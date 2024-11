Muchnův Y Soft získal stamiliony korun od Evropské investiční banky. Pomůže mu to konkurovat USA a Číně

Uložit 0

Václav Muchna už pronikl do celého světa – jeho brněnská technologická firma Y Soft má zákazníky ve 190 zemích, tržby počítá v miliardách korun. A jejímu dalšímu rozvoji teď pomůže velká finanční injekce od Evropské investiční banky (EIB). Ta do českého výrobce softwaru posílá rozvojový úvěr ve výši 30 milionů eur. Tedy necelých 757 milionů korun.

Peníze mají posloužit na další rozvoj řady kancelářských technologií, a to včetně robotiky a senzorů. Úvěr má rovněž za cíl urychlit vývoj a nasazení cloudových kancelářských řešení. Podpora EIB představuje polovinu projektových nákladů Y Softu, které jsou vyčísleny na 60 milionů eur.

„Pokud chce softwarová firma, obzvláště ta z Evropy, obstát v globální konkurenci amerických a čínských firem, musí do výzkumu a vývoje investovat enormní částky. Spolupráce s EIB nám umožní investovat do vývoje více než 1,5 miliardy korun v horizontu několika let – a získat tak konkurenční výhodu na globální úrovni,“ říká Muchna.

Y Soft, za kterým kromě Muchny stojí i podnikatel Martin de Martini, vznikl v roce 2020. Vyvíjí podnikový software pro služby lokálního a cloudového řízení tisku a skenování. Firmám tak pomáhá obejít se bez tiskových serverů, zvýšit zabezpečení a automatizovat pracovní postupy.

Podpora EIB je v souladu s cíli Evropské unie v oblasti posilování inovací, digitální transformace a hospodářské soudržnosti. „Tímto financováním zároveň podporujeme regionální růst v České republice. Projekt společnosti Y Soft je příkladem toho, jak mohou špičková moderní řešení zvyšovat produktivitu a udržitelnost, což je v souladu s naším posláním urychlit digitální transformaci Evropy a podporovat dynamické podniky s globálním dosahem,“ dodává viceprezident EIB Kyriacos Kakouris.

EIB už letos v Česku podpořila například online supermarket Rohlík Tomáše Čupra, do kterého poslala zhruba 2,2 miliardy korun. Dalších 13 miliard korun půjčila ministerstvu financí na modernizaci české železniční sítě, Českým drahám poskytla peníze i na rozšíření vozového parku. Hodlá také pomoct s projekty dostupného bydlení.