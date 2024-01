Všichni mluvili o krizi, ale já jsem nikdy nebyl optimističtější. Startupoví investoři hodnotí uplynulý rok

Uložit 0

Trh s penězi pro startupy loni v podstatě vyschl – meziročně se objem prostředků, které směřovaly do inovativních technologických firem, propadl o tři čtvrtiny ze 46,5 miliardy na 11,4 miliardy korun, vyplývá z dat, která CzechCrunch představil v rámci speciálu CC25 Startupové Česko. Investoři jsou obezřetnější a vyžadují, aby zakladatelé měli nastavené a sledovali zdravé základy byznysu. Jak hodnotí loňský rok a co očekávají od letoška?

„Všichni mluvili o krizi, ale já jsem nikdy nebyl optimističtější,“ říká Vojta Roček z fondu Presto Ventures, podle kterého každý startupista, který začal v roce 2023, bude mít vítr v zádech. Jeho podrobnější odpovědi stejně jako ty od dalších osmi tváří zdejšího venture kapitálového trhu najdete ve speciálu.

„Trh už není pokroucený nulovými úrokovými sazbami, což vrátilo zpátky do hry důraz na fundament a budování startupů, které nestojí jenom na nekonečném přílivu levného kapitálu. Vážím si toho, že ozdravný proces byl rychlý a intenzivní a že se můžeme rychle posunout dál,“ doplňuje Roček s tím, že dostupnost kapitálu v letošním roce sice bude tlačit na valuace, ale ne tolik, jak to aktuálně vypadá: „Protože programátoři zase o tolik nezlevnili.“

To, že se venture kapitálový trh očistil, vnímá také Martin Bolek z Purple Ventures. „Ale zároveň byl plný příležitostí na všech frontách. Do startupového ekosystému se vrátila racionalita, která teď chybí snad jedině v segmentu umělé inteligence,“ pochvaluje si. Právě umělou inteligenci považují na jeden z největších trendů i další zástupci investorů.

Zakladatelé, kteří se rychle adaptují na nové tržní podmínky, projdou procesem fundraisingu rychleji a úspěšněji.

„Byl to nejsilnější trend na celém světě za několik posledních let. Megatrend AI byl i primární důvod, proč jsme se po velmi pochmurném začátku roku, kdy se často skloňovalo slovo recese, překlopili do výrazně pozitivnějšího konce roku,“ komentuje Petra Gordan z Impulse Ventures. „V Evropě jsme se dočkali obřích investičních kol do velkých jazykových modelů i nástupu startupů s generativní AI, hodně firem adaptovalo své produkty s AI funkcemi,“ doplňuje Petra Moravcová z 3VC.

V novém roce ale situace na trhu zůstává nadále nejistá a investoři obezřetní, upozorňuje Roman Smola z Tensor Ventures, jenž si při komentování pomáhá metaforou: „Když na trh přijde medvěd, tak zařve, odstraší turisty a odfoukne u toho všechny projekty ze slámy.“ Podle Karolíny Mrozkové z Credo Ventures se u startupů ve fázích takzvaného pre-seedu a seedu zvyšují nároky na technologickou stránku, zatímco u pozdějších Series A+ mají investoři vyšší požadavky na trakci a due diligence.

„Doporučovali bychom zakladatelům vrátit se ke kořenům – zaměřit se na technologicky opravdu složité problémy s jasným dopadem a řešit budování s takzvanou lean strukturou,“ radí Mrozková. Trh bude nadále hledat novou rovnováhu ve stanovování valuací startupů, přičemž obecně se zakladatelé adaptují déle než fondy a investoři. „Zakladatelé, kteří se rychle adaptují na nové tržní podmínky, projdou procesem fundraisingu rychleji a úspěšněji,“ doplňuje Martin Kešner z J&T Ventures.

Podle Gordan z Impulsu se budou VC fondy stále více dívat na jednotkovou ekonomiku a efektivitu obchodu, proto by startupy měly mít správně nastavené metriky. Ty se dle Moravcové z 3VC v dobrých časech často ignorovaly, konkrétně například míra růstu, kvalita tržeb, retence čistých příjmů, efektivita vstupu na trh či opakující se příjmy na zaměstnance.

Tomáš Obrtáč z Kaya VC pak radí, aby měli zakladatelé při získávání externího kapitálu odvážné ambice. „Ale buďte připraveni udělat více s menším objemem, pokud to bude potřeba. To je něco, v čem jsou zakladatelé z našeho regionu historicky velmi dobří a taková superschopnost se může v následujících měsících hodit,“ popisuje.

„Myslíme si, že skutečně dobří zakladatelé se skutečně dobrým produktem cílícím na dostatečně velký trh se nemají čeho bát. Pokud budou potřebovat nabírat prostředky na růst, bez problémů se jim to podaří,“ věří Jan Kasper ze Zaka VC. Rady pak přidává i Smola z Tensoru: „Neaspirovat na krále louže ani hlavního sumce v místním rybníčku. Od první chvíle cílit na oceánské vody. A nebrat si odmítnutí osobně.“