mají obavu, jak bude reagovat okolí, někdy se bojí bývalého partnera, otce svých dětí. Často jde o ženy, které vyrůstaly v rodině, kde probíhalo domácí násilí, pak narazily na komplikovaného partnera, který třeba spadl do drog, utekly od něj do azylového domu a tak podobně,“ líčí Petra Květová Pšeničná. „My se ale snažíme vždy všude vysvětlovat, že to, jak se dostaly do svízelné situace, není důležité. Důležité je, že se o své děti starají, snaží se je vychovat a bojují. Za nás to jsou hrdinky,“ dodává Žaneta Slámová.

Obě zároveň potvrzují, že se s negativními reakcemi na životní příběhy maminek z jejich webu téměř nesetkaly. „Je to právě naopak a často nám maminky i říkají, jak jenom e-mail, ve kterém jim někdo píše, že jsou dobré a že jim drží palce, aby vše zvládly, dokáže hodně psychicky pomoct,“ míní Žaneta Slámová.

„A navíc – k přivedení dítěte na svět jsou přece potřeba dva. Tohle nás dlouhodobě zlobí, že otce k zodpovědnosti vlastně nikdo moc nenutí,“ říká Petra Květová Pšeničná. „Zároveň to není jen o penězích, ale i o spolupéči. Starat se o děti 24/7 je strašlivý zápřah. Teď máme například maminku, která potřebuje jít na operaci a nemá, kdo by jí pohlídal děti. OSPOD nabídl jako variantu umístění dětí do Klokánku,“ kroutí hlavou její kamarádka.

Fandi mámám dosud pomohlo 260 maminkám, což může vypadat jako nízké číslo, je za tím schovaná ale kontinuální práce s každou jednou matkou v krizi. Plány do budoucna Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná mají i s tímto projektem. Dalším velkým tématem ohledně pomoci samoživitelek je snaha pomoct se vyznat ve spleti žádostí pro úřady a vůbec informací o tom, na co má matka v obtížné situaci nárok. Budují tak u sebe na webu rozcestník, který by jim pomohl se zorientovat, kde přesně o co žádat.