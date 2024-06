Míč z laboratoře, poloautomatické ofsajdy a VAR pro diváky. Euro 2024 je šampionát plný technologií

Uložit 0

Sotva jsme rozdýchali český úspěch na mistrovství světa v hokeji, hned tu máme další sportovní svátek v podobě fotbalového Eura. Letošní ročník, který se hraje u sousedů v Německu, slibuje opět o něco lepší zážitek, a to i díky řadě technologií, které se na šampionátu představí. Je mezi nimi hromada kamer i balon s čipem, díky kterému neujde pozornosti téměř nic.

Kdo by neznal legendární míč Roteiro z Eura 2004, který získal roli i ve slavném seriálu Okresní přebor. I letošní Euro má svůj ikonický míč pojmenovaný Fussballliebe, víc než klasickou merunu ale připomíná high-tech zařízení.

Jedná se totiž o balon, který při svém zrodu strávil víc času v laboratoři než na trávníku. Experti z Adidasu ve spolupráci si inženýry společnosti Kinexon si dali extrémně záležet na tom, aby se jednalo o špičkovou věc podtrhující schopnosti každého z profíků, kteří do něj budou na šampionátu kopat. Míč se skládá z dvaceti panelů a je protkán řadou drážek, které mají za úkol usměrňovat proudění vzduchu okolo pro maximálně přesné pasy a co nejprudší střely.

Ve jménu doby byly při konstrukci balonu voleny takové materiály, díky kterým nepředstavuje příliš velkou zátěž pro životní prostředí. Je proto zčásti tvořen kukuřičnými vlákny, cukrovou třtinou a dřevní buničinou.

Balon navíc dostal i své vlastní srdce pojmenované CTR-Core. Jedná se o kaučukové jádro v samotném středu míče, které visí na špagátech z polyesterové tkaniny. Má za úkol držet tvar míče a zároveň ukrývá takzvanou Connected Ball Technology, tedy jakýsi mozek meruny. Tento čtrnáctigramový snímač pohybu vysílá 400krát za sekundu informaci o poloze míče. Signál zachytávají přijímače rozmístěné kolem hřiště, které pomáhají rychleji vyhodnocovat nejrůznější situace na hřišti.

Sudím a videorozhodčím mohou pomoci lépe se rozhodnout při ofsajdech, zahráních rukou či penaltách. Snímač navíc odesílá i řadu dalších dat, která jsou servírována komentátorům a divákům pro co nejhlubší analýzy dění na hřišti. Podobně Roteriro i Fussballliebe nabídne Adidas k zakoupení ve svých obchodech, samozřejmě bez čipu, kvůli kterému by zakopnutí do potoka mrzelo ještě víc.

VAR na vlastní oči

Technologie VAR, tedy Video Assistant Referee, se během posledních let stala standardně využívanou v nejvyšších klubových soutěžích a zápasech národních týmů. Na Euru 2024 se však objevila jedna inovace, která potěší především diváky.

V minulosti se totiž stávalo, že jim nebylo rozhodnutí VAR podrobněji vysvětleno, což vyvolávalo nesouhlas s výroky sudích. Nyní se však po využití videoasistenta na obrazovkách stadionů objevuje technický rozbor odůvodňující jednotlivé kroky.

Slovní vysvětlení mohou na základě žádosti podávat rozhodčí kapitánům týmů, nicméně ostatní hráči musí zvednout hlavu a taktéž se spokojit s informacemi na obrazovce. Pokud se i přesto budou dožadovat dalších komentářů, hrozím jim postih v podobě žluté karty.

Poloautomatické ofsajdy a chytrá branková čára

Technologii VAR je nápomocných i deset speciálních kamer, jejichž jediným úkolem je hlídat ofsajdové situace. Systém SAOT sleduje 29 bodů na těle každého hráče a pracuje s daty z chytrého míče. Okamžitě tak dokáže identifikovat bod kontaktu hráče s ním a vyhodnotit, zda se jednalo o ofsajdovou situaci, či nikoliv, čímž usnadňuje práci sudím.

Podobným způsobem jsou sledovány i brankové čáry. Na každou míří sedm kamer, které opět dovedou vyhodnotit, zda se míč dostal za brankovou čáru, či ne. Pokud gól skutečně padne, sudím se do jedné sekundy rozvibrují hodinky na zápěstí, což je jasný signál k uznání gólu.