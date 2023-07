Clarkson zaseknutý ve formuli a May poražený Velorexem. The Grand Tour ukázal světu krásu vozů z Česka

Kdo by neznal legendární moderátorskou trojici Clarkson, Hammond, May. Tito tři britští gentlemani se svým svérázným humorem světu ukázali, že i motoristické pořady se dají dělat tak, že se na ně dívají i lidé bez větších automobilových vášní. Nejdříve se tak dělo v rámci pořadu Top Gear na stanici BBC, který moderátoři následně vyměnili za show The Grand Tour vysílanou na streamovací platformě Amazon Prime Video. A právě v posledním díle tohoto pořadu se slavné trojici dostalo do rukou hned několik strojů, které jsou českému divákovi více než povědomé. Objevuje se zde Škoda 110 R, Tatra, ale i hadrák Velorex.

Na světě není slavnějších automobilových novinářů a moderátorů, než jsou Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May. Přestože se na obrazovkách objevují už dlouhou řadu let, kvalitu obsahu dovedou i nadále držet na velmi vysoké úrovni. To je dáno jejich specifickým humorem, který se často pohybuje na hraně korektnosti, ale také skutečně vysokými rozpočty, které mají producenti jejich aktuálního pořadu The Grand Tour k dispozici.

Test vozu se zde stává prostředkem, jak diváka pobavit v rámci daleko komplexnější podívané. Auta stará i nová, rychlá i extrémně pomalá vláčí po celém světě bažinami i pouštěmi, závodí s nimi v nejrůznějších disciplínách, nejrůznějším způsobem je upravují a někdy vozy i zcela zničí.

Pestrou škálu dopravních prostředků bylo možné obdivovat i v posledním díle páté sezóny The Grand Tour s příznačným názvem Eurocrash. V něm moderátoři zamířili do střední Evropy, a byť Českou republiku nenavštívili, českých stop ukázali více než dost.

Nejdříve se vozy československé výroby dočkaly od moderátorů pochvaly, následně do několika z nich i usedli, například během natáčení na letišti v Piešťanech. Jak už to bývá, i tentokrát učinil jeden z moderátorů při výběru vozu špatné rozhodnutí. A tak musel následně, během cesty dlouhé 2 250 kilometrů, snášet posměšky a šikanu od zbylých dvou. Protentokrát se stal otloukánkem James May, který cestoval v kabrioletu Crosley CC Convertible z roku 1947.

Právě s ním se postavil i na dráhu ve sprinterském závodu, v němž se proti němu postavil traktor od JCB, cyklista, slavný hadrový vůz Velorex a také nákladní Tatra Phoenix 8×8. Kdo byl v cíli jako první, prozrazovat nebudeme, nicméně vzhledem k poťouchlosti jeho kolegů je jasné, že May nebyl na konci závodu zcela spokojený.

V díle se představí také několik sportovních aut, konkrétně Škoda 110 R, MTX Tatra V8, ale třeba i moderní Praga Bohema. Jeremy Clarkson si pochvaloval také prototyp Škoda 1100 OHC Spider z 50. let, který měl být ve své době československým pokusem o stvoření závodního speciálu pro čtyřiadvacetihodinovku Le Mans.

Na co ovšem bude Clarkson vzpomínat nejvíce, nejspíše bude česká formule, do které usednul v Polsku. Ve stroji se zaseknul díky svému velkému břichu natolik, že bylo nutné vůz částečně rozebrat, aby se mohl dostat ven.