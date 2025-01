Maják, pak Nosferatu, teď se filmař vydá za vlkodlakem. Jeho historická vize nás znovu uhrane

Uložit 0

„Z představy natáčení auta se mi dělá nevolno a představa natáčení mobilu je moje smrt. V příběhu ze současnosti se ale telefon má objevit – to je prostě normální,“ řekl režisér Robert Eggers v nedávném rozhovoru pro Rotten Tomatoes, aby vysvětlil, proč jeho představivosti mnohem více vyhovuje natáčet filmy o dávných dobách. Jeho upírský horor Nosferatu i přes svoji pochmurnou atmosféru v posledních týdnech plní internetové memy, ale ne proto, že by se mu lidé smáli. Příběh o potlačené touze a posedlosti naopak silně rezonuje, i když je zasazený jakoby do cizího světa. A brzy se má režisér opět vydat daleko do minulosti při natáčení hororu o vlkodlakovi.

Zatím nelze zcela vyloučit, že takové rozhodnutí má něco společného se Stmíváním, kde se obě mytická stvoření setkala. Ostatně také Nosferatu představuje po postupné proměně upírů, kterou knižní a filmová tvorba výrazně posunula, návrat k jejich pojetí coby ztělesnění zla a nejtemnějších lidských tužeb. Zároveň je to logický krok tvůrce, jehož filmografie zatím patří k těm nejkonzistentnějším v Hollywoodu.

Začíná to už samotnými názvy filmů – Čarodějnice, Maják, Seveřan, Nosferatu… U nejnovějšího počinu se, zčásti s humorem, zčásti snad z nějaké cinefilní posedlosti, poukazovalo na fakt, že jde o první Eggersův snímek bez „The“ před jednoslovným názvem. Chystaný Werwulf bude podle všeho druhý.

Mnoho dalších informací se o projektu zatím neví. Podle serveru The Hollywood Reporter se příběh má odehrávat v Anglii někdy ve 13. století (Nosferatu je zasazen do 30. let 19. století, takže setkání vlkodlaka s upírem Orlokem neproběhne). Scénář si napsal přímo Eggers s islandským básníkem a spisovatelem Sjónem – oba spolupracovali už na vikinském příběhu pomsty Seveřan. Na velká plátna má Werwulf dorazit už příští rok, opět na Vánoce.

Scénář prý obsahuje dialogy ve staroangličtině s překlady a vysvětlivkami, zatím není jasné, jak je chtějí tvůrci převést na plátno. Takové otázky jsou ale pro Eggerse typicky spíš až druhotné. Na prvním místě pro něj vždy stojí co nejautentičtější vykreslení historie, a pokud by bylo po jeho, klidně i na úkor srozumitelnosti pro diváky. Právě díky tomu si rychle vytvořil pověst jednoho z nejosobitějších filmařů poslední doby.

Eggers vyrostl v Brooklynu a na první pohled vypadá jako vcelku obyčejný hipster, což už dávno neznamená nějak výlučnou estetiku nebo osobnost. Jeho zájmy a přístup k práci jsou ale natolik unikátní, že od jeho celovečerního debutu Čarodějnice bylo zcela jasné, že do budoucna půjde o jednoho z nejzajímavějších režisérů nové generace se silnou autorskou vizí. Přesně to se znovu a znovu potvrzuje s každým dalším filmem.