Města řeší menstruační chudobu na školách. Ostrava byla první, teď inspiruje další

Přes původní spíše skeptická očekávání se projekt nakonec osvědčil. Teorie, že by si vložky nabíral někdo domů a ty tak ve velkém mizely, se podle Bojič nepotvrdily. Stejně tak jako obavy, že by s pomůckami na toaletách někdo cíleně dělal nepořádek. „Holky, které nemají finanční problémy, používají svoje vlastní hygienické potřeby. Samozřejmě ale pokud někoho menstruace nečekaně překvapí, vložku na toaletě si vezme, to je ale za mne naprosto v pořádku,“ popisuje Bojič i sekundární efekt projektu.

„Ve škole v Mojžíři (městská část Ústí nad Labem pozn. red.) mi jedna paní učitelka říkala, že dřív, když dostaly dívky nečekaně menstruaci, odešly domů. Ony totiž z té školy si ani nemůžou o přestávce odskočit ven ty vložky koupit. Teď už domů nechodí, protože na toaletě ty hygienické prostředky jsou. Je to pro ně i takový pocit bezpečí,“ říká.

Letos v červnu se podařilo organizaci uzavřít spolupráci s drogerií DM, která na projekt věnovala menstruační potřeby v hodnotě 651 000 korun a Člověk v tísni ho tak od září rozšířil na větší množství škol. Podle velikosti školy organizaci stojí menstruační pomůcky šest až osm tisíc na celý školní rok pro jednu školu. Tedy šest až osm set korun za měsíc.

Už jsme si zvykli na to, že na záchodě je toaletní papír a nenosíme si ho v kabelce. Proč by tam tedy nemohly být i vložky?

Bojič dodává, že školy sice mají své rozpočty napnuté, hradit by to ale mohl například jejich zřizovatel, pokud by se města rozhodla udělat z menstruačních pomůcek na školních toaletách standard. „Myslím si, že v rozpočtu města by to nebyla tak velká částka a navíc vždy můžete u velkých objemů vysoutěžit u dodavatele výhodnou cenu,“ říká.

Zavedení menstruačních pomůcek na školách pak má ještě další vedlejší efekty. „Jsou to takové drobnosti, ale například se začaly v záchodových kabinkách objevovat odpadkové koše. Holky tak nemusí jít s vložku schovanou v rukávu až do umývárky,“ vysvětluje Bojič.

Zároveň se, jak se téma otevřelo na školách i v médiích, do diskuse zapojili i kluci. „Ozvali se mi asi ze tří školních parlamentů studenti – kluci, že by měli o hygienické pomůcky pro své spolužačky zájem. I oni totiž vidí, že jde ve výsledku o nějaký well being holek ve škole,“ popisuje Bojič a dodává: „Už jsme si zvykli na to, že na záchodě je toaletní papír a nenosíme si ho v kabelce. Proč by tam tedy nemohly být i vložky?“

Case study z Ostravy

Zbyněk Pražák loni na podzim konečně splnil slib svému bratrovi a přišel se podívat na jeho koncert. „Je to ale tvrdý rock spojený s devastující náloží decibelů, a tak jsem po patnácti minutách rád unikl do lokálu v zázemí hudebního klubu,“ popisuje náměstek primátora Ostravy, který má dlouhodobě na radnici na starosti vedle sociální oblasti a prevence kriminality i prorodinnou politiku, jak přišel na nápad dodávat menstruační pomůcky do škol. „Vedle na lavičce seděly nějaké ženy a hlasitě řešily, že poskytují vložky žákyním ve škole ze svého,“ popisuje pro CzechCrunch. Pražák se vložil do debaty, zjistil, že jde o učitelky ze základní školy a že to, co popisují, je zcela běžná praxe.

„Ještě ten den jsem si vygooglil veškeré informace o menstruační chudobě a o tom, že jsou země jako Skotsko, Irsko, Nový Zéland a další, kde jsou ve školách vložky na dívčích toaletách volně k dispozici. V duchu jsem si řekl, že v tomhle klubu by to Ostravě určitě slušelo a rozhodl se, že jdu do toho,“ líčí Pražák. Zjistil, že u nás existují organizace, které s menstruační chudobou na různých místech pomáhají, ale chybělo mu systémové řešení.

A tak ostravský šéf konzervativní KDU-ČSL, otec čtyř studujících dětí a téměř sedmdesátník předložil radě města projekt menstruačních pomůcek do základních škol. Ten se už v březnu roku 2024 rozjel na 37 školách ve zkušebním režimu, kdy vložky ve škole na požádání poskytovaly pověřené pracovnice.

