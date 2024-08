Macinka z Motoristů: Jsem euroskeptik, ale odejít z EU není možné. Orbánovi bych zatleskal

Uložit 0

Petr Macinka oslavil v květnu velký úspěch. Jeho ministrana Motoristé sobě, kterou sám označuje za „politický startup“, uspěla společně s hnutím Přísaha ve volbách do Evropského parlamentu i přesto, že její lídr Filip Turek podle starších fotografií hajloval i jinak flirtoval s nacistickou symbolikou, partaj čítá pouhých několik členů a politický program koalice tvořilo pět bodů – mimo jiné zrušení zákazu spalovacích motorů, přísné restrikce nelegální migrace nebo zrušení současné podoby Green Dealu.

Teprve nyní strana sestavuje „komplexní“ politický program, se kterým vykročí směrem k sněmovním volbám v roce 2025. A Macinka připouští, že ten evropský do celostátních voleb stačit nebude. „Já vám teď nebudu říkat detaily. Vypichovat, že tohle zrušíme nebo tamto zavedeme… Počkejme si, než ten program zveřejníme,“ říká v podcastu Crunch. Macinkovo hnutí zatím balancuje mezi občas protichůdnými tendencemi. Jeho předseda říká, že je euroskeptik, ale ví, že odejít z Evropské unie není možné – mládežnickou organizaci Motoristů přitom vede Matěj Gregor, který vede také spolek Odchod, jenž bojuje za vystoupení z Evropské unie.

V otázce války na Ukrajině Macinka nezpochybňuje ruskou invazi, na druhou stranu tleská Viktoru Orbánovi za snahu hledat různé cesty k ukončení války – ta podle něj skončí nejdříve příměřím. „Paralela s mnichovskou dohodou je úplně mylná. Ukrajina se drží díky obří podpoře Západu, v případě Mnichova to bylo o nás bez nás, nikdo nám neposílal vojenskou a materiální pomoc,“ dodává.

Krajské volby tento podzim Motoristé vynechávají, do těch senátních za ně na Praze 12 kandiduje bývalý člen ODS, lékař Boris Šťastný. Právě k ODS má Macinka, mimo jiné stále mluvčí Institutu Václava Klause, spoustu výhrad. Vyčítá jí spolčování s Piráty, STAN a TOP 09, které považuje za „levicové strany“, nebo to, že nedokázala najít cestu k hnutí ANO. Současnou vládní koalici označuje jako fialovou diktaturu.

„To bylo řečeno v nadsázce. Ale platí, že oni neslyší, nediskutují,“ říká Macinka o současné koalici, která podle něj zneužívá svou pohodlnou většinu ve sněmovně. Vadí mu, že opozice je prý v mnoha případech umlčována a nevnímána jako relevantní partner pro diskuzi, zejména v otázkách dlouhodobých reforem, jako je ta důchodová. A opřel se také do Petra Pavla. „Podíváme-li se na výkon prezidenta republiky, tak ten také následuje všechny věci, které říká hnutí STAN nebo ODS, nevetuje žádné zákony, nediskutuje,“ tvrdí šéf Motoristů.

Babiš? Schopný manažer, ale občas nevidí zárodek politického problému.

Přirozeným partnerem by pro Macinkovu stranu bylo hnutí ANO Andreje Babiše. Ostatně právě s ním si zkouší spolupráci v nově vzniklé frakci Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu, kde sedí společně s nacionalistickými uskupeními, jako jsou rakouští Svobodní nebo francouzské Národní sdružení. Ačkoliv sám Macinka tvrdí, že pro budoucnost Česka „je lepší pravicová vláda“, hnutí ANO neoznačuje jako pravicové, ale nevnímá jej ani jako levici.

„Některé postoje mají docela povrchní. Je to v podstatě středové hnutí, které nasbíralo hodně hlasů na pravici po pádu ODS v roce 2013, poté nasbíralo nějaké hlasy sociálních demokratů. Oni se bojí být ideologově napravo, nebo nalevo, aby si neodehnali voliče, proto mnohdy neříkají nic moc,“ tvrdí Macinka. Nevadí mu ani fakt, že Andrej Babiš v roce 2019 odhlasoval základní cíle tzv. Zelené dohody, proti které teď Motoristé bojují.

„Je to velice schopný manažer, ale některé věci necítí tak politicky, mávne nad nimi rukou nebo v tom necítí zárodek problému, který ale následně nabobtná tak, že o pár let později točí videa s víčky na Coca-Cole,“ dodává.

Otázkou je, jak se Motoristé sobě na vstup do celostátní politiky připraví. Uskupení, které před evropskými volbami kandidovalo pouze na pražský magistrát, zatím nemá téměř žádné členy a její nejvýraznější tvář Filip Turek odešla do Evropského parlamentu. Macinka tvrdí, že Turek bude určitě zapojen nějakým způsobem také do sněmovních voleb, ale z europarlamentu kvůli tomu odcházet nehodlá.

Prvním velký krokem bude Velký kongres Motoristů, který plánují na konec roku. Na něm mají představit své krajské struktury a přijmout nové členy. „Kdyby se přidal třeba Jan Zahradil, bouchal bych šampaňské,“ říká na adresu bývalého místopředsedy ODS, který šel po evropských volbách gratulovat do volebního štábu Motoristů a Přísahy.

Poslechněte si celý rozhovor. Dozvíte se v něm také: