Miliardy korun pro mentory dětí. Bývalá žena Jeffa Bezose pokračuje v rozdávání svého majetku

Když se rozvedete s někým, jako je Jeff Bezos, můžete očekávat, že vám na bankovní účet přistanou miliardy dolarů. Přesně to se stalo jeho bývalé ženě MacKenzie (dnes už Scottové), která po rozvodu se zakladatelem společnosti Amazon a druhým nejbohatším obyvatelem planety dostala zhruba čtvrtinu společného jmění. Namísto obyčejného utrácení nebo investování se ale zavázala k tomu, že obří majetek bude postupně rozdělovat potřebným. A po několika masivních darech teď posílá další.

MacKenzie Scottová, jejíž jmění se podle žebříčku magazínu Forbes odhaduje na zhruba 31 miliard dolarů, se tentokrát zaměřila na jednu z nejstarších neziskových organizací ve Spojených státech. Ta se jmenuje Big Brothers Big Sisters a klade si za cíl skrze hustou síť mentorů pomáhat dětem k tomu, aby naplno využívaly svůj potenciál. Bývalá manželka Jeffa Bezose organizaci nyní poslala přes 122 milionů dolarů.

I když v minulosti Scottová jednorázově věnovala vyšší částky, pro Big Brothers Big Sisters má být v přepočtu 2,8 miliardy korun historicky tím největším darem. „Vnímáme to nejen jako investici do naší organizace, ale také jako pozvání. Je to pozvánka pro více lidí, aby se k nám připojili a podpořili místní komunity,“ řekl pro server Today šéf více než 118 let staré neziskovky Artis Stevens.

Jak konkrétně Big Brothers Big Sisters plánují s tímto objemem peněz naložit, není známé. Stevens už ale uvedl, že přes 122 milionů dolarů bude rozděleno mezi osmatřicet poboček v různých lokalitách po USA.

Pro samotnou Scottovou jde pak jen o další střípek do její filantropické skládačky, které se drží i díky kampani The Giving Pledge. V rámci ní se sdružují miliardáři z celého světa, kteří se zavázali, že většinu svého bohatství věnují na dobročinné účely. A vedle například Billa Gatese, Warrena Buffetta, Elona Muska nebo Marka Zuckerberga mezi nimi figuruje právě i Scottová.

Od roku 2019 (tedy od momentu, kdy The Giving Pledge podepsala) měla nejrůznějším organizacím rozdat už zhruba dvanáct miliard dolarů. V březnu poslala například přes 430 milionů dolarů na účet Habitat for Humanity, která staví bydlení pro lidi v těžkých životních podmínkách, nebo 275 milionů dolarů pro organizaci zabývající se reprodukčním zdravím.

Během loňského roku věnovala Scottová na dobročinné účely (respektive 286 neziskovým organizacím) přibližně 2,7 miliardy dolarů, přičemž o rok dříve, kdy se svět ocitl ve složitém sevření koronavirové pandemie, měla na dobrou věc poslat dohromady čtyři miliardy dolarů. Jak popisuje Bloomberg, zásadním aspektem její filantropie není jen rychlost, s jakou se svého jmění vzdává, ale také způsob, kterým tak činí.

Oproti známým velkým organizacím totiž preferuje ty menší, které nejbohatší dárci často přehlížejí. Samotným darem pak interakce Scottové a neziskovky často končí. Není zatížená byrokracií, podmínkou naplnění specifických cílů a obecně snahou filantropa řídit, jak přesně se s penězi naloží. I když k takovému jednání může samozřejmě docházet ve jménu zajištění, že darované peníze splní svůj zamýšlený účel.