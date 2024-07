Lidé šetří, tak musel Ryanair zlevnit letenky. I kvůli tomu mu klesl čtvrtletní zisk skoro o polovinu

Uložit 0

Před devátou hodinou ráno klesly akcie společnosti Ryanair o 12,2 procenta. Stalo se tak poté, co společnost oznámila výsledky za poslední čtvrtletí. Zisk letecké společnosti po zdanění klesl o 46 procent. Důvodů je hned několik.

Ryanair vydělal v prvním čtvrtletí svého aktuálního finančního roku, tedy od dubna do června, 360 milionů eur. Ve stejném období loni to bylo 663 milionů. Očekávání bylo přitom jiné. S nízkonákladovou společností za poslední čtvrtletí vycestovalo 55,5 milionu lidí, což je meziročně o deset procent víc. Ryanair se zároveň nechal slyšet, že letos v létě dosáhne největšího letového řádu v historii, protože chystá víc než dvě stovky nových linek. Přesto přišel propad v tržbách.

Navzdory vyššímu počtu cestujících se totiž nepodařilo navýšit příjmy z prodeje letenek. Jejich cena se při přepočtu na jednoho zákazníka snížila o patnáct procent na průměrných 41,94 eur, to znamená 1 058 korun. Loni to bylo 49,07 eur. „Zatímco poptávka je ve druhém čtvrtletí silná, ceny zůstávají mírnější, než jsme očekávali,“ citovala generálního ředitele skupiny Michaela O’Learyho CNBC. Podle společnosti je důvodem to, že lidé šetří. Skupina tak musela nabízet větší slevy.

A tak zatímco příjmy z letenek o patnáct procent klesly, provozní náklady o 11 procent vzrostly na 3,2 miliardy eur.

Levné zůstanou letenky s největší pravděpodobností i ve čtvrtletí druhém, tedy během letní sezóny. A ta je klíčová. Společnost totiž vytváří většinu svého zisku v období od července do září. Na výhledy na další čtvrtletí je podle O’Learyho brzy. Finanční rok společnost uzavře až na konci března.

Dalším problémem Ryanairu je menší počet letadel, než se kterými firma počítala. Na letní sezónu bude mít k dispozici o dvacet Boeingů 737 Max míň. I tak by jich společnost měla mít každopádně víc než loni, dohromady 160. Ryanair má objednávku ještě na další padesátku letadel, které chce využít na příští letní sezónu. Větší letadla Max 10 by se pak měla dodávat v roce 2027. Pokud by se tak nestalo, mohlo by to ovlivnit další výsledky firmy.

Ryanair není jediná nízkonákladové společnost, které klesl za poslední čtvrtletí zisk, byť žádné tak moc. EasyJet ohlásil ztrátu ve výši šesti procent, stejně tak Wizz Air.