Radnice si projekt na konci června vyhodnotila a došla k závěru, že byl úspěšný a že v něm chce určitě pokračovat. Podle Pražáka se v reportech škol, které si od nich vyžádal, opakují stále stejné argumenty o jeho přínosu. „Prokazatelně se zmenšila absence žákyň ve školách, dívky neodcházejí během vyučování domů, cítí se bezpečně, komfortně. A co je také velice důležité, o menstruaci se obecně ve školách více mluví a už to mezi žáky není takové tabu,“ popisuje Pražák stejné zkušenosti, jako Kristýna Bojič z Člověka v tísni.

I školy samotné mají o projekt zájem. „Z 54 našich základních škol se jich do projektu pro rok 2025 přihlásilo zatím 52. V rozpočtu jsme schválili jeden milion korun na nákup menstruačních vložek, což na jednu školu představuje ročně v průměru okolo 20 tisíc korun,“ líčí.

Aktuálně teď Pražák prostřednictvím sociálního družstva v Bystřici pod Hostýnem zajistil výrobu zásobníků na vložky. „Jsou dřevěné, bíle nalakované s QR kódem a modrým logem Ostravy. Jsou velice praktické a vložky se z nich snadno po jedné vytahují. Do konce prosince budou ve školách instalovány na všech dívčích toaletách, kde budou vložky, stejně jako toaletní papír a mýdlo, volně k dispozici,“ říká.

Jsem přesvědčen, že holky to mají na rozdíl od nás chlapů v životě o dost těžší, tak jim to alespoň trochu ulehčeme.

Po úspěchu v Ostravě se teď ocitnul také v roli ambasadora a poradce pro problematiku menstruačních pomůcek ve školách i v jiných městech. V listopadu byl například pozván k diskuzi na radnici Prahy 5, kde o stejném opatření už také uvažují. Zároveň doufá, že se projekt podaří rozšířit nejen na všechny základní školy v naší zemi, ale po vzoru zahraničí i na další typy škol. „Jsem přesvědčen, že holky to mají na rozdíl od nás chlapů v životě o dost těžší, tak jim to alespoň trochu ulehčeme. Odměnou nám bude, že se budou cítit zase o něco jistěji, bezpečněji a komfortněji,“ uzavírá Pražák.

Ostrava v boji proti menstruační chudobě inspirovala i město Liberec. Podle serveru iRozhlas nabídku vložek do škol zatím využilo celkem patnáct z jednadvaceti libereckých základních škol. Menstruační potřeby budou ve školách k dispozici u učitelů a v nezamykatelných skříňkách. Pomoc cílí hlavně na dívky ze sociálně slabších rodin, dostupná ale bude pro všechny. „Je to problém, který může mít kterákoliv dívka, v nějaký daný čas, třeba jenom když zapomene,“ řekl pro iRozhlas náměstek primátora Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj).

Koncem letošního listopadu se objevily menstruační potřeby zdarma i na prvních školách v Plzni. Město zatím pro projekt vyčlenilo dvacet tisíc korun ročně, v případě potřeby je připraveno částku navýšit. „Jde o to zajistit, aby dívky mohly bez obav zůstávat aktivní ve škole i během menstruace a měly vždy přístup k hygienickým potřebám,“ řekla pro Novinky.cz náměstkyně primátora Lucie Kantorová (ANO).

K nabídce hygienických potřeb pro ženy a dívky zdarma se přiklání i řada států ve světě. Průkopníkem je v tom Skotsko. Poslední dva roky tam platí zákon, podle kterého musí být ve veřejných institucích a školách dostupné menstruační pomůcky zdarma. Nejbližší místo, kde je lze sehnat, pak mohou Skotky hledat přes aplikaci PickupMyPeriod. V Anglii pak platí nařízení, podle kterého mají být dostupné hygienické pomůcky na státních školách.

Ve veřejných budovách lze od letošního května získat zdarma menstruační pomůcky také v Severním Irsku. Stejně tak hygienické pomůcky poskytují školy na Novém Zélandu. V zařízeních, které spravuje město, jako jsou muzea nebo knihovna, nabízí menstruační pomůcky i hlavní město Jižní Koreje Soul. Francie pak bude nově od příštího roku proplácet zakoupení znovupoužitelných menstruačních potřeb, jako jsou například kalíšky nebo látkové vložky, ženám pod 25 let. Menstruační potřeby k opakovanému použití od letoška rozdávají zdarma i lékárny ve španělském Katalánsku. Už dva roky poskytuje menstruační pomůcky zdarma na sousedním Slovensku také Banskobystrický kraj.