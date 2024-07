Loučení Clarksona, Hammonda a Maye. Slavní moderátoři končí o pár kilo těžší a miliony liber bohatší

Uložit 0

Jeremy Clarkson, James May a Richard Hammond – nemusíte být automobilový nadšenec, abyste si jména těchto tří pánů dokázali přiřadit k velepopulárním automobilovým pořadům Top Gear a The Grand Tour, které moderovali. Tato svatá trojice vysokooktanová nyní oznámila konec. Důvod? S vozy za svou kariéru prý již udělali vše, co udělat šlo. Dalším důvodem je ale také jejich věk, jednoduše si přijdou staří. Podle českého automobilového novináře a závodníka Jakuba Rejlka byla ale spolupráce s nimi vždy velmi profesionální.

Motoristické pořady byly v minulém století podívanou, ve které se divák dozvěděl o jízdních vlastnostech automobilu, jeho spotřebě, komfortu a také dostal řadu čísel spojených s technickými specifikacemi. Pak ale přišel Top Gear, který pod taktovkou Jeremyho Clarksona postavil klasický koncept takového pořadu na hlavu.

I Top Gear byl přitom původně klasikou, která bavila pouze zapálené autíčkáře. Pak ovšem přišel Clarkson od BBC koupil na pořad vysílací práva a stanici přesvědčil, aby jej začali společně připravovat dle jeho vlastních scénářů. Top Gear dostal studio a trojice moderátorů Clarkson, May a Hammond v něm diváky bavila střelenými testy vozidel, ve kterých je často dostávala na hranu životnosti.

Kdo by nepamatoval jejich marnou snahu zničit Toyotu Hilux, předělání klasických osobáků na obytné vozy či výpravy do divočiny ve vozech, které k tomu nebyly vůbec určené. K tomu přihoďte tajemného Stiga a celebrity, které se na uzavřeném okruhu předháněly v prachobyčejné astře, a máte divácký magnet, na který se dívali i ti, kdo neznali rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem.

Moderátoři pořadem provázeli od roku 2002 až do roku 2015, kdy neshody produkce s Clarksonem vyústily nejen v jeho odchod, ale také v odchod Maye s Hammondem. Moderace se po nich ujali nové tváře, například i Matt LeBlanc, známý coby Joey ze seriálu Přátelé, ovšem u diváků už tolik nebodovali.

Velká jízda

To slavné moderátorské trio našlo nový domov v pořadu The Grand Tour produkovaném Amazonem. Jeho formát byl původně podobný Top Gearu, postupně se však změnil do formátů velkých motoristických filmů s Clarksonem, Mayem a Hammondem v hlavní roli. Vydali se do Kambodži, Vietnamu, na Madagaskar, do Skotska, severských zemí, ale třeba i Mauritánie a Senegalu.

V listopadu 2023 byly dokončeny práce na posledním dílu páté série ze Zimbabwe, který byl zároveň označen jako poslední. Jeho vydání prozatím ještě neproběhlo, nicméně již nyní je jasné, že trio Clarkson, Hammond a May v něm skutečně uvidíme naposledy.

Jak sami moderátoři říkají, rozhodnutí skončit padlo již dávno, nicméně až nyní podepsali smlouvu o definitivním zániku produkční společnost, pod kterou The Grand Tour vznikal. Poslední účetní závěrka společnosti W. Chump and Sons uvádí roční obrat šest milionů liber, tedy přibližně 180 milionů korun, a aktiva ve výši 3,8 milionu liber – 114 milionů korun.

Důvodem konce má být věk a únava moderátorů. Clarkson se například vyjádřil, že poslední natáčení již byla velkou fyzickou výzvou, protože je neschopný, tlustý a starý. Nicméně produkce začala narážet i na problém týkající se originality. „Řídil jsem auta výš než kdokoli jiný a dál na sever než kdokoli jiný. Udělali jsme všechno, co se s autem dá dělat. Když jsme měli porady o tom, co dál, lidé jen rozhazovali rukama,“ řekl Clarkson.

Po 21 letech se tak uzavírá jedna velká televizní kapitola, na jejímž konci jsou muži, kteří zestárli, ztloustli, ale zároveň podstatně zbohatli. Clarkson, který byl kdysi dávno klasickým automobilovým novinářem, nyní drží jmění v odhadované výši 55 milionů liber, Hammond 35 milionů liber a May 31 milionů liber. V přepočtu k aktuálnímu kurzu se jedná o sumy 1,65 miliardy, 1,05 miliardy a 930 milionů korun. Z pánů se staly celebrity, které dnes zná celý svět, přesto se podle lidí, kteří s nimi měli možnost spolupracovat, tak vůbec nechovají.

Nejlépe řídí Hammond

Jedním z nich je i Jakub Rejlek, automobilový novinář a závodník, který spolupracoval na přípravě dílu The Grand Tour, ve kterém Clarkson, Hammond a May putovali přes Českou republiku, na Slovensko, do Maďarska a Slovinska. „Pomáhal jsem jim s přípravami a byl jsem i osobně přítomen při natáčení závodu Formule Easter, který jsem měl celý na starosti,“ přibližuje Rejlek okolnosti setkání se slavnou trojicí.

Jak sám říká, na všech třech byla vidět obrovská profesionalita. A to i přesto, že se natáčelo od rána do noci a většinu práce zastávali sami. „Někdo jiný za ně dělal jen takové drobnosti, které zbytečně braly čas. Například ježdění pro některé prostřihové záběry. Ale jinak si vše dělali sami a bylo na nich vidět, že to jsou strašní profíci,“ popisuje fungování trojice Rejlek, podle kterého pro práci nevyžadovali ani nic speciálního.

Foto: Archiv Jakuba Rejlka Jakub Rejlek (vpravo) při konverzaci s Hammondem a Clarksonem

„Třeba na oběd s námi a všemi ostatními stáli ve frontě. Člověk je mohl v pohodě oslovit a pobavit se s nimi. Byli úplně v klidu. Já jsem se zrovna ve frontě u oběda bavil s Mayem. Jsou strašně příjemní a úplně normální. Auta je neskutečně zajímala, bavili jsme se o nich, a rozhodně se nechovali nijak povýšeně,“ vzpomíná Rejlek.

Díl s testováním formulí se proslavil momentem, kdy se v jedné z nich Clarkson zasekl. Podle Rejlka se jednalo o moment, který vznikl zcela spontánně a moderátoři z něj vytěžili maximum. Za pochodu byl navíc prý dopilováván i scénář, kdy se Rejlka ohledně formulí na něco neustále doptávali jak moderátoři, tak i koproducent.

Samotné natáčení testů formulí se řešilo minimálně půl roku dopředu a něco se neustále přidávalo a ubíralo. „Dvakrát přijeli přímo z Anglie lidé, aby si zkontrolovali formule a dráhu. Celý tým okolo byl obrovský,“ říká Rejlek, který si z trojice nejvíce oblíbil Richarda Hammonda už jen pro jeho řidičské schopnosti a lásku k automobilům. Byl podle něj také nejvíce energický, což je ovšem logické, protože je oproti Clarksonovi mladší o deset let. Naopak největší únava a věk byly podle něj patrné na jednašedesátiletém Mayovi.