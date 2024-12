Mileniálky je v pubertě zbožňovaly. Idoly z teenage seriálů se vrací a bodují v hlavních rolích

Uložit 0

Lamači srdcí ze seriálů pro teenagery, kterými si kolem roku 2000 puberťačky oblepovaly stěny svých dětských pokojíčků, se letos na podzim s velkým úspěchem vrátili na obrazovky. Jejich fanynky, kterým aktuálně táhne na čtyřicet, na ně evidentně nezapomněly. Herci Joshua Jackson a Adam Brody se tak stali součástí něčeho, čemu se říká mileniálská nostalgie. Vyvolávají hřejivé vzpomínky na staré zlaté časy, kdy šly oblíbené pořady v televizi v sobotu ráno, internet byl ještě vytáčený přes telefon a neexistovaly sociální sítě.

Aktuálně šestačtyřicetiletého Joshuu Jacksona si český divák bude pamatovat z amerického veleúspěšného seriálu Dawsonův svět, který vznikal mezi lety 1998 a 2003. Jackson v něm hraje Paceyho, kluka, který se zmítá v milostném trojúhelníku s titulním Dawsonem a jeho nejlepší kamarádkou Joey.

Televizní stanici The WB, která byla do té doby považovaná za výrobce hlavně méně kvalitních soap oper, seriál zajistil vysokou sledovanost obzvlášť mezi mladším publikem. Postupně ho pak prodala do padesáti zemí světa. V Česku ho vysílala televize Nova.

Letos na podzim se ale Jackson vrátil. A to ke svému původnímu publiku, které stejně jako on už sice zestárlo, ale obliba milostných zápletek ho neopustila. Americko-kanadský herec mezitím nepřestal hrát, jen se přesunul k vážnějším postavám. Má za sebou například role v dramatickém seriálu Aféra, mysteriózní Hranici nemožného nebo hlavní roli v seriálu inspirovaném opravdovým zločinem Dr. Death.